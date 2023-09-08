ອົດສະຕຣາລີຕ້ອງການເຄື່ອງຈັກຊອກຫາເພື່ອຕໍ່ສູ້ກັບອຸປະກອນການລ່ວງລະເມີດທາງເພດເດັກທີ່ສ້າງໂດຍ AI

ອອສເຕຣເລຍກໍາລັງດໍາເນີນຂັ້ນຕອນເພື່ອຕໍ່ສູ້ກັບການແບ່ງປັນອຸປະກອນການລ່ວງລະເມີດທາງເພດເດັກທີ່ສ້າງໂດຍປັນຍາປະດິດ (AI) ໃນເຄື່ອງຈັກຊອກຫາເຊັ່ນ Google ແລະ Bing. ຜູ້ຄວບຄຸມອິນເຕີເນັດຂອງປະເທດ, e-Safety Commissioner Julie Inman Grant, ປະກາດລະຫັດໃຫມ່ທີ່ຈະຕ້ອງການເຄື່ອງຈັກຊອກຫາເພື່ອປ້ອງກັນການສະແດງເນື້ອຫາດັ່ງກ່າວໃນຜົນການຄົ້ນຫາ. ນອກຈາກນັ້ນ, ລະຫັດຈະຫ້າມການຜະລິດສະບັບສັງເຄາະຂອງເອກະສານນີ້, ເຊິ່ງເອີ້ນກັນວ່າ deepfakes, ໂດຍຫນ້າທີ່ AI ປະສົມປະສານເຂົ້າໃນເຄື່ອງຈັກຊອກຫາ.
Inman Grant ໄດ້ເນັ້ນໃຫ້ເຫັນເຖິງການຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງໄວວາຂອງ AI ທົ່ວໄປ ແລະຄວາມສາມາດຂອງຕົນໃນການສ້າງເນື້ອຫາທີ່ມີຊີວິດຊີວາ, ຈັບຕາເບິ່ງໂລກໄດ້. ລະຫັດໃຫມ່ໄດ້ຍົກຕົວຢ່າງວິທີການກົດລະບຽບແລະພູມສັນຖານທາງດ້ານກົດຫມາຍອ້ອມຂ້າງແພລະຕະຟອມອິນເຕີເນັດກໍາລັງຖືກປັບປຸງໃຫມ່ເພື່ອຕອບສະຫນອງຕໍ່ການແຜ່ຂະຫຍາຍຂອງເນື້ອຫາທີ່ສ້າງໂດຍ AI.
ກ່ອນຫນ້ານີ້, ລະຫັດທີ່ຮ່າງໂດຍ Google ແລະ Bing ບໍ່ໄດ້ກ່າວເຖິງເອກະສານທີ່ສ້າງໂດຍ AI. Inman Grant ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ພວກເຂົາປັບປຸງລະຫັດ, ຍອມຮັບວ່າມັນບໍ່ພຽງພໍອີກຕໍ່ໄປຫຼັງຈາກການລວມເອົາ AI ທົ່ວໄປເຂົ້າໃນຫນ້າທີ່ຄົ້ນຫາຂອງພວກເຂົາ.
ຍັກໃຫຍ່ອຸດສາຫະກໍາ, Google (ເປັນເຈົ້າຂອງໂດຍ Alphabet) ແລະ Microsoft (ເຈົ້າຂອງ Bing), ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ສະແດງຄວາມຄິດເຫັນກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ໃນຕົ້ນປີນີ້, ຜູ້ຄວບຄຸມໄດ້ປະຕິບັດລະຫັດຄວາມປອດໄພສໍາລັບການບໍລິການອິນເຕີເນັດຕ່າງໆ, ລວມທັງສື່ມວນຊົນສັງຄົມ, ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກໂທລະສັບສະຫຼາດ, ແລະຜູ້ໃຫ້ບໍລິການອຸປະກອນ. ລະຫັດເຫຼົ່ານີ້ຈະມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ໃນທ້າຍປີ 2023.
ປະຈຸບັນນີ້ e-Safety Commissioner ກໍາລັງເຮັດວຽກກ່ຽວກັບການພັດທະນາລະຫັດຄວາມປອດໄພສໍາລັບການເກັບຮັກສາອິນເຕີເນັດແລະການບໍລິການສົ່ງຂໍ້ຄວາມສ່ວນຕົວ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ລະຫັດເຫຼົ່ານີ້ປະເຊີນກັບການຕໍ່ຕ້ານຈາກຜູ້ສະຫນັບສະຫນູນດ້ານຄວາມເປັນສ່ວນຕົວໃນທົ່ວໂລກ.
ຂໍ້ລິເລີ່ມນີ້ໂດຍອົດສະຕາລີສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມຮີບດ່ວນເພື່ອແກ້ໄຂການເຜີຍແຜ່ອຸປະກອນການລ່ວງລະເມີດທາງເພດເດັກໂດຍຜ່ານເຕັກໂນໂລຊີ AI. ໂດຍຮຽກຮ້ອງໃຫ້ເຄື່ອງຈັກຊອກຫາສະກັດກັ້ນການແບ່ງປັນເນື້ອຫາດັ່ງກ່າວຢ່າງຈິງຈັງແລະຫ້າມການສ້າງ deepfakes, ປະເທດມີຈຸດປະສົງເພື່ອປົກປ້ອງສະພາບແວດລ້ອມອອນໄລນ໌ຂອງຕົນຈາກອຸປະກອນທີ່ລົບກວນແລະເປັນອັນຕະລາຍເຫຼົ່ານີ້.
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