ວິທີການສະຫມັກ Minthara ໂດຍບໍ່ມີການຂ້າຢູ່ໃນປະຕູ Baldur 3

ຫນຶ່ງໃນ NPCs ທີ່ນິຍົມໃນ Baldur's Gate 3 ແມ່ນ Minthara, Dark Elf ຜູ້ທີ່ໄດ້ສັນຍາວ່າຈະຈົງຮັກພັກດີຂອງນາງກັບ Absolute. ຜູ້ຫຼິ້ນຫຼາຍຄົນມີຄວາມກະຕືລືລົ້ນທີ່ຈະເລືອກເອົານາງເປັນຄູ່ຮັກທີ່ຮັກແພງ, ແຕ່ເພື່ອເຮັດແນວນັ້ນ, ພວກເຂົາຕ້ອງເຮັດສໍາເລັດການສະແຫວງຫາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຂ້າຫຼາຍ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຜູ້ນສະຫລາດຄົນຫນຶ່ງໄດ້ຄົ້ນພົບວິທີການທີ່ຈະທົດແທນ Minthara ໂດຍບໍ່ມີການເອົາຊີວິດ.
ໂດຍປົກກະຕິ, ເພື່ອໃຫ້ Minthara ເຂົ້າຮ່ວມຂ້າງຂອງເຈົ້າ, ເຈົ້າຈະຕ້ອງສໍາເລັດການສະແຫວງຫາທີ່ນາງມອບໃຫ້ທ່ານເພື່ອຂ້າທຸກຄົນໃນ Emerald Grove. ນີ້ຈະກ່ຽວຂ້ອງກັບການປະເຊີນຫນ້າ gory ກັບ Tieflings ແລະ Druids, ການຊ່ວຍເຫຼືອຂອງທະຫານ goblin ຂອງ Minthara. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຜູ້ໃຊ້ Reddit Wulfrinnan ໄດ້ແບ່ງປັນວິທີການທີ່ຈະຮັບສະຫມັກ Minthara "ໂດຍບໍລິສຸດ."
ອີງຕາມວິທີການຂອງ Wulfrinnan, ທໍາອິດທ່ານຄວນເວົ້າກັບເດັກນ້ອຍ Tiefling ຂອງ gang ຂອງ Mol ກ່ຽວກັບການລັກເອົາຮູບປັ້ນ Druid. ຈາກນັ້ນ, ກໍລັກເອົາຮູບເຄົາຣົບ ດ້ວຍການລັກລອບ ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ພິທີກໍາດັ່ງກ່າວເກີດຂຶ້ນ. ນີ້ຈະເຮັດໃຫ້ເກີດການຕໍ່ສູ້ລະຫວ່າງ Tieflings ແລະ Druids, ທີ່ທ່ານຄວນຈະແລ່ນຫຼື sneak ອອກ. ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ລາຍງານສະຖານທີ່ຂອງ grove ກັບ Minthara, ແລະໃນເວລາທີ່ທ່ານທັງສອງກັບຄືນໄປບ່ອນ, ທ່ານຈະພົບເຫັນຜູ້ຖືກກ່າວຟ້ອງທັງຫມົດຕາຍ. ນີ້ຈະຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານສາມາດບັນຈຸ Minthara ຕໍ່ມາໃນເກມໂດຍບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງຂ້າໃຜ.
ເຖິງແມ່ນວ່າວິທີການນີ້ເບິ່ງຄືວ່າບໍ່ມີຄວາມບໍລິສຸດຢູ່ໃນຫນ້າດິນ, ມັນເປັນສິ່ງສໍາຄັນທີ່ຈະສັງເກດວ່າມັນຍັງກ່ຽວຂ້ອງກັບການຫມູນໃຊ້ແລະການຫຼອກລວງ. ມັນເປັນການລະນຶກເຖິງທາງເລືອກທີ່ບໍ່ຊັດເຈນທາງດ້ານສິນທໍາທີ່ຄ້າຍຄືກັນໃນ RPGs ອື່ນໆເຊັ່ນ Star Wars: Knights ຂອງສາທາລະນະລັດເກົ່າ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຖ້າທ່ານຕ້ອງການຫຼິ້ນເປັນຕົວລະຄອນທີ່ພະຍາຍາມຮັກສາມືຂອງເຂົາເຈົ້າສະອາດ, ວິທີການນີ້ສາມາດເປັນ dodge ທີ່ເປັນປະໂຫຍດໃນ Baldur's Gate 3.
ຖ້າທ່ານກໍາລັງຊອກຫາຄໍາແນະນໍາເພີ່ມເຕີມແລະວິທີການສໍາລັບ Baldur's Gate 3, ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າຈະກວດເບິ່ງຄູ່ມືຂອງພວກເຮົາຕໍ່ກັບການທົດລອງແບບດຽວກັນ.
ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ບໍ່ມີ (ອີງໃສ່ບົດຄວາມແຫຼ່ງ)