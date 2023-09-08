BGMI Ancient Mummy Set Crate ແລະ Redeem Codes ສໍາລັບວັນທີ 8 ກັນຍາ: ທັງໝົດທີ່ເຈົ້າຕ້ອງຮູ້

Battlegrounds Mobile India (BGMI) ໄດ້ກາຍເປັນໜຶ່ງໃນເກມທີ່ນິຍົມທີ່ສຸດໃນປະເທດອິນເດຍ, ຈັບໃຈຜູ້ຫຼິ້ນເປັນເວລາຫຼາຍຊົ່ວໂມງ. ເຖິງວ່າຈະມີການຫ້າມທີ່ຜ່ານມາແລະການກັບຄືນມາຕໍ່ມາ, ເກມຍັງສືບຕໍ່ດຶງດູດແຟນບານທີ່ຊື່ສັດ. ດ້ວຍການປັບປຸງແລະການເພີ່ມເຕີມຕ່າງໆ, BGMI ພັດທະນາຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງເພື່ອເຮັດໃຫ້ຜູ້ຫຼິ້ນມີສ່ວນຮ່ວມ.
ຫນຶ່ງໃນການປ່ຽນແປງທີ່ຜ່ານມາໃນ BGMI ແມ່ນການລວມຕົວຂອງສຽງຂອງ cricketer Hardik Pandya ແລະການປະກາດຂອງນັກສະແດງ Ranveer Singh ເປັນທູດຍີ່ຫໍ້ສໍາລັບ BGMI ອິນເດຍ. ນອກຈາກນັ້ນ, ເກມໄດ້ນໍາສະເຫນີ Crate Mummy ວັດຖຸບູຮານໃຫມ່ທີ່ສະຫນອງລາງວັນທີ່ຫນ້າຕື່ນເຕັ້ນໃນເກມ.
ຜູ້ຈັດການ BGMI Instagram ຢ່າງເປັນທາງການໄດ້ຈັດພີມມາວິດີໂອທີ່ມີ crate Mummy, ສ້າງຄວາມຕື່ນເຕັ້ນຫຼາຍໃນບັນດາຜູ້ຫຼິ້ນ. ຂໍ້ຄວາມເນັ້ນໃຫ້ເຫັນວ່າ Crate ພະລັງງານວັດຖຸບູຮານສາມາດເປີດໄດ້ພຽງແຕ່ 18 UC (ສະກຸນເງິນໃນເກມ) ແລະສະຫນອງໂອກາດທີ່ຈະໄດ້ຮັບ emotes epic ແລະຊຸດ.
ສໍາລັບຜູ້ຫຼິ້ນທີ່ກໍາລັງຊອກຫາທີ່ຈະໄດ້ຮັບຮາງວັນໃນເກມເຊັ່ນ: ຫນັງປືນ, ເຄື່ອງແຕ່ງກາຍ, ອາວຸດ, ຍານພາຫະນະ, ແລະອື່ນໆອີກໂດຍບໍ່ເສຍຄ່າ, BGMI ໄດ້ປ່ອຍລະຫັດແລກ. ລະຫັດເຫຼົ່ານີ້ສາມາດຖືກນໍາໃຊ້ໃນລະຫວ່າງໄລຍະເວລາຈໍາກັດ 12 ຊົ່ວໂມງເພື່ອປົດລັອກລາງວັນໃຫມ່ຕ່າງໆ.
ນີ້ແມ່ນລະຫັດແລກຂອງ BGMI ສໍາລັບວັນທີ 8 ກັນຍາ:
– BTOQZHZ8CQ – ໃຫມ່!
