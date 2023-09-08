ຊີວິດເມືອງ

ເປີດຕົວເທັກໂນໂລຍີໃໝ່ ແລະພະລັງຂອງ AI

ເຕັກໂນໂລຊີ

ວິທີການສ້າງ Shadowheart ຮຸ່ນທີ່ດີທີ່ສຸດໃນ Baldur's Gate 3

ByGabriel Botha

Sep 8, 2023
ວິທີການສ້າງ Shadowheart ຮຸ່ນທີ່ດີທີ່ສຸດໃນ Baldur's Gate 3

ຊອກຫາການສ້າງສະບັບທີ່ດີທີ່ສຸດຂອງ Shadowheart ໃນ Baldur's Gate 3? ຄູ່ມືການກໍ່ສ້າງທີ່ມີປະໂຫຍດຂອງພວກເຮົາມີຂໍ້ມູນທັງຫມົດທີ່ທ່ານຕ້ອງການເພື່ອເຮັດໃຫ້ນາງມີລັກສະນະທີ່ມີປະສິດທິພາບແລະແຂງແຮງທີ່ສຸດທີ່ເປັນໄປໄດ້.

ຊັ້ນຍ່ອຍທີ່ດີທີ່ສຸດສໍາລັບ Shadowheart ໃນ Baldur's Gate 3

ຊັ້ນຍ່ອຍທີ່ດີທີ່ສຸດສໍາລັບ Shadowheart ແມ່ນຊີວິດໂດເມນ. ໃນຂະນະທີ່ທ່ານມີທາງເລືອກທີ່ຈະຮັກສາ subclass ຕົ້ນສະບັບຂອງນາງ, Trickery Domain, ການປ່ຽນແປງມັນກັບ Life Domain ຈະໃຫ້ຜົນປະໂຫຍດເພີ່ມເຕີມ. ເພື່ອປ່ຽນຊັ້ນຍ່ອຍຂອງນາງ, ທ່ານຈະຕ້ອງໃຊ້ຄຸນສົມບັດ "Withers", ເຊິ່ງມີລາຄາ 100 ຄໍາ.

ການແຜ່ກະຈາຍຄະແນນຄວາມສາມາດທີ່ດີທີ່ສຸດສໍາລັບ Shadowheart ໃນ Baldur's Gate 3

ການແຜ່ກະຈາຍຄະແນນຄວາມສາມາດທີ່ເຫມາະສົມສໍາລັບການ Shadowheart ແມ່ນດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

- ຄວາມ​ເຂັ້ມ​ແຂງ​: 10​
– ຄວາມ​ຄ່ອງ​ແຄ້ວ: 14
– ລັດຖະທຳ​ມະນູນ: 16
– ປັນຍາ: 8
– ປັນຍາ: 16
– ຄຸນ​ສົມ​ບັດ: 10

ເນື່ອງຈາກສະຖິຕິຕົ້ນຕໍຂອງ Shadowheart ແມ່ນປັນຍາ, ມັນເປັນສິ່ງສໍາຄັນທີ່ຈະຈັດລໍາດັບຄວາມສໍາຄັນຂອງມັນ. ລັດຖະທໍາມະນູນຍັງມີຄວາມສໍາຄັນສໍາລັບການຢູ່ລອດ, ຍ້ອນວ່າມັນມີຜົນກະທົບຕໍ່ສຸຂະພາບ. ນອກຈາກນັ້ນ, ການສຸມໃສ່ຄວາມຊໍານິຊໍານານຈະຊ່ວຍເພີ່ມທັກສະທີ່ສໍາຄັນຂອງນາງ.

ການສະກົດຄໍາທີ່ດີທີ່ສຸດສໍາລັບ Shadowheart ໃນ Baldur's Gate 3

ໃນຖານະເປັນ Cleric, ການສະກົດຄໍາເປັນສິ່ງຈໍາເປັນສໍາລັບ Shadowheart. ມັນໄດ້ຖືກແນະນໍາໃຫ້ເລືອກເອົາການປະສົມປະສານຂອງການປິ່ນປົວ, ການສະຫນັບສະຫນູນ, ແລະຄວາມເສຍຫາຍສໍາລັບການສະກົດຄໍາຂອງນາງ. ນີ້ແມ່ນຄໍາແນະນໍາບາງຢ່າງ:

