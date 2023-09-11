ຫໍສະໝຸດ Augusta County ສະເໜີຫ້ອງຮຽນຄວາມຮູ້ດ້ານວິຊາການ

ຫໍສະໝຸດ Augusta County ໃນ Fishersville, Virginia, ຈະໃຫ້ຫ້ອງຮຽນຄວາມຮູ້ທາງດ້ານເຕັກນິກໃນລະດູໃບໄມ້ຫຼົ່ນນີ້ເພື່ອຕອບສະໜອງໃຫ້ແກ່ຄົນທຸກລະດັບທັກສະ. ໃນຕະຫຼາດວຽກເຮັດງານທໍາ virtual ໃນມື້ນີ້, ມີຄວາມຕ້ອງການເພີ່ມຂຶ້ນສໍາລັບທັກສະການຮູ້ຫນັງສືດິຈິຕອເພື່ອຮັບປະກັນບຸກຄົນມີທັກສະເຕັກໂນໂລຊີທີ່ຈໍາເປັນ. ທັກສະເຫຼົ່ານີ້ມີຕັ້ງແຕ່ໜ້າວຽກພື້ນຖານເຊັ່ນ: ສົ່ງອີເມວໄປຫາການປົກປ້ອງຕົນເອງຈາກການຫຼອກລວງທາງອິນເຕີເນັດ ແລະ ຄວາມພະຍາຍາມຫຼອກລວງ.
ດ້ວຍການສະໜັບສະໜູນຂອງກອງທຶນຊ່ວຍເຫຼືອລ້າ AT&T, ຫໍສະໝຸດ Augusta County ມີຈຸດປະສົງເພື່ອຮ່ວມມືກັບຊຸມຊົນເພື່ອສະເໜີໃຫ້ທັງຄວາມຮູ້ດ້ານດິຈິຕອລທົ່ວໄປ ແລະ ທັກສະສະເພາະ. Rachael Phillips, ຜູ້ຈັດການບໍລິການຜູ້ໃຫຍ່ຂອງຫ້ອງສະຫມຸດ, ຊີ້ໃຫ້ເຫັນຄວາມສໍາຄັນຂອງການຮູ້ຫນັງສືດິຈິຕອນໃນສັງຄົມປະຈຸບັນ. ຖ້າບໍ່ມີທັກສະເຫຼົ່ານີ້, ບຸກຄົນສາມາດຕົກຢູ່ໃນຕະຫຼາດວຽກເຮັດງານທໍາແລະຕໍ່ສູ້ກັບກິດຈະກໍາປະຈໍາວັນໃນໂລກທີ່ຂັບເຄື່ອນດ້ວຍເຕັກໂນໂລຢີ.
ຫ້ອງຮຽນສະຫນອງໃຫ້ໂດຍ Augusta County Library ຈະບໍ່ເສຍຄ່າ, ແຕ່ພື້ນທີ່ຈະຈໍາກັດ. Phillips ຊຸກຍູ້ໃຫ້ຜູ້ທີ່ສົນໃຈເຂົ້າຮ່ວມການເຂົ້າເບິ່ງເວັບໄຊທ໌ຂອງຫ້ອງສະຫມຸດຫຼືໂທຫາເພື່ອກໍານົດເວລາ. ຫ້ອງຮຽນຈະເນັ້ນໃສ່ພື້ນຖານຄວາມປອດໄພທາງໄຊເບີ, ການແນະນຳອຸປະກອນຕ່າງໆ ເຊັ່ນ: ອຸປະກອນ Android ແລະ Apple, ແລະການສ້າງທັກສະການຮູ້ໜັງສືດິຈິຕອນຫຼັກ.
ຫ້ອງຮຽນເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນມີຜົນປະໂຫຍດໂດຍສະເພາະສໍາລັບບຸກຄົນສູງອາຍຸແລະຜູ້ທີ່ກັບຄືນສູ່ຊຸມຊົນ. Phillips ອະທິບາຍວ່າຫຼາຍໆຄົນຕໍ່ສູ້ກັບການຮຽນຮູ້ວິທີການນໍາໃຊ້ອຸປະກອນອິນເຕີເນັດ, ເຊິ່ງສາມາດເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມທໍ້ຖອຍໃນລະຫວ່າງການຊອກຫາວຽກແລະກິດຈະກໍາປະຈໍາວັນ. ໂດຍການສະເຫນີຫ້ອງຮຽນເຫຼົ່ານີ້, ຫໍສະຫມຸດ Augusta County ພະຍາຍາມສ້າງການເຊື່ອມໂຍງທາງດ້ານດິຈິຕອນແລະຮັບປະກັນວ່າສະມາຊິກຂອງຊຸມຊົນມີທັກສະທີ່ຈໍາເປັນເພື່ອພັດທະນາໃນໂລກດິຈິຕອນທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນ.
ສະຫຼຸບແລ້ວ, ຫໍສະໝຸດ Augusta County ຮັບຮູ້ເຖິງຄວາມສຳຄັນຂອງທັກສະການຮູ້ໜັງສືທາງດິຈິຕອລ ແລະ ມີຈຸດປະສົງເພື່ອສະໜອງຊັບພະຍາກອນ ແລະ ຫ້ອງຮຽນເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ບຸກຄົນໄດ້ຮັບ ຫຼື ເສີມສ້າງທັກສະເຫຼົ່ານີ້. ດ້