– TQIZBZ76F – ຜິວໜັງ
– 5FG10D33 – Falcon ແລະ Emotes ຟຣີ
– GPHZDBTFZM24U – UMP9 Skin
– KARZBZYTR – ເຄື່ອງນຸ່ງຟຣີ
– JJCZCDZJ9U – Golden Pan
– UKUZBZGWF – ດອກໄຟຟຣີ
– TIFZBHZK4A – ເຄື່ອງນຸ່ງຟຣີ
– RNUZBZ9QQ – AKM Glacier Skin
– PGHZDBTFZ95U – M416 Skin
– R89FPLM9S – ຄູ່
– BMTCZBZMFS – Pretty in Pink set ແລະ Pretty in Pink Headpiece
- 5FG10D33 - ເຄື່ອງນຸ່ງຟຣີ
– TQIZBz76F – ລົດຈັກຟຣີ 3 ຄັນ
– BMTFZBZQNC – ຊຸດ Drifter ຟຣີ
– SD14G84FCC – ຜິວຫນັງຟຣີສໍາລັບປືນ Sniper KAR98
– RNUZBZ9QQ – AKM Glacier Skin
ເພື່ອແລກລະຫັດເຫຼົ່ານີ້ ແລະຂໍຮາງວັນຂອງທ່ານ, ໃຫ້ເຮັດຕາມຂັ້ນຕອນເຫຼົ່ານີ້:
1. ເຂົ້າເບິ່ງເວັບໄຊທ໌ທາງການຂອງ BGMI ແລະໃສ່ ID ຕົວອັກສອນ BGMI ຂອງທ່ານ.
2. ວາງລະຫັດການແລກຊື້ໃນພື້ນທີ່ໃຫ້ສໍາລັບຮາງວັນໃນເກມ.
3. ໃສ່ລະຫັດ captcha / ຢືນຢັນ, ແລະໃຫ້ຄລິກໃສ່ສົ່ງ.
4. ເມື່ອຂະບວນການສຳເລັດແລ້ວ, ທ່ານສາມາດເກັບກຳຮາງວັນທີ່ແລກໄດ້ຂອງທ່ານຜ່ານທາງໄປສະນີໃນເກມ.
ຕິດຕາມການອັບເດດ ແລະລະຫັດເພີ່ມເຕີມຈາກ BGMI ໃນຂະນະທີ່ການແຂ່ງຂັນຮ້ອນຂຶ້ນດ້ວຍການກັບມາຂອງ Garena Free Fire ທີ່ກຳລັງຈະມາຮອດ.
ນິຍາມ:
– BGMI: ຕົວຫຍໍ້ຂອງ Battlegrounds Mobile India, ເກມມືຖືຍອດນິຍົມໃນປະເທດອິນເດຍ.
– UC: ສະກຸນເງິນໃນເກມທີ່ໃຊ້ໃນ BGMI.
– ລະຫັດແລກ: ລະຫັດພິເສດທີ່ສາມາດເຂົ້າໃນເກມເພື່ອແລກຮາງວັນໃນເກມ.
- emotes ແລະຊຸດ Epic: emotes ແລະ outfits ພິເສດທີ່ມີຜົນກະທົບພິເສດແລະການອອກແບບ.
- ຜິວຫນັງປືນ: ຮູບລັກສະນະທີ່ສາມາດປັບແຕ່ງໄດ້ສໍາລັບອາວຸດໃນເກມ.
- ເຄື່ອງນຸ່ງຫົ່ມ: ລາຍການເຄື່ອງນຸ່ງທີ່ສາມາດໄດ້ຮັບການ worn ໂດຍລັກສະນະຜູ້ນ.
– ພາຫະນະ: ພາຫະນະໃນເກມທີ່ໃຊ້ໃນການຂົນສົ່ງ.
– Companion: ລັກສະນະທີ່ບໍ່ສາມາດຫຼິ້ນໄດ້ທີ່ມາພ້ອມກັບຕົວລະຄອນຂອງຜູ້ນ.
– Crates: ລາຍການໃນເກມທີ່ມີລາງວັນແບບສຸ່ມ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- ເວັບໄຊທີ່ເປັນທາງການ BGMI
- ຈັບ BGMI Instagram