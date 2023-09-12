MetaStealer: ຜູ້ລັກຂໍ້ມູນໃໝ່ທີ່ກຳນົດເປົ້າໝາຍທຸລະກິດ macOS

MetaStealer, ເປັນ malware ລັກຂໍ້ມູນໃຫມ່, ໄດ້ອອກມາເປັນໄພຂົ່ມຂູ່ຕໍ່ລະບົບ macOS Apple. ນີ້ເພີ່ມບັນຊີລາຍຊື່ຂອງຄອບຄົວຜູ້ລັກທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນ, ລວມທັງ Stealer, Pureland, Atomic Stealer, ແລະ Realst, ທີ່ໄດ້ສຸມໃສ່ລະບົບປະຕິບັດການ macOS. ໃນການໂຈມຕີຄັ້ງຫຼ້າສຸດນີ້, ນັກສະແດງໄພຂົ່ມຂູ່ກໍາລັງຕັ້ງຕົວເປັນລູກຄ້າປອມໃຫ້ກັບຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍວິສະວະກອນສັງຄົມໃນການເປີດຕົວ payloads ທີ່ເປັນອັນຕະລາຍ.
MetaStealer ຖືກແຈກຢາຍໃນຮູບແບບຂອງຊຸດຄໍາຮ້ອງສະຫມັກ rogue ໃນຮູບແບບຮູບພາບແຜ່ນ (DMG). ຜູ້ໂຈມຕີເຂົ້າຫາເປົ້າໝາຍຂອງພວກເຂົາໂດຍການແບ່ງປັນແຟ້ມ ZIP ທີ່ມີການປ້ອງກັນລະຫັດຜ່ານທີ່ມີໄຟລ໌ DMG. ຕົວຢ່າງກ່ອນຫນ້ານີ້ໄດ້ເຫັນ malware ປອມຕົວເປັນໄຟລ໌ Adobe ຫຼືຕົວຕິດຕັ້ງສໍາລັບ Adobe Photoshop. ຫຼັກຖານສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າສິ່ງປະດິດຂອງ MetaStealer ມີຢູ່ໃນປ່າຕັ້ງແຕ່ເດືອນມີນາ 2023, ໂດຍຕົວຢ່າງຫຼ້າສຸດທີ່ອັບໂຫຼດໃສ່ VirusTotal ໃນວັນທີ 27 ສິງຫາ 2023.
ສິ່ງທີ່ກໍານົດ MetaStealer ແຍກຕ່າງຫາກແມ່ນຈຸດສຸມຂອງຕົນໃນການກໍາຫນົດເປົ້າຫມາຍຜູ້ໃຊ້ທຸລະກິດ. ໂດຍປົກກະຕິ, macOS malware ຖືກແຈກຢາຍຜ່ານເວັບໄຊທ໌ torrent ຫຼືຜູ້ຈັດຈໍາຫນ່າຍຊອບແວພາກສ່ວນທີສາມທີ່ຫນ້າສົງໄສ, ສະເຫນີສະບັບທີ່ມີຮອຍແຕກຂອງຊອບແວທີ່ນິຍົມ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, MetaStealer ໂດຍສະເພາະເປົ້າຫມາຍຜູ້ໃຊ້ທຸລະກິດ, ແນໃສ່ເກັບກ່ຽວຂໍ້ມູນຈາກ iCloud Keychain, ລະຫັດຜ່ານທີ່ບັນທຶກໄວ້, ແລະໄຟລ໌ໃນ hosts ທີ່ຖືກທໍາລາຍ. ບາງສະບັບຂອງ malware ຍັງໄດ້ຮັບການສັງເກດເຫັນການບໍລິການກໍານົດເປົ້າຫມາຍເຊັ່ນ Telegram ແລະ Meta.
ການປະກົດຕົວຂອງ MetaStealer ເນັ້ນຫນັກເຖິງແນວໂນ້ມທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນຂອງການກໍາຫນົດເປົ້າຫມາຍຜູ້ໃຊ້ Mac ສໍາລັບຂໍ້ມູນຂອງພວກເຂົາໃນບັນດານັກຂົ່ມຂູ່. ຈຸດປະສົງຂອງມັນໃນການດຶງພວງກຸນແຈທີ່ມີຄຸນຄ່າແລະຂໍ້ມູນອື່ນໆຈາກຜູ້ໃຊ້ທຸລະກິດຊີ້ໃຫ້ເຫັນທ່າແຮງສໍາລັບກິດຈະກໍາທາງອິນເຕີເນັດຫຼືການເຂົ້າເຖິງເຄືອຂ່າຍທຸລະກິດທີ່ໃຫຍ່ກວ່າ. ມັນບໍ່ຊັດເຈນວ່າ MetaStealer ແມ່ນການເຮັດວຽກຂອງຜູ້ຂຽນດຽວກັນທີ່ຢູ່ເບື້ອງຫຼັງຄອບຄົວຜູ້ລັກອື່ນໆຫຼືຜົນຂອງກຸ່ມນັກຂົ່ມຂູ່ທີ່ແຍກຕ່າງຫາກ.
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ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- SentinelOne: ການວິເຄາະໂດຍ Phil Stokes