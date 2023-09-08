ການສິ້ນສຸດຂອງ Baldur's Gate 3, ເຖິງວ່າຈະມີການຮີບຮ້ອນ, ຜູ້ນເຮັດໃຫ້ພໍໃຈກັບການແກ້ໄຂຂອງ storyline ແລະຄວາມສໍາພັນຂອງລັກສະນະຂອງເຂົາເຈົ້າ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ນີ້ແມ່ນພຽງແຕ່ສໍາລັບຜູ້ທີ່ຕັດສິນໃຈ "ດີ" ໃນຕອນທ້າຍ. ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, ການສິ້ນສຸດທີ່ຊົ່ວຮ້າຍ, ຮູ້ສຶກວ່າບໍ່ປຸງແຕ່ງແລະຂາດຄວາມສົນໃຈແລະການພັດທະນາໃນລະດັບດຽວກັນ. ມັນແມ່ນລັກສະນະຂອງເກມສຸດທ້າຍທີ່ປ່ອຍໃຫ້ຫ້ອງສໍາລັບການປັບປຸງ.
ການສິ້ນສຸດທີ່ຊົ່ວຮ້າຍໃນ Baldur's Gate 3 ສະເຫນີໃຫ້ຜູ້ຫຼິ້ນມີທາງເລືອກໃນການຄວບຄຸມ Netherbrain, ຫນ່ວຍງານທີ່ມີພະລັງບັງຄັບບັນຊາ Mind Flayers. ທາງເລືອກນີ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການທໍລະຍົດພັກຂອງທ່ານແລະນໍາໃຊ້ການຄວບຄຸມຈິດໃຈເພື່ອປົກຄອງ Faerûn. ໃນຂະນະທີ່ທາງເລືອກນີ້ອາດຈະມີຄວາມຫມາຍສໍາລັບຕົວລະຄອນທີ່ຍອມຮັບແນວໂນ້ມທີ່ມືດມົວຂອງພວກເຂົາແລະສອດຄ່ອງກັບຕົ້ນກໍາເນີດ Dark Urge, ມັນຮູ້ສຶກບໍ່ສໍາຄັນສໍາລັບຜູ້ຫຼິ້ນສ່ວນໃຫຍ່ທີ່ບໍ່ໄດ້ເລືອກເສັ້ນທາງດັ່ງກ່າວ.
ແຕ່ຫນ້າເສຍດາຍ, ການສິ້ນສຸດທີ່ຊົ່ວຮ້າຍຂາດບົດສະຫຼຸບທີ່ມີຄວາມຫມາຍ. ຫຼັງຈາກການເລືອກແລ້ວ, ເກມຈະສິ້ນສຸດລົງຢ່າງກະທັນຫັນດ້ວຍຕົວລະຄອນທີ່ເບິ່ງຂ້າມພະລັງທີ່ຄົ້ນພົບໃໝ່ຂອງເຂົາເຈົ້າຢ່າງບໍ່ຄາດຄິດ, ເຮັດໃຫ້ຜູ້ຫຼິ້ນຕ້ອງການຫຼາຍ. ໃນຂະນະທີ່ຄວາມບໍ່ຊັດເຈນບາງຢ່າງສາມາດເປັນສິ່ງທີ່ຫນ້າສົນໃຈ, ການສິ້ນສຸດທີ່ຊົ່ວຮ້າຍຂາດຄວາມເລິກແລະສະພາບການທີ່ຈຸດຈົບທີ່ດີສະຫນອງ. ມັນບໍ່ສາມາດອະທິບາຍເຖິງຜົນສະທ້ອນແລະຜົນສະທ້ອນຂອງການຄວບຄຸມກອງທັບ Illithid, ເຮັດໃຫ້ມັນມີຄວາມຮູ້ສຶກຄືກັບທາງເລືອກສໍາລັບການມີທາງເລືອກ.
Larian Studios, ຜູ້ພັດທະນາ Baldur's Gate 3, ໄດ້ຮັບຮູ້ວ່າການສິ້ນສຸດຂອງເກມແມ່ນຂາດແລະມີການປ່ຽນແປງເພື່ອປັບປຸງບາງດ້ານ. ມັນຍັງຄົງຈະເຫັນໄດ້ວ່າຄວາມຊົ່ວຊ້າແມ່ນບູລິມະສິດສໍາລັບພວກເຂົາ. ການຂະຫຍາຍການສິ້ນສຸດນີ້ຈະເຮັດໃຫ້ຜູ້ຫຼິ້ນມີປະສົບການທີ່ສົມບູນຫຼາຍຂຶ້ນ ແລະເຮັດໃຫ້ມັນເປັນເສັ້ນທາງທີ່ຄຸ້ມຄ່າໃນການສຳຫຼວດ. ການໃຫ້ບໍລິບົດເພີ່ມເຕີມ ແລະຜົນສະທ້ອນຈະເພີ່ມຄວາມເລິກໃຫ້ກັບການເລົ່າເລື່ອງ ແລະໃຫ້ຜູ້ຫຼິ້ນເຂົ້າໃຈໄດ້ດີຂຶ້ນເຖິງຜົນເສຍຂອງການເລືອກຂອງເຂົາເຈົ້າ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– “ຂ້າ ພະ ເຈົ້າ adored ໄດ້ Baldur ຂອງ ປະ ຕູ 3 ສິ້ນ ສຸດ ຂ້າ ພະ ເຈົ້າ ໄດ້” – ຜູ້ ຂຽນ
– “Unboxing The Baldur’s Gate 3 Collector’s Edition” – ຜູ້ຂຽນ
- "ນອກຈາກພາສາອັງກິດ" - ຜູ້ຂຽນ