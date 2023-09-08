Bankjoy ເພື່ອສາທິດເວທີການທະນາຄານດິຈິຕອນກັບລູກຄ້າ Neobank ທີ່ FinovateFall 2023

Bankjoy, ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການດ້ານທະນາຄານດິຈິຕອນຊັ້ນນໍາ, ໄດ້ຖືກເລືອກໃຫ້ສະແດງແພລະຕະຟອມທະນາຄານດິຈິຕອນຂອງຕົນກັບລູກຄ້າ neobank ໃໝ່ຢູ່ທີ່ FinovateFall 2023. ການສາທິດຈະເນັ້ນໃຫ້ເຫັນເຖິງວິທີການທີ່ຊຸດບໍລິການທະນາຄານດິຈິຕອນຂອງ Bankjoy ຊ່ວຍໃຫ້ neobanks ມີຄຸນຄ່າຫຼາຍຂຶ້ນໃຫ້ກັບລູກຄ້າຂອງພວກເຂົາ.
Bankjoy ສະເຫນີເທກໂນໂລຍີທະນາຄານທີ່ທັນສະໄຫມ, ລວມທັງທະນາຄານໂທລະສັບມືຖືແລະອອນໄລນ໌, ໃຫ້ກັບທະນາຄານພາກພື້ນ, neobanks, ແລະສະຫະພັນສິນເຊື່ອ. ເວທີຂອງຕົນອະນຸຍາດໃຫ້ທະນາຄານດິຈິຕອນແລະ neobanks ເປົ້າຫມາຍຕະຫຼາດສະເພາະແລະປະຊາກອນຂອງລູກຄ້າໃນຂະນະທີ່ຮັກສາລະບົບຫຼັກທີ່ມີຢູ່ແລ້ວຂອງເຂົາເຈົ້າ.
ທີ່ FinovateFall, Bankjoy ຈະສະແດງໃຫ້ເຫັນປະສົບການຂອງຜູ້ໃຊ້ທີ່ບໍ່ມີຮອຍຕໍ່, ການອອກແບບທີ່ດຶງດູດສາຍຕາ, ຄຸນສົມບັດດິຈິຕອນທີ່ກ້າວຫນ້າ, ແລະຄວາມສາມາດໃນການປະສົມປະສານກັບເວທີຫຼັກຕ່າງໆແລະພາກສ່ວນທີສາມ. ນີ້ເຮັດໃຫ້ມັນເປັນທາງເລືອກທີ່ເຫມາະສົມສໍາລັບ neobanks ທີ່ຊອກຫາເພື່ອເສີມຂະຫຍາຍປະສົບການທະນາຄານດິຈິຕອນສໍາລັບລູກຄ້າຂາຍຍ່ອຍແລະການຄ້າຂອງພວກເຂົາ.
Greg Palmer, VP of Strategy at Finovate, ກ່າວວ່າ, "ພວກເຮົາມີຄວາມຍິນດີທີ່ຈະມີ Bankjoy ຢູ່ເທິງເວທີ Finovate ອີກເທື່ອຫນຶ່ງໃນປີນີ້, ໃນເວລານີ້ກັບ neobank ເປັນຜູ້ຮ່ວມສະແດງຂອງພວກເຂົາ. ພວກເຮົາຫວັງວ່າຈະໄດ້ເຫັນການສາທິດທີ່ຫນ້າຕື່ນເຕັ້ນຈາກສອງອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ຄິດໄປຂ້າງຫນ້າ.”
ອີງຕາມບົດລາຍງານ, ຕະຫຼາດ neobanking ທົ່ວໂລກມີມູນຄ່າ 66 ຕື້ໂດລາໃນປີ 2022 ແລະຄາດວ່າຈະເຕີບໂຕໃນອັດຕາການເຕີບໂຕປະຈໍາປີ (CAGR) ເກືອບ 55% ຈາກ 2023 ຫາ 2030. ໃນຂະນະທີ່ neobanks ສືບຕໍ່ໄດ້ຮັບແຮງດຶງ, ມັນເປັນສິ່ງສໍາຄັນສໍາລັບພວກເຂົາ. ມີເທກໂນໂລຍີທີ່ເຫມາະສົມເພື່ອສະຫນອງປະສົບການຜູ້ໃຊ້ທີ່ມີຄຸນສົມບັດທີ່ຕອບສະຫນອງຄວາມຕ້ອງການທາງດ້ານການເງິນຂອງລູກຄ້າເປົ້າຫມາຍຂອງພວກເຂົາ.
CEO ແລະຜູ້ກໍ່ຕັ້ງ Bankjoy, Michael Duncan, ສະແດງຄວາມກະຕືລືລົ້ນກ່ຽວກັບການມີສ່ວນຮ່ວມໃນ Finovate ແລະສະແດງເວທີການທະນາຄານດິຈິຕອນ intuitive ຂອງເຂົາເຈົ້າ. ແພລະຕະຟອມຂອງ Bankjoy ປະກອບມີທະນາຄານໂທລະສັບມືຖືແລະອອນໄລນ໌, ຖະແຫຼງການທາງອີເລັກໂທຣນິກ, ການເປີດບັນຊີອອນໄລນ໌, ການກູ້ຢືມເງິນອອນໄລນ໌, ແລະການສົນທະນາ AI, ໃນບັນດາລັກສະນະອື່ນໆ. ບໍລິສັດໄດ້ສືບຕໍ່ເພີ່ມຄຸນສົມບັດ, ຫນ້າທີ່, ແລະການເຊື່ອມໂຍງກັບການສະເຫນີຜະລິດຕະພັນດິຈິຕອນຂອງຕົນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ.
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