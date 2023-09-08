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Beats ຮ່ວມມືກັບ Olive & June ສໍາລັບການເກັບເລັບໃຫມ່

ByVicky Stavropoulou

Sep 8, 2023
Beats ຮ່ວມມືກັບ Olive & June ສໍາລັບການເກັບເລັບໃຫມ່

Beats, ທີ່ຮູ້ຈັກດ້ວຍຫູຟັງເອຍບັດ ແລະ ຫູຟັງຍອດນິຍົມ, ກໍາລັງເຂົ້າສູ່ອຸດສາຫະກໍາຄວາມງາມດ້ວຍການຮ່ວມມືຄັ້ງທໍາອິດກັບຍີ່ຫໍ້ຄວາມງາມ Olive & June. ເພື່ອສະເຫຼີມສະຫຼອງການປ່ອຍສີໃຫມ່ຂອງມັນ, Cosmic Silver ແລະ Cosmic Pink, Beats ແລະ Olive & June ໄດ້ເປີດຕົວຄໍເລັກຊັນເລັບທີ່ອະນຸຍາດໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ສາມາດປະສານງານເບິ່ງເລັບຂອງເຂົາເຈົ້າກັບອຸປະກອນເຕັກໂນໂລຢີຂອງພວກເຂົາ.

ຄໍເລັກຊັນນີ້ປະກອບມີສີທາເລັບສອງສີທີ່ກົງກັບ Beats Studio Buds+, ພ້ອມກັບການກົດໃສ່ເລັບທີ່ໄດ້ຮັບແຮງບັນດານໃຈຈາກການເບິ່ງ ແລະປະສົບການການຟັງຫູຟັງໄຮ້ສາຍ. Olive & June ແບ່ງປັນຂ່າວໃນ Instagram, ເຊີນຜູ້ຕິດຕາມມາຊື້ເຄື່ອງຂັດແລະກົດທີ່ຈໍາກັດ.

Olive & June ໄດ້ກາຍເປັນທີ່ນິຍົມສໍາລັບຊຸດເລັບຂອງຮ້ານເສີມສວຍທີ່ນໍາເອົາປະສົບການການເຮັດເລັບມາສູ່ເຮືອນຂອງທ່ານ. ຊຸດອຸປະກອນລະບົບ Mani ທີ່ຂາຍດີທີ່ສຸດຂອງພວກເຂົາແມ່ນໃຊ້ງ່າຍ ແລະຢາທາເລັບໃຊ້ໄດ້ດົນ. ລູກຄ້າສາມາດປັບແຕ່ງຊຸດຂອງເຂົາເຈົ້າດ້ວຍຊຸດຂອງຮົ່ມທີ່ມີການປ່ຽນແປງໃນແຕ່ລະລະດູການຫຼືການຮ່ວມມື.

ຄໍເລັກຊັນເລັບ Beats x Olive & June ຕອນນີ້ມີໃຫ້ຊື້ແລ້ວ. ຊຸດ Beats Polish Duo ປະກອບມີສີເລັບສີບົວ ແລະສີເງິນ, ເຊິ່ງສາມາດໃຊ້ເພື່ອສ້າງຮູບຊົງເລັບຕ່າງໆໄດ້. The Beats Press-On Bundle ສະເຫນີໃຫ້ຫ້າການອອກແບບເລັບທີ່ແຕກຕ່າງກັນທີ່ສາມາດປະສົມແລະຈັບຄູ່ໄດ້. ແຕ່ລະຊຸດມາພ້ອມກັບຕະປູ 42 ອັນ, ແຜ່ນກຽມ, ກາວທີ່ບໍ່ທໍາລາຍເລັບ, ເຄື່ອງຍູ້ cuticle ໄມ້, ແລະໄຟລ໌ເລັບ 2-in-1 ແລະ buffer.

ຖ້າເຈົ້າສົນໃຈຢາກລອງທາເລັບແບບກົດດັນ ຫຼືຊອກຫາຄຳແນະນຳດ້ານຄວາມງາມ, ຢ່າລືມກວດເບິ່ງຮອບວຽນຂອງເລັບກົດໄລ້, ເບາະແສ້ຄວາມງາມ ແລະ ຜະລິດຕະພັນຄວາມງາມທີ່ເປັນທີ່ນິຍົມຂອງພວກເຮົາ.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:

– ໂພສ Instagram ໂດຍ Olive & June

- ບົດ​ຄວາມ​ໃນ​ແຜ່ນ​ປ້າຍ​ໂຄ​ສະ​ນາ​

By Vicky Stavropoulou

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