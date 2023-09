Behind The Glass: Los Angeles Kings Training Camp - ເບິ່ງພາຍໃນ NHL Preseason

National Hockey League (NHL) ແລະ NHL Network ໄດ້ປະກາດການຮ່ວມມືກັບ Los Angeles Kings ສໍາລັບລະດູການທີສີ່ຂອງ docuseries preseason ທັງຫມົດຂອງພວກເຂົາ, Behind The Glass. ຊີຣີສາມສ່ວນນີ້, ຜະລິດໂດຍ NHL Network ໃນສະມາຄົມກັບ NHL Productions, ຈະໃຫ້ພາບເບື້ອງຫຼັງເບິ່ງຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນ, ລະຄອນ, ແລະການແຂ່ງຂັນຂອງ NHL preseason ຜ່ານທັດສະນະຂອງສອງຄັ້ງ Stanley Cup Champion Kings.

ລະດູການທີ່ຈະມາເຖິງຂອງ Behind The Glass ຈະມີການສະແດງຂອງ Kings's to the Southern Hemisphere ໃນຂະນະທີ່ພວກເຂົາຫຼີ້ນກັບ Arizona Coyotes ໃນ Melbourne, ອົດສະຕາລີສໍາລັບ 2023 NHL Global Series. ນີ້ຈະເປັນເກມ NHL ທໍາອິດທີ່ເຄີຍຫຼິ້ນໃນອົດສະຕາລີ, ເພີ່ມຄວາມຕື່ນເຕັ້ນໃຫ້ກັບຊຸດ. ຜູ້ຫຼິ້ນຈະໄດ້ຮັບການສະແດງໄມໂຄຣໂຟນຢູ່ຫ່າງໆຈາກສະໜາມກິລາ, ສະເໜີໃຫ້ແຟນໆມີເນື້ອຫາທີ່ບໍ່ມີໃຜທຽບເທົ່າໄດ້ ໃນຂະນະທີ່ພວກເຂົາແຂ່ງຂັນເພື່ອຈຸດນັດພົບຂອງເຂົາເຈົ້າໃນບັນຊີລາຍການ ແລະ ກຽມເປີດລະດູການປົກກະຕິ.

ຫຼັງຈາກສອງບ່ອນນັ່ງ Stanley Cup Playoff ຕິດຕໍ່ກັນ, Kings ໄດ້ສ້າງຄວາມຄາດຫວັງສໍາລັບອົງການຈັດຕັ້ງ. Behind The Glass ຈະເນັ້ນໃສ່ຮອງປະທານແລະຜູ້ຈັດການທົ່ວໄປຂອງທີມ, Rob Blake, ແລະຫົວຫນ້າຄູຝຶກສອນ Todd McLellan, ຍ້ອນວ່າພວກເຂົານໍາພາທີມງານຕະຫຼອດ camp ການຝຶກອົບຮົມແລະສ້າງວິໄສທັດສໍາລັບຜູ້ແຂ່ງຂັນ Stanley Cup ທີ່ມີອາຍຸຫລາຍປີ. ຊຸດດັ່ງກ່າວຍັງຈະສະແດງລາຍຊື່ຜູ້ຫຼິ້ນທີ່ສໍາຄັນເຊັ່ນ Pierre-Luc Dubois ສູນກາງທີ່ໄດ້ມາໃຫມ່, ດາວຮຸ່ງເຮືອງ Adrian Kempe ແລະ Kevin Fiala, ແລະຜູ້ນຫຼັກຂອງນັກຮົບເກົ່າ Anze Kopitar ແລະ Drew Doughty. ປະທານທີມ Luc Robitaille ຈະໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ເປັນເອກະລັກກ່ຽວກັບຄວາມໝາຍຂອງການເປັນກະສັດ.

Behind The Glass ເປີດຕົວຄັ້ງທໍາອິດໃນປີ 2018, ສະເຫນີໃຫ້ແຟນໆເບິ່ງທີ່ບໍ່ເຄີຍມີມາກ່ອນໃນການແຂ່ງຂັນ NHL preseason ຜ່ານສາຍຕາຂອງ New Jersey Devils. ຕັ້ງແຕ່ນັ້ນມາ, ຊຸດດັ່ງກ່າວໄດ້ສະແດງຕົວລະຄອນ Philadelphia Flyers ແລະ Nashville Predators. ສະບັບຂອງປີນີ້ຈະຍົກສູງບົດບາດຂອງການເດີນທາງລະຫວ່າງປະເທດກັບ Melbourne, ອົດສະຕາລີ.

ແຟນໆສາມາດຄາດຫວັງວ່າຈະເຫັນເນື້ອຫາໂບນັດພິເສດສະເພາະ ແລະຄລິບຈາກແຕ່ລະຕອນຂອງ Behind The Glass ທີ່ແບ່ງປັນໃນທົ່ວແພລະຕະຟອມສື່ສັງຄົມດິຈິຕອນ ແລະ ສື່ສັງຄົມໂດຍໃຊ້ hashtag #BehindTheGlass. ນອກຈາກນັ້ນ, ແຕ່ລະຕອນຈະມີຢູ່ໃນເວທີ YouTube ຂອງ NHL, ສະເຫນີໃຫ້ແຟນໆມີໂອກາດຫຼາຍຂຶ້ນໃນການມີສ່ວນຮ່ວມກັບຊຸດ.

Behind The Glass: Los Angeles Kings Training Camp ສັນຍາວ່າຈະພາແຟນໆເຂົ້າໃກ້ເກມແລະໃຫ້ທັດສະນະທີ່ເປັນເອກະລັກແລະບໍ່ເຄີຍເຫັນມາກ່ອນໃນທີມແລະ preseason. ດ້ວຍການເຂົ້າເຖິງທີ່ບໍ່ເຄີຍມີມາກ່ອນ, docuseries ນີ້ແມ່ນແນ່ໃຈວ່າຈະເຮັດໃຫ້ແຟນໆຕື່ນເຕັ້ນຍ້ອນວ່າພວກເຂົາຄາດຫວັງວ່າລະດູການ NHL ທີ່ຈະມາເຖິງ.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:

- ຖະແຫຼງຂ່າວຂອງ NHL: Behind The Glass: Emerging NHL Stars featured in Docu-Series (2021)

- ເວັບໄຊທ໌ທາງການຂອງ NHL