ຊີວິດເມືອງ

ເປີດຕົວເທັກໂນໂລຍີໃໝ່ ແລະພະລັງຂອງ AI

ເຕັກໂນໂລຊີ

ວັນທີປ່ອຍ Barbie Digital ກໍານົດວັນທີ 12 ກັນຍາ

ByGabriel Botha

Sep 7, 2023
ວັນທີປ່ອຍ Barbie Digital ກໍານົດວັນທີ 12 ກັນຍາ

Warner Bros. ໄດ້ປະກາດວ່າຮູບເງົາ Barbie ທີ່ມີຄວາມຄາດຫວັງສູງຈະມີໃຫ້ສໍາລັບການຊື້ຫຼືເຊົ່າດິຈິຕອນໃນວັນທີ 12 ກັນຍາ. ຂ່າວນີ້ມາເປັນການບັນເທົາທຸກໃຫ້ກັບແຟນໆທີ່ລໍຄອຍການປ່ອຍດິຈິຕອລຢ່າງກະຕືລືລົ້ນ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນການພິຈາລະນາແນວໂນ້ມຂອງໜ້າຕ່າງລະຄອນທີ່ສັ້ນລົງ ແລະການມີຮູບເງົາຢູ່ໃນເວທີສະຕຣີມມິງບໍ່ດົນຫລັງຈາກການອອກໂຮງລະຄອນ.

ນອກເໜືອໄປຈາກການປ່ອຍດິຈິຕອລແລ້ວ, ໜັງຍັງຈະເຂົ້າສາຍໃນໂຮງໜັງ IMAX ເລີ່ມແຕ່ວັນທີ 22 ກັນຍາເປັນຕົ້ນໄປ. ການປ່ອຍນີ້ຈະປະກອບມີ scene post-credit ຍີ່ຫໍ້ໃຫມ່, ເພີ່ມຄວາມຕື່ນເຕັ້ນສໍາລັບ fans Barbie.

Warner Bros. ໄດ້ເປີດເຜີຍວ່າການປ່ອຍດິຈິຕອນຈະມາພ້ອມກັບອຸປະກອນໂບນັດຫຼາຍກວ່າ 30 ນາທີ. ອັນນີ້ລວມມີລາຍການສະແດງເຊັ່ນ: “ຍິນດີຕ້ອນຮັບສູ່ດິນແດນ Barbie,” “ກາຍເປັນ Barbie,” “ການຫຼິ້ນການແຕ່ງຕົວ,”, “ດົນຕີສ້າງຄວາມເຊື່ອ,” “ງານລ້ຽງ Barbie ທັງໝົດ,” ແລະ “ມັນເປັນໂລກທີ່ແປກປະຫຼາດ.” ແຟນໆສາມາດຄາດຫວັງວ່າຈະເພີດເພີນກັບເນື້ອຫາ Barbie ເພີ່ມເຕີມພ້ອມກັບຮູບເງົາໄດ້.

ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ໃນປັດຈຸບັນບໍ່ມີຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບເວລາທີ່ຮູບເງົາຈະມີສໍາລັບການຖ່າຍທອດໃນ Max. Warner Bros. ໄດ້ປ່ຽນວິທີການຂອງຕົນ ແລະ ຕອນນີ້ຕັດສິນໃຈເປັນກໍລະນີໆໄປ ເມື່ອໃດຈະປ່ອຍຮູບເງົາເທິງເວທີ, ແລະບໍ່ມີລາຍລະອຽດວ່າ Barbie ຈະມີໃຫ້ຊື້ໃນ Blu-ray ຫຼື DVD ໃນເວລາໃດ.

ການປະກາດວັນປ່ອຍດິຈິຕອນໄດ້ສ້າງຄວາມຕື່ນເຕັ້ນໃນບັນດາແຟນ Barbie, ຜູ້ທີ່ໄດ້ລໍຖ້າຢ່າງກະຕືລືລົ້ນສໍາລັບໂອກາດທີ່ຈະເບິ່ງຮູບເງົາ. ບໍ່ວ່າແຟນຈະເລືອກຊື້ມັນແບບດິຈິຕອລຫຼືລໍຖ້າການເປີດຕົວໃນ Max ຍັງຄົງມີໃຫ້ເຫັນ. ໃນເວລານີ້, ຄວາມຄາດຫວັງຍັງສືບຕໍ່ສ້າງສໍາລັບການປ່ອຍ Barbie ແລະເນື້ອຫາເພີ່ມເຕີມທີ່ມັນຈະນໍາມາໃຫ້ແຟນໆ.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:

– ອີເມວຢືນຢັນຂອງ Warner Bros ກັບ Decider.

By Gabriel Botha

Post ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

ເຕັກໂນໂລຊີ

ຜູ້ຜະລິດ Foxconn ຂອງ Apple ຈະຈັດສົ່ງ iPhone 15 ທີ່ຜະລິດໃນປະເທດອິນເດຍ, ຂະຫຍາຍການຜະລິດນອກປະເທດຈີນ.

Sep 12, 2023 Mampho Brescia
ເຕັກໂນໂລຊີ

ລະບົບ Badge ໃໝ່ໃນ NBA 2K24 ໄດ້ຮັບ Backlash ຈາກຜູ້ຫຼິ້ນເກມ

Sep 12, 2023 Mampho Brescia
ເຕັກໂນໂລຊີ

ປະເທດໄອແລນຍອມຮັບທ່າອ່ຽງທີ່ບໍ່ມີເງິນສົດ: ມັນຫມາຍຄວາມວ່າແນວໃດສໍາລັບຜູ້ບໍລິໂພກ?

Sep 12, 2023 Gabriel Botha

ທ່ານພາດ

ຂ່າວ

Warbits+: ເປີດ Beta Sign-Ups Now Live ສໍາລັບມືຖື ແລະ PC

Sep 12, 2023 Mampho Brescia 0 ຄໍາເຫັນ
ເຕັກໂນໂລຊີ

ຜູ້ຜະລິດ Foxconn ຂອງ Apple ຈະຈັດສົ່ງ iPhone 15 ທີ່ຜະລິດໃນປະເທດອິນເດຍ, ຂະຫຍາຍການຜະລິດນອກປະເທດຈີນ.

Sep 12, 2023 Mampho Brescia 0 ຄໍາເຫັນ
ວິທະຍາສາດ

ທີມງານສາກົນສໍາເລັດການຈັດລໍາດັບຂອງ Y Chromosome, ເປີດເຜີຍ Genes ໂປຣຕີນໃຫມ່

Sep 12, 2023 Vicky Stavropoulou 0 ຄໍາເຫັນ
ເຕັກໂນໂລຊີ

ລະບົບ Badge ໃໝ່ໃນ NBA 2K24 ໄດ້ຮັບ Backlash ຈາກຜູ້ຫຼິ້ນເກມ

Sep 12, 2023 Mampho Brescia 0 ຄໍາເຫັນ