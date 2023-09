ໂທລະສັບສະຫຼາດທີ່ດີທີ່ສຸດພາຍໃຕ້ Rs 50,000 ໃນປະເທດອິນເດຍ

By

ຖ້າທ່ານມີງົບປະມານຂອງ 50,000 rupees ສໍາລັບໂທລະສັບສະຫຼາດ, ທ່ານມີທາງເລືອກຫຼາຍທີ່ຈະເລືອກເອົາຈາກ. ເພື່ອຊ່ວຍທ່ານເລືອກທີ່ຖືກຕ້ອງ, ພວກເຮົາໄດ້ຄັດເລືອກສະມາດໂຟນ 5 ອັນດັບຕົ້ນໆທີ່ມີຢູ່ໃນປະຈຸບັນໃນລາຄານີ້, ໂດຍພິຈາລະນາຄຸນສົມບັດ, ປະສິດທິພາບ ແລະຮູບແບບຂອງມັນ.

1. Google Pixel 7: Google Pixel 7 ສາມາດໃຊ້ໄດ້ໃນລາຄາຕໍ່າກວ່າ 50,000 ຣູປີໃນ Flipkart, ແລະລາຄາສາມາດຕໍ່າກວ່າດ້ວຍບັດເຄຣດິດທີ່ແນ່ນອນ. ມັນມາພ້ອມກັບໂປເຊດເຊີ Tensor G2 ຫຼ້າສຸດຂອງ Google, RAM 8 GB, ແລະບ່ອນເກັບຂໍ້ມູນພາຍໃນ 128 GB. ໂທລະສັບມີຈໍສະແດງຜົນ OLED ຂະໜາດ 6.3 ນິ້ວ Full HD+ ທີ່ມີອັດຕາການໂຫຼດຫນ້າຈໍຄືນ 90 Hz ແລະຄວາມສະຫວ່າງສູງສຸດ 1400 nits. ມັນມີລະບົບກ້ອງຖ່າຍຮູບທີ່ມີການຈັດອັນດັບສູງ, ລວມທັງກ້ອງຖ່າຍຮູບຕົ້ນຕໍ 50MP ທີ່ມີ OIS ແລະກ້ອງຖ່າຍຮູບ ultra-wide 12MP. Pixel 7 ແລ່ນເທິງ Android 13 ຫຼ້າສຸດດ້ວຍພາສາ Material You design.

2. OnePlus 11R 5G: OnePlus 11R 5G ສະຫນອງມູນຄ່າທີ່ດີເລີດສໍາລັບເງິນໃນຂະນະທີ່ຢືມຄຸນສົມບັດບາງຢ່າງຈາກພີ່ນ້ອງທີ່ມີຄວາມນິຍົມຫລາຍຂຶ້ນ, OnePlus 11 5G. ມັນມີຈໍສະແດງຜົນ Fluid AMOLED ໂຄ້ງ 6.74 ນິ້ວ, ຊິບ Snapdragon 8+ Gen 1, ແລະທາງເລືອກສໍາລັບການສູງເຖິງ 16 GB RAM ແລະການເກັບຮັກສາ 256 GB. ໂທລະສັບມີກ້ອງຖ່າຍຮູບຕົ້ນຕໍ 50MP ທີ່ມີ OIS, ກ້ອງຖ່າຍຮູບ ultrawide 8MP ແລະກ້ອງຖ່າຍຮູບ macro 2MP. ມັນຍັງມີກ້ອງຖ່າຍຮູບ selfie 16MP ແລະຫມໍ້ໄຟ 5000 mAh ທີ່ໃຊ້ໄດ້ດົນນານ.

3. Nothing Phone (2): ການສະເຫນີຂາຍຫລ້າສຸດຈາກຍີ່ຫໍ້ Nothing, Nothing Phone (2), ເປັນການຍົກລະດັບທີ່ສໍາຄັນຈາກຮຸ່ນທີ່ຜ່ານມາ. ມັນມີດ້ານຫລັງທີ່ໂປ່ງໃສພ້ອມກັບໄຟ LED, ໃຫ້ທັງຄວາມງາມແລະການເຮັດວຽກ. ໂທລະສັບສະຫນອງປະສິດທິພາບທີ່ມີປະສິດທິພາບແລະທາງເລືອກໃນການປັບແຕ່ງ.

ເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນພຽງແຕ່ສອງສາມທາງເລືອກທີ່ມີຢູ່ໃນລາຄາຕ່ໍາກວ່າ 50,000 rupees. ອີງຕາມຄວາມມັກ ແລະຄວາມຕ້ອງການຂອງທ່ານ, ທ່ານສາມາດຊອກຫາສະມາດໂຟນຫຼາຍລຸ້ນທີ່ມີຄຸນສົມບັດ, ປະສິດທິພາບສູງ ແລະຮູບແບບໃນງົບປະມານນີ້.

