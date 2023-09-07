ວັນທີປ່ອຍ Barbie Digital ກໍານົດວັນທີ 12 ກັນຍາ

Warner Bros. ໄດ້ປະກາດວ່າຮູບເງົາ Barbie ທີ່ມີຄວາມຄາດຫວັງສູງຈະມີໃຫ້ສໍາລັບການຊື້ຫຼືເຊົ່າດິຈິຕອນໃນວັນທີ 12 ກັນຍາ. ຂ່າວນີ້ມາເປັນການບັນເທົາທຸກໃຫ້ກັບແຟນໆທີ່ລໍຄອຍການປ່ອຍດິຈິຕອລຢ່າງກະຕືລືລົ້ນ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນການພິຈາລະນາແນວໂນ້ມຂອງໜ້າຕ່າງລະຄອນທີ່ສັ້ນລົງ ແລະການມີຮູບເງົາຢູ່ໃນເວທີສະຕຣີມມິງບໍ່ດົນຫລັງຈາກການອອກໂຮງລະຄອນ.
ນອກເໜືອໄປຈາກການປ່ອຍດິຈິຕອລແລ້ວ, ໜັງຍັງຈະເຂົ້າສາຍໃນໂຮງໜັງ IMAX ເລີ່ມແຕ່ວັນທີ 22 ກັນຍາເປັນຕົ້ນໄປ. ການປ່ອຍນີ້ຈະປະກອບມີ scene post-credit ຍີ່ຫໍ້ໃຫມ່, ເພີ່ມຄວາມຕື່ນເຕັ້ນສໍາລັບ fans Barbie.
Warner Bros. ໄດ້ເປີດເຜີຍວ່າການປ່ອຍດິຈິຕອນຈະມາພ້ອມກັບອຸປະກອນໂບນັດຫຼາຍກວ່າ 30 ນາທີ. ອັນນີ້ລວມມີລາຍການສະແດງເຊັ່ນ: “ຍິນດີຕ້ອນຮັບສູ່ດິນແດນ Barbie,” “ກາຍເປັນ Barbie,” “ການຫຼິ້ນການແຕ່ງຕົວ,”, “ດົນຕີສ້າງຄວາມເຊື່ອ,” “ງານລ້ຽງ Barbie ທັງໝົດ,” ແລະ “ມັນເປັນໂລກທີ່ແປກປະຫຼາດ.” ແຟນໆສາມາດຄາດຫວັງວ່າຈະເພີດເພີນກັບເນື້ອຫາ Barbie ເພີ່ມເຕີມພ້ອມກັບຮູບເງົາໄດ້.
ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ໃນປັດຈຸບັນບໍ່ມີຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບເວລາທີ່ຮູບເງົາຈະມີສໍາລັບການຖ່າຍທອດໃນ Max. Warner Bros. ໄດ້ປ່ຽນວິທີການຂອງຕົນ ແລະ ຕອນນີ້ຕັດສິນໃຈເປັນກໍລະນີໆໄປ ເມື່ອໃດຈະປ່ອຍຮູບເງົາເທິງເວທີ, ແລະບໍ່ມີລາຍລະອຽດວ່າ Barbie ຈະມີໃຫ້ຊື້ໃນ Blu-ray ຫຼື DVD ໃນເວລາໃດ.
ການປະກາດວັນປ່ອຍດິຈິຕອນໄດ້ສ້າງຄວາມຕື່ນເຕັ້ນໃນບັນດາແຟນ Barbie, ຜູ້ທີ່ໄດ້ລໍຖ້າຢ່າງກະຕືລືລົ້ນສໍາລັບໂອກາດທີ່ຈະເບິ່ງຮູບເງົາ. ບໍ່ວ່າແຟນຈະເລືອກຊື້ມັນແບບດິຈິຕອລຫຼືລໍຖ້າການເປີດຕົວໃນ Max ຍັງຄົງມີໃຫ້ເຫັນ. ໃນເວລານີ້, ຄວາມຄາດຫວັງຍັງສືບຕໍ່ສ້າງສໍາລັບການປ່ອຍ Barbie ແລະເນື້ອຫາເພີ່ມເຕີມທີ່ມັນຈະນໍາມາໃຫ້ແຟນໆ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– ອີເມວຢືນຢັນຂອງ Warner Bros ກັບ Decider.