ຊີວິດເມືອງ

ເປີດຕົວເທັກໂນໂລຍີໃໝ່ ແລະພະລັງຂອງ AI

ເຕັກໂນໂລຊີ

ອົດສະຕຣາລີຕ້ອງການເຄື່ອງຈັກຊອກຫາເພື່ອປ້ອງກັນການແບ່ງປັນອຸປະກອນການລ່ວງລະເມີດທາງເພດເດັກທີ່ສ້າງຂຶ້ນໂດຍ AI

ByRobert Andrew

Sep 8, 2023
ອົດສະຕຣາລີຕ້ອງການເຄື່ອງຈັກຊອກຫາເພື່ອປ້ອງກັນການແບ່ງປັນອຸປະກອນການລ່ວງລະເມີດທາງເພດເດັກທີ່ສ້າງຂຶ້ນໂດຍ AI

ເຈົ້າຫນ້າທີ່ຄວບຄຸມອິນເຕີເນັດຂອງອົດສະຕາລີປະກາດໃນວັນສຸກວ່າເຄື່ອງຈັກຊອກຫາເຊັ່ນ Google ແລະ Bing ຈະຖືກກໍານົດໃຫ້ດໍາເນີນການເພື່ອປ້ອງກັນການແບ່ງປັນອຸປະກອນການລ່ວງລະເມີດທາງເພດເດັກທີ່ສ້າງໂດຍປັນຍາປະດິດ (AI). ລະຫັດໃຫມ່, ຮ່າງໂດຍຍັກໃຫຍ່ອຸດສາຫະກໍາຕາມຄໍາຮ້ອງຂໍຂອງລັດຖະບານ, ຈະບັງຄັບໃຫ້ເຄື່ອງຈັກຊອກຫາຮັບປະກັນວ່າເນື້ອຫາດັ່ງກ່າວບໍ່ປາກົດຢູ່ໃນຜົນການຄົ້ນຫາ. ນອກຈາກນັ້ນ, ຫນ້າທີ່ AI ປະສົມປະສານເຂົ້າໃນເຄື່ອງຈັກຊອກຫາຈະຕ້ອງບໍ່ສ້າງສະບັບສັງເຄາະຂອງເອກະສານນີ້, ເຊິ່ງເອີ້ນກັນວ່າ deepfakes.

E-Safety Commissioner Julie Inman Grant ໄດ້ຍົກໃຫ້ເຫັນການຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງໄວວາຂອງ AI ການຜະລິດແລະຄວາມສາມາດຂອງຕົນທີ່ຈະລື່ນກາຍການຕອບໂຕ້ຂອງລະບຽບການ. Inman Grant ສະແດງຄວາມກັງວົນວ່າລະຫັດທີ່ມີຢູ່ແລ້ວ, ຮ່າງໂດຍ Google ແລະ Bing, ບໍ່ໄດ້ແກ້ໄຂເນື້ອຫາທີ່ສ້າງໂດຍ AI ຢ່າງພຽງພໍ. ດັ່ງນັ້ນ, ນາງໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ເຄື່ອງຈັກຊອກຫາປັບປຸງລະຫັດຂອງພວກເຂົາ.

ການພັດທະນານີ້ແມ່ນຕົວຢ່າງທີ່ຊັດເຈນຂອງວິທີການກົດລະບຽບແລະພູມສັນຖານທາງດ້ານກົດຫມາຍທີ່ອ້ອມຮອບແພລະຕະຟອມອິນເຕີເນັດໄດ້ຖືກປັບປຸງໃຫມ່ໂດຍການເພີ່ມຂື້ນຂອງເນື້ອຫາທີ່ສ້າງໂດຍ AI. ໂດຍຮຽກຮ້ອງໃຫ້ເຄື່ອງຈັກຊອກຫາສະກັດກັ້ນການເຜີຍແຜ່ອຸປະກອນການລ່ວງລະເມີດທາງເພດເດັກທີ່ສ້າງຂຶ້ນໂດຍ AI, ອົດສະຕາລີມີຈຸດປະສົງເພື່ອປົກປ້ອງບຸກຄົນທີ່ມີຄວາມສ່ຽງຈາກການຂູດຮີດ.

ມັນເປັນສິ່ງສໍາຄັນທີ່ຈະສັງເກດວ່າເນື້ອຫາທີ່ສ້າງໂດຍ AI, ໂດຍສະເພາະແມ່ນການປອມແປງເລິກ, ສະເຫນີສິ່ງທ້າທາຍທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນສໍາລັບສັງຄົມ. Deepfakes ກ່ຽວຂ້ອງກັບການໃຊ້ AI algorithms ເພື່ອຈັດການ ຫຼືສ້າງເນື້ອຫາດິຈິຕອນ ເຊັ່ນ: ຮູບພາບ, ວິດີໂອ ຫຼືສຽງ, ມັກຈະມີເຈດຕະນາຮ້າຍ. ເມື່ອເທັກໂນໂລຍີນີ້ມີຄວາມຊັບຊ້ອນຫຼາຍຂຶ້ນ, ຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງການໃຊ້ໃນທາງທີ່ຜິດ ແລະເປັນອັນຕະລາຍເພີ່ມຂຶ້ນ.

ຂໍ້ລິເລີ່ມນີ້ໂດຍຜູ້ຄວບຄຸມອິນເຕີເນັດຂອງອົດສະຕຣາລີສະທ້ອນເຖິງຄວາມພະຍາຍາມຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງໃນທົ່ວໂລກເພື່ອແກ້ໄຂຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບເນື້ອຫາທີ່ສ້າງໂດຍ AI. ໂດຍການເຮັດວຽກຢ່າງໃກ້ຊິດກັບຜູ້ນໍາອຸດສາຫະກໍາແລະຜູ້ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ, ອົງການກົດລະບຽບມີຈຸດປະສົງເພື່ອສ້າງຄວາມສົມດຸນລະຫວ່າງຄວາມກ້າວຫນ້າທາງດ້ານເຕັກໂນໂລຢີແລະການປົກປ້ອງບຸກຄົນ.

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: [ຊື່ແຫຼ່ງ] (ບໍ່ມີ URLs ໃຫ້)

ນິຍາມ:
– Artificial Intelligence (AI): ການຈຳລອງຄວາມສະຫຼາດຂອງມະນຸດໃນເຄື່ອງຈັກທີ່ຕັ້ງຂຶ້ນເພື່ອປະຕິບັດວຽກງານ ແລະ ຮຽນຮູ້ຈາກປະສົບການຂອງເຂົາເຈົ້າ.
– Deepfake: ສື່ສັງເຄາະທີ່ສ້າງຂຶ້ນໂດຍໃຊ້ AI algorithms ເພື່ອໝູນໃຊ້ ຫຼືສ້າງເນື້ອຫາ, ມັກຈະມີລັກສະນະຄືກັບຄົນຈິງ ແຕ່ມີອົງປະກອບທີ່ບໍ່ເປັນຄວາມຈິງ ຫຼືເຮັດໃຫ້ເຂົ້າໃຈຜິດ.

ຫມາຍເຫດ: ແຫຼ່ງທີ່ມາບໍ່ໄດ້ສະຫນອງໃຫ້, ດັ່ງນັ້ນບໍ່ມີ URLs ສະເພາະທີ່ໄດ້ກ່າວມາ.

By Robert Andrew

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