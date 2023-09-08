ອົດສະຕາລີພວມປະຕິບັດມາດຕະການໃໝ່ເພື່ອປ້ອງກັນການແບ່ງປັນອຸປະກອນການລ່ວງລະເມີດທາງເພດຂອງເດັກທີ່ສ້າງໂດຍປັນຍາປະດິດ (AI). ຜູ້ຄວບຄຸມອິນເຕີເນັດຂອງປະເທດ, e-Safety Commissioner Julie Inman Grant, ປະກາດວ່າລະຫັດໃຫມ່ໄດ້ຖືກຮ່າງໂດຍຍັກໃຫຍ່ອຸດສາຫະກໍາ Google ແລະ Bing, ຕາມຄໍາຮ້ອງຂໍຂອງລັດຖະບານ. ລະຫັດນີ້ຈະຕ້ອງການເຄື່ອງຈັກຊອກຫາເພື່ອຮັບປະກັນວ່າເນື້ອຫາດັ່ງກ່າວບໍ່ປາກົດຢູ່ໃນຜົນການຄົ້ນຫາ. ນອກຈາກນັ້ນ, ມັນຈະຫ້າມການທໍາງານຂອງ AI ພາຍໃນເຄື່ອງຈັກຊອກຫາຈາກການສ້າງສະບັບສັງເຄາະຂອງວັດສະດຸ, ເປັນທີ່ຮູ້ຈັກທົ່ວໄປເປັນ deepfakes.
ການຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງໄວວາຂອງເຕັກໂນໂລຢີ AI ການຜະລິດໄດ້ຈັບເອົາຄວາມລະມັດລະວັງຂອງໂລກ, ອີງຕາມ Inman Grant. ດັ່ງນັ້ນ, ລະຫັດທີ່ມີຢູ່ແລ້ວທີ່ຮ່າງໂດຍ Google ແລະ Bing ບໍ່ໄດ້ກວມເອົາເນື້ອຫາທີ່ສ້າງໂດຍ AI, ນໍາໄປສູ່ຄວາມຕ້ອງການສໍາລັບລະຫັດດັດແກ້. Inman Grant ກ່າວວ່າ, "ເມື່ອຜູ້ຫຼິ້ນທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນອຸດສາຫະກໍາປະກາດວ່າພວກເຂົາຈະປະສົມປະສານ AI ການຜະລິດເຂົ້າໃນຫນ້າທີ່ຄົ້ນຫາຂອງພວກເຂົາ, ພວກເຮົາມີລະຫັດຮ່າງທີ່ຊັດເຈນບໍ່ເຫມາະສົມກັບຈຸດປະສົງ. ພວກເຮົາໄດ້ຮ້ອງຂໍໃຫ້ອຸດສາຫະກໍາມີການໄປອີກເທື່ອຫນຶ່ງ.”
ການປະຕິບັດລະຫັດໃຫມ່ນີ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງວິທີການກົດລະບຽບແລະພູມສັນຖານທາງດ້ານກົດຫມາຍອ້ອມຂ້າງແພລະຕະຟອມອິນເຕີເນັດກໍາລັງຖືກປັບປຸງໃຫມ່ໂດຍການນໍາໃຊ້ເຕັກໂນໂລຢີ AI ເພີ່ມຂຶ້ນທີ່ສາມາດສ້າງເນື້ອຫາທີ່ແທ້ຈິງໄດ້ໂດຍອັດຕະໂນມັດ. Google ແລະ Microsoft, ບໍລິສັດແມ່ຂອງ Bing, ຍັງບໍ່ທັນໃຫ້ຄໍາເຫັນກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້.
ນອກເຫນືອຈາກການແກ້ໄຂເນື້ອຫາທີ່ສ້າງໂດຍ AI, ຜູ້ຄວບຄຸມຂອງອົດສະຕາລີກ່ອນຫນ້ານີ້ໄດ້ລົງທະບຽນລະຫັດຄວາມປອດໄພສໍາລັບການບໍລິການອິນເຕີເນັດຕ່າງໆ, ລວມທັງສື່ສັງຄົມແລະຄໍາຮ້ອງສະຫມັກໂທລະສັບສະຫຼາດ. ລະຫັດເຫຼົ່ານີ້ຈະມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ໃນທ້າຍປີ 2023. ການພັດທະນາລະຫັດຄວາມປອດໄພສໍາລັບການເກັບຮັກສາອິນເຕີເນັດ ແລະການບໍລິການສົ່ງຂໍ້ຄວາມສ່ວນຕົວຍັງດໍາເນີນຢູ່, ແຕ່ໄດ້ປະເຊີນກັບການຕໍ່ຕ້ານຈາກຜູ້ສະຫນັບສະຫນູນດ້ານຄວາມເປັນສ່ວນຕົວໃນທົ່ວໂລກ.
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