ຊີວິດເມືອງ

ເປີດຕົວເທັກໂນໂລຍີໃໝ່ ແລະພະລັງຂອງ AI

ເຕັກໂນໂລຊີ

ອົດ​ສະ​ຕາ​ລີ​ໃຊ້​ມາດ​ຕະ​ການ​ເພື່ອ​ປ້ອງ​ກັນ​ການ​ແບ່ງ​ປັນ​ອຸ​ປະ​ກອນ​ການ​ລ່ວງ​ລະ​ເມີດ​ທາງ​ເພດ​ເດັກ​ນ້ອຍ​ທີ່​ສ້າງ​ໂດຍ AI

ByVicky Stavropoulou

Sep 8, 2023
ອົດ​ສະ​ຕາ​ລີ​ໃຊ້​ມາດ​ຕະ​ການ​ເພື່ອ​ປ້ອງ​ກັນ​ການ​ແບ່ງ​ປັນ​ອຸ​ປະ​ກອນ​ການ​ລ່ວງ​ລະ​ເມີດ​ທາງ​ເພດ​ເດັກ​ນ້ອຍ​ທີ່​ສ້າງ​ໂດຍ AI

ອົດ​ສະ​ຕາ​ລີ​ພວມ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ມາດ​ຕະ​ການ​ໃໝ່​ເພື່ອ​ປ້ອງ​ກັນ​ການ​ແບ່ງ​ປັນ​ອຸ​ປະ​ກອນ​ການ​ລ່ວງ​ລະ​ເມີດ​ທາງ​ເພດ​ຂອງ​ເດັກ​ທີ່​ສ້າງ​ໂດຍ​ປັນຍາ​ປະດິດ (AI). ຜູ້ຄວບຄຸມອິນເຕີເນັດຂອງປະເທດ, e-Safety Commissioner Julie Inman Grant, ປະກາດວ່າລະຫັດໃຫມ່ໄດ້ຖືກຮ່າງໂດຍຍັກໃຫຍ່ອຸດສາຫະກໍາ Google ແລະ Bing, ຕາມຄໍາຮ້ອງຂໍຂອງລັດຖະບານ. ລະຫັດນີ້ຈະຕ້ອງການເຄື່ອງຈັກຊອກຫາເພື່ອຮັບປະກັນວ່າເນື້ອຫາດັ່ງກ່າວບໍ່ປາກົດຢູ່ໃນຜົນການຄົ້ນຫາ. ນອກຈາກນັ້ນ, ມັນຈະຫ້າມການທໍາງານຂອງ AI ພາຍໃນເຄື່ອງຈັກຊອກຫາຈາກການສ້າງສະບັບສັງເຄາະຂອງວັດສະດຸ, ເປັນທີ່ຮູ້ຈັກທົ່ວໄປເປັນ deepfakes.

ການຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງໄວວາຂອງເຕັກໂນໂລຢີ AI ການຜະລິດໄດ້ຈັບເອົາຄວາມລະມັດລະວັງຂອງໂລກ, ອີງຕາມ Inman Grant. ດັ່ງນັ້ນ, ລະຫັດທີ່ມີຢູ່ແລ້ວທີ່ຮ່າງໂດຍ Google ແລະ Bing ບໍ່ໄດ້ກວມເອົາເນື້ອຫາທີ່ສ້າງໂດຍ AI, ນໍາໄປສູ່ຄວາມຕ້ອງການສໍາລັບລະຫັດດັດແກ້. Inman Grant ກ່າວວ່າ, "ເມື່ອຜູ້ຫຼິ້ນທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນອຸດສາຫະກໍາປະກາດວ່າພວກເຂົາຈະປະສົມປະສານ AI ການຜະລິດເຂົ້າໃນຫນ້າທີ່ຄົ້ນຫາຂອງພວກເຂົາ, ພວກເຮົາມີລະຫັດຮ່າງທີ່ຊັດເຈນບໍ່ເຫມາະສົມກັບຈຸດປະສົງ. ພວກ​ເຮົາ​ໄດ້​ຮ້ອງ​ຂໍ​ໃຫ້​ອຸດ​ສາ​ຫະ​ກໍາ​ມີ​ການ​ໄປ​ອີກ​ເທື່ອ​ຫນຶ່ງ.”

ການປະຕິບັດລະຫັດໃຫມ່ນີ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງວິທີການກົດລະບຽບແລະພູມສັນຖານທາງດ້ານກົດຫມາຍອ້ອມຂ້າງແພລະຕະຟອມອິນເຕີເນັດກໍາລັງຖືກປັບປຸງໃຫມ່ໂດຍການນໍາໃຊ້ເຕັກໂນໂລຢີ AI ເພີ່ມຂຶ້ນທີ່ສາມາດສ້າງເນື້ອຫາທີ່ແທ້ຈິງໄດ້ໂດຍອັດຕະໂນມັດ. Google ແລະ Microsoft, ບໍລິສັດແມ່ຂອງ Bing, ຍັງບໍ່ທັນໃຫ້ຄໍາເຫັນກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້.

ນອກເຫນືອຈາກການແກ້ໄຂເນື້ອຫາທີ່ສ້າງໂດຍ AI, ຜູ້ຄວບຄຸມຂອງອົດສະຕາລີກ່ອນຫນ້ານີ້ໄດ້ລົງທະບຽນລະຫັດຄວາມປອດໄພສໍາລັບການບໍລິການອິນເຕີເນັດຕ່າງໆ, ລວມທັງສື່ສັງຄົມແລະຄໍາຮ້ອງສະຫມັກໂທລະສັບສະຫຼາດ. ລະຫັດເຫຼົ່ານີ້ຈະມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ໃນທ້າຍປີ 2023. ການພັດທະນາລະຫັດຄວາມປອດໄພສໍາລັບການເກັບຮັກສາອິນເຕີເນັດ ແລະການບໍລິການສົ່ງຂໍ້ຄວາມສ່ວນຕົວຍັງດໍາເນີນຢູ່, ແຕ່ໄດ້ປະເຊີນກັບການຕໍ່ຕ້ານຈາກຜູ້ສະຫນັບສະຫນູນດ້ານຄວາມເປັນສ່ວນຕົວໃນທົ່ວໂລກ.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– [ບົດຄວາມແຫຼ່ງ](ໃສ່ URL ແຫຼ່ງທີ່ນີ້) – [ຂໍ້ຄວາມເຊື່ອມຕໍ່](ໃສ່ຂໍ້ຄວາມເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ນີ້)

By Vicky Stavropoulou

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