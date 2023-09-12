ຍົກລະດັບປະສົບການຂອງຜູ້ຫຼິ້ນດ້ວຍລະຫັດການໄຖ່ BGMI

ເກມ Battlegrounds Mobile India (BGMI) ຍອດນິຍົມໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມຕັ້ງແຕ່ການຖອນ PUBG Mobile ອອກຈາກຕະຫຼາດອິນເດຍ. ຫນຶ່ງໃນລັກສະນະທີ່ກໍານົດ BGMI ແຍກຕ່າງຫາກແມ່ນການມີໃບຢັ້ງຢືນການໄຖ່ BGMI ປະຈໍາວັນ, ເຊິ່ງສາມາດແລກປ່ຽນສໍາລັບລາງວັນຕ່າງໆໃນເກມ.
ລະຫັດການໄຖ່ BGMI ແມ່ນຜົນປະໂຫຍດສໍາລັບຜູ້ຫຼິ້ນໃນງົບປະມານທີ່ຈໍາກັດ. ໂດຍການແລກປ່ຽນໃບຮັບຮອງເຫຼົ່ານີ້, ຜູ້ນສາມາດໄດ້ຮັບສະກຸນເງິນໃນເກມທີ່ເອີ້ນວ່າ "Unknown Cash" (UC), ເຊັ່ນດຽວກັນກັບ emotes, ລາຍການ, ແລະການເພີ່ມປະສິດທິພາບສໍາລັບອາວຸດແລະຍານພາຫະນະ. ສ່ວນທີ່ດີທີ່ສຸດແມ່ນວ່າລະຫັດການໄຖ່ສົດແມ່ນບໍ່ຈໍາເປັນເພື່ອເອົາ UC, ເຮັດໃຫ້ມັນງ່າຍຂຶ້ນສໍາລັບ gamers ທີ່ມີງົບປະມານທີ່ຈະເຂົ້າເຖິງລາງວັນທີ່ມີຄຸນຄ່າເຫຼົ່ານີ້.
ສໍາລັບວັນທີ 12 ກັນຍາ 2023, ນີ້ແມ່ນລະຫັດການແລກຊື້ຂອງ BGMI ທີ່ສະເໜີໃຫ້:
– BTOQZHZ8CQ
– TQIZBZ76F
– 5FG10D33
– GPHZDBTFZM24U
– KARZBZYTR
– JJCZCDZJ9U
– UKUZBZGWF
– TIFZBHZK4A
– RNUZBZ9QQ
– PGHZDBTFZ95U
– R89FPLM9S
– BMTCZBZMFS
– 5FG10D33
– TQIZBz76F
– BMTFZBZQNC
– SD14G84FCC
– RNUZBZ9QQ
ຖ້າທ່ານເປັນຄົນໃໝ່ໃນການແລກລະຫັດ BGMI, ນີ້ແມ່ນຄຳແນະນຳເທື່ອລະຂັ້ນຕອນ:
1. ໄປຢ້ຽມຢາມຫນ້າການຊົດເຊີຍ BGMI ທີ່ກໍານົດໄວ້.
2. ຢືນຢັນສະຖານະບັນຊີ BGMI ຂອງທ່ານ.
3. ໃສ່ລະຫັດໂປຣໂມຊັນໃຫ້ຖືກຕ້ອງໃນຊ່ອງທີ່ສະໜອງໃຫ້.
4. ເລືອກ “Redeem” ຈາກຕົວເລືອກທີ່ມີຢູ່.
5. ກວດເບິ່ງສິນຄ້າຄົງຄັງໃນເກມຂອງທ່ານເພື່ອເຂົ້າເຖິງລາຍການທີ່ແລກແລ້ວ.
ລະຫັດການໄຖ່ເຫຼົ່ານີ້ປົດລັອກຮາງວັນຕ່າງໆ, ລວມທັງການປັບປຸງອາວຸດປືນ ແລະຍານພາຫະນະ, ເຊັ່ນດຽວກັນກັບລາຍການຕ່າງໆໃນເກມ. ການເອົາຕົວເຈົ້າເອງເຂົ້າໄປໃນໂລກທີ່ໜ້າຈັບໃຈຂອງ BGMI ດຽວນີ້ເຮັດໃຫ້ຕື່ນເຕັ້ນຍິ່ງຂຶ້ນດ້ວຍລະຫັດວັນທີ 12 ກັນຍາ 2023.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– [ຊື່ບົດຄວາມແຫຼ່ງ ແລະ URL]