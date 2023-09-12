ຄວາມສໍາຄັນຂອງການຍິນຍອມເຫັນດີ Cookie ໃນຄວາມເປັນສ່ວນຕົວອອນໄລນ໌

ໃນຍຸກດິຈິຕອນຂອງມື້ນີ້, ຄວາມເປັນສ່ວນຕົວອອນໄລນ໌ແມ່ນຄວາມກັງວົນທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນສໍາລັບຜູ້ໃຊ້ອິນເຕີເນັດຈໍານວນຫຼາຍ. ພື້ນທີ່ຫນຶ່ງທີ່ມັກຈະເຮັດໃຫ້ເກີດຄໍາຖາມແມ່ນການນໍາໃຊ້ cookies. Cookies ແມ່ນໄຟລ໌ຂະຫນາດນ້ອຍທີ່ເວັບໄຊທ໌ເກັບຢູ່ໃນອຸປະກອນຂອງຜູ້ໃຊ້ເພື່ອເກັບກໍາຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບນິໄສການທ່ອງເວັບແລະຄວາມມັກຂອງເຂົາເຈົ້າ. ໃນຂະນະທີ່ cookies ສາມາດປັບປຸງປະສົບການຂອງຜູ້ໃຊ້ໂດຍການປັບແຕ່ງເນື້ອຫາສ່ວນບຸກຄົນແລະປັບປຸງການເຮັດວຽກຂອງເວັບໄຊທ໌, ພວກເຂົາຍັງເພີ່ມຄວາມກັງວົນດ້ານຄວາມເປັນສ່ວນຕົວ.
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ແຫລ່ງທີ່ມາ:
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