– Cantrip​: ການ​ຊີ້​ນໍາ​, ການ​ຕໍ່​ຕ້ານ​, ການ​ຜະ​ລິດ Flame​
- ລະ​ດັບ 1​: ການ​ປິ່ນ​ປົວ​ຄໍາ​ສັບ​ຕ່າງໆ​, ການ​ປົກ​ປັກ​ຮັກ​ສາ​ຈາກ​ຄວາມ​ຊົ່ວ​ຮ້າຍ​ແລະ​ຄວາມ​ດີ​, ການ​ປິ່ນ​ປົວ​ບາດ​ແຜ​, ການ​ເຮັດ​ໃຫ້​ບາດ​ແຜ​, ໄສ້​ຂອງ​ຄວາມ​ເຊື່ອ​, ຄໍາ​ສັ່ງ
– ລະ​ດັບ 2​: ອາ​ວຸດ​ທາງ​ວິນ​ຍານ​, ຖື​ບຸກ​ຄົນ​
- ລະ​ດັບ 3​: ຄໍາ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ມະ​ຫາ​ຊົນ​, ເອົາ​ຄໍາ​ສາບ​ແຊ່ງ​, Glyph ຂອງ Warding​
– ລະດັບ 4: ເສລີພາບໃນການເຄື່ອນໄຫວ
– ລະດັບ 5: ແມງໄມ້, ຂັບໄລ່ຄວາມຊົ່ວຮ້າຍ ແລະ ຄວາມດີ, ການໂຈມຕີດ້ວຍແປວໄຟ, ການຜູກມັດ Planar
– ລະ​ດັບ 6​: ການ​ປິ່ນ​ປົວ​, ງານ​ລ້ຽງ​ວິ​ລະ​ຊົນ​

ການກໍ່ສ້າງທີ່ດີທີ່ສຸດສໍາລັບ Shadowheart ໃນ Baldur's Gate 3

ຖ້າທ່ານຕ້ອງການທີ່ຈະບໍ່ປ່ຽນແປງ subclass ຂອງນາງຫຼືຕ້ອງການຮູ້ວິທີການລະດັບລະດັບ 1 ທີ່ຜ່ານມາຂອງນາງ, ຄູ່ມືການກໍ່ສ້າງຂອງພວກເຮົາໃຫ້ທ່ານກວມເອົາ. ພຽງແຕ່ປະຕິບັດຕາມຊັ້ນຍ່ອຍທີ່ແນະນໍາ, ຄະແນນຄວາມສາມາດ, ແລະທາງເລືອກການສະກົດຄໍາທີ່ໄດ້ກ່າວມາຂ້າງເທິງ.

ການສ້າງ Shadowheart ສະບັບທີ່ດີທີ່ສຸດໃນ Baldur's Gate 3 ຈະເຮັດໃຫ້ນາງມີຄວາມເກັ່ງກ້າໃນການເປັນຜູ້ປິ່ນປົວແລະຜູ້ເສຍຫາຍ. ດ້ວຍການກໍ່ສ້າງນີ້, ທ່ານຈະສາມາດເອົາສັດຕູໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍ. ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າກວດເບິ່ງຄູ່ມື Baldur's Gate 3 ອື່ນໆຂອງພວກເຮົາສໍາລັບຄໍາແນະນໍາແລະຂໍ້ມູນທີ່ເປັນປະໂຫຍດຫຼາຍ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
— Jessica Filby. (2023, 8 ກັນຍາ). ວິທີການສ້າງສະບັບທີ່ດີທີ່ສຸດຂອງ Shadowheart ໃນ Baldur's Gate 3. ດຶງມາຈາກ [ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ]

By Gabriel Botha

Post ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

ເຕັກໂນໂລຊີ

ຜູ້ຜະລິດ Foxconn ຂອງ Apple ຈະຈັດສົ່ງ iPhone 15 ທີ່ຜະລິດໃນປະເທດອິນເດຍ, ຂະຫຍາຍການຜະລິດນອກປະເທດຈີນ.

Sep 12, 2023 Mampho Brescia
ເຕັກໂນໂລຊີ

ລະບົບ Badge ໃໝ່ໃນ NBA 2K24 ໄດ້ຮັບ Backlash ຈາກຜູ້ຫຼິ້ນເກມ

Sep 12, 2023 Mampho Brescia
ເຕັກໂນໂລຊີ

ປະເທດໄອແລນຍອມຮັບທ່າອ່ຽງທີ່ບໍ່ມີເງິນສົດ: ມັນຫມາຍຄວາມວ່າແນວໃດສໍາລັບຜູ້ບໍລິໂພກ?

Sep 12, 2023 Gabriel Botha

ທ່ານພາດ

ຂ່າວ

Warbits+: ເປີດ Beta Sign-Ups Now Live ສໍາລັບມືຖື ແລະ PC

Sep 12, 2023 Mampho Brescia 0 ຄໍາເຫັນ
ເຕັກໂນໂລຊີ

ຜູ້ຜະລິດ Foxconn ຂອງ Apple ຈະຈັດສົ່ງ iPhone 15 ທີ່ຜະລິດໃນປະເທດອິນເດຍ, ຂະຫຍາຍການຜະລິດນອກປະເທດຈີນ.

Sep 12, 2023 Mampho Brescia 0 ຄໍາເຫັນ
ວິທະຍາສາດ

ທີມງານສາກົນສໍາເລັດການຈັດລໍາດັບຂອງ Y Chromosome, ເປີດເຜີຍ Genes ໂປຣຕີນໃຫມ່

Sep 12, 2023 Vicky Stavropoulou 0 ຄໍາເຫັນ
ເຕັກໂນໂລຊີ

ລະບົບ Badge ໃໝ່ໃນ NBA 2K24 ໄດ້ຮັບ Backlash ຈາກຜູ້ຫຼິ້ນເກມ

Sep 12, 2023 Mampho Brescia 0 ຄໍາເຫັນ