ໜ້ອຍກວ່າເຄິ່ງໜຶ່ງຂອງຊາວອົດສະຕຣາລີມີໂທລະສັບ 5G, ອີງຕາມການຄົ້ນຄວ້າ

ອີງຕາມການຄົ້ນຄວ້າທີ່ຜ່ານມາໂດຍເວັບໄຊທ໌ການປຽບທຽບລາຄາ Finder, ພຽງແຕ່ 46% ຂອງຊາວອົດສະຕຣາລີທີ່ໃຊ້ໂທລະສັບມືຖືມີອຸປະກອນທີ່ມີຄວາມສາມາດທີ່ຈະເລືອກເອົາການເຊື່ອມຕໍ່ 5G. ການຄົ້ນພົບນີ້ແມ່ນອີງໃສ່ຕົວຕິດຕາມຄວາມຮູ້ສຶກຂອງຜູ້ບໍລິໂພກ, ການສໍາຫຼວດສົດຂອງຊາວອົດສະຕາລີຫຼາຍກວ່າ 53,000 ຄົນ. ການສໍາຫຼວດຍັງເປີດເຜີຍວ່າ 24% ຂອງຜູ້ຕອບແບບສອບຖາມບໍ່ຕ້ອງການການຄຸ້ມຄອງ 5G, ໃນຂະນະທີ່ 8% ຍອມຮັບວ່າບໍ່ຮູ້ວ່າ 5G ແມ່ນຫຍັງ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, 22% ຂອງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມສະແດງຄວາມປາຖະຫນາທີ່ຈະຍົກລະດັບໂທລະສັບ 5G ໃນອະນາຄົດ.
ນອກຈາກນັ້ນ, ການຄົ້ນຄວ້າໄດ້ມາໃນເວລາທີ່ເຄືອຂ່າຍ 3G ໃກ້ຈະສິ້ນສຸດ. ບໍລິສັດໂທລະຄົມໃຫຍ່ໃນອົດສະຕາລີ, ເຊັ່ນ: Vodafone, Telstra, ແລະ Optus, ໄດ້ປະກາດແຜນການທີ່ຈະປິດເຄືອຂ່າຍ 3G ຂອງພວກເຂົາແລະສົ່ງຄືນເຕັກໂນໂລຢີເພື່ອເສີມຂະຫຍາຍເຄືອຂ່າຍ 4G ແລະ 5G ໃຫມ່ຂອງພວກເຂົາ. Vodafone ມີກຳນົດທີ່ຈະປິດເຄືອຂ່າຍ 3G ຂອງຕົນພາຍໃນເດືອນທັນວາ 15, ຕິດຕາມດ້ວຍ Telstra ໃນເດືອນມິຖຸນາ 2024 ແລະ Optus ໃນເດືອນກັນຍາ 2024.
ຜູ້ຊ່ຽວຊານແນະນໍາວ່າບຸກຄົນທີ່ມີອຸປະກອນເກົ່າຈະຕ້ອງອັບເກຣດໃນໄວໆນີ້ຫຼືມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການສູນເສຍການເຊື່ອມຕໍ່. ນີ້ລວມທັງເຈົ້າຂອງ iPhone, ເພາະວ່າລຸ້ນກ່ອນ iPhone 6 ຈະມີການເຂົ້າເຖິງ 3G ເທົ່ານັ້ນ, ເຊິ່ງຈະບໍ່ຖືກຮອງຮັບໃນປີຫນ້າ. ການປິດ 3G ຍັງຈະສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ອຸປະກອນທີ່ບໍ່ແມ່ນໂທລະສັບ, ເຊັ່ນ: ລະບົບຄວາມປອດໄພ, ສັນຍານເຕືອນທາງການແພດ, ເຄື່ອງ EFTPOS, ແລະລະບົບເລີ່ມຕົ້ນທາງໄກຂອງລົດບາງອັນ. ມັນໄດ້ຖືກແນະນໍາສໍາລັບບຸກຄົນທີ່ອີງໃສ່ອຸປະກອນດັ່ງກ່າວເພື່ອກວດເບິ່ງກັບຜູ້ຜະລິດຫຼືຜູ້ໃຫ້ບໍລິການເຄືອຂ່າຍຂອງພວກເຂົາເພື່ອກໍານົດວ່າພວກເຂົາໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ.
ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຜູ້ທີ່ໄດ້ຊື້ໂທລະສັບມືຖືຂອງເຂົາເຈົ້າໃນສອງສາມປີຜ່ານມາບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງກັງວົນ, ເຖິງແມ່ນວ່າອຸປະກອນຂອງພວກເຂົາບໍ່ສະຫນັບສະຫນູນ 5G, ພວກເຂົາຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກການປິດ 3G. ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວ ເຄືອຂ່າຍມືຖືຈະຖືກປັບປຸງໃນທຸກໆທົດສະວັດ ຫຼືຫຼາຍກວ່ານັ້ນ, ໂດຍເຄືອຂ່າຍເກົ່າໆຈະຖືກຕັດອອກ. 5G, ຮຸ່ນທີ 2019 ຂອງເຄືອຂ່າຍມືຖື, ໄດ້ນໍາສະເຫນີຄັ້ງທໍາອິດໃນປີ 6, ແລະຄາດວ່າ XNUMXG ຈະຖືກນໍາສະເຫນີໃນທ້າຍທົດສະວັດ.
ໂດຍລວມແລ້ວ, ການຄົ້ນຄວ້າຊີ້ໃຫ້ເຫັນພູມສັນຖານໃນປະຈຸບັນຂອງການເຊື່ອມຕໍ່ມືຖືໃນອົດສະຕາລີ, ມີຫນ້ອຍກວ່າເຄິ່ງຫນຶ່ງຂອງປະຊາກອນທີ່ໃຊ້ໂທລະສັບ 5G. ເມື່ອເຕັກໂນໂລຢີກ້າວຫນ້າ, ມັນຈະກາຍເປັນເລື່ອງສໍາຄັນສໍາລັບບຸກຄົນທີ່ຈະຮັກສາອຸປະກອນຂອງເຂົາເຈົ້າໃຫ້ທັນສະໄຫມເພື່ອຮັບປະກັນການເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ບໍ່ມີການຂັດຂວາງແລະການເຂົ້າເຖິງຄວາມສາມາດຂອງເຄືອຂ່າຍຫລ້າສຸດ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- ການຄົ້ນຄວ້າຊອກຫາ
- ການເຊື່ອມຕໍ່ M2M