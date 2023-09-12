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ຍົກລະດັບປະສົບການຂອງຜູ້ຫຼິ້ນດ້ວຍລະຫັດການໄຖ່ BGMI

ByGabriel Botha

Sep 12, 2023
ຍົກລະດັບປະສົບການຂອງຜູ້ຫຼິ້ນດ້ວຍລະຫັດການໄຖ່ BGMI

ເກມ Battlegrounds Mobile India (BGMI) ຍອດນິຍົມໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມຕັ້ງແຕ່ການຖອນ PUBG Mobile ອອກຈາກຕະຫຼາດອິນເດຍ. ຫນຶ່ງໃນລັກສະນະທີ່ກໍານົດ BGMI ແຍກຕ່າງຫາກແມ່ນການມີໃບຢັ້ງຢືນການໄຖ່ BGMI ປະຈໍາວັນ, ເຊິ່ງສາມາດແລກປ່ຽນສໍາລັບລາງວັນຕ່າງໆໃນເກມ.

ລະຫັດການໄຖ່ BGMI ແມ່ນຜົນປະໂຫຍດສໍາລັບຜູ້ຫຼິ້ນໃນງົບປະມານທີ່ຈໍາກັດ. ໂດຍການແລກປ່ຽນໃບຮັບຮອງເຫຼົ່ານີ້, ຜູ້ນສາມາດໄດ້ຮັບສະກຸນເງິນໃນເກມທີ່ເອີ້ນວ່າ "Unknown Cash" (UC), ເຊັ່ນດຽວກັນກັບ emotes, ລາຍການ, ແລະການເພີ່ມປະສິດທິພາບສໍາລັບອາວຸດແລະຍານພາຫະນະ. ສ່ວນທີ່ດີທີ່ສຸດແມ່ນວ່າລະຫັດການໄຖ່ສົດແມ່ນບໍ່ຈໍາເປັນເພື່ອເອົາ UC, ເຮັດໃຫ້ມັນງ່າຍຂຶ້ນສໍາລັບ gamers ທີ່ມີງົບປະມານທີ່ຈະເຂົ້າເຖິງລາງວັນທີ່ມີຄຸນຄ່າເຫຼົ່ານີ້.

ສໍາລັບວັນທີ 12 ກັນຍາ 2023, ນີ້ແມ່ນລະຫັດການແລກຊື້ຂອງ BGMI ທີ່ສະເໜີໃຫ້:

– BTOQZHZ8CQ
– TQIZBZ76F
– 5FG10D33
– GPHZDBTFZM24U
– KARZBZYTR
– JJCZCDZJ9U
– UKUZBZGWF
– TIFZBHZK4A
– RNUZBZ9QQ
– PGHZDBTFZ95U
– R89FPLM9S
– BMTCZBZMFS
– 5FG10D33
– TQIZBz76F
– BMTFZBZQNC
– SD14G84FCC
– RNUZBZ9QQ

ຖ້າທ່ານເປັນຄົນໃໝ່ໃນການແລກລະຫັດ BGMI, ນີ້ແມ່ນຄຳແນະນຳເທື່ອລະຂັ້ນຕອນ:

1. ໄປຢ້ຽມຢາມຫນ້າການຊົດເຊີຍ BGMI ທີ່ກໍານົດໄວ້.
2. ຢືນຢັນສະຖານະບັນຊີ BGMI ຂອງທ່ານ.
3. ໃສ່ລະຫັດໂປຣໂມຊັນໃຫ້ຖືກຕ້ອງໃນຊ່ອງທີ່ສະໜອງໃຫ້.
4. ເລືອກ “Redeem” ຈາກຕົວເລືອກທີ່ມີຢູ່.
5. ກວດເບິ່ງສິນຄ້າຄົງຄັງໃນເກມຂອງທ່ານເພື່ອເຂົ້າເຖິງລາຍການທີ່ແລກແລ້ວ.

ລະຫັດການໄຖ່ເຫຼົ່ານີ້ປົດລັອກຮາງວັນຕ່າງໆ, ລວມທັງການປັບປຸງອາວຸດປືນ ແລະຍານພາຫະນະ, ເຊັ່ນດຽວກັນກັບລາຍການຕ່າງໆໃນເກມ. ການເອົາຕົວເຈົ້າເອງເຂົ້າໄປໃນໂລກທີ່ໜ້າຈັບໃຈຂອງ BGMI ດຽວນີ້ເຮັດໃຫ້ຕື່ນເຕັ້ນຍິ່ງຂຶ້ນດ້ວຍລະຫັດວັນທີ 12 ກັນຍາ 2023.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– [ຊື່ບົດຄວາມແຫຼ່ງ ແລະ URL]

By Gabriel Botha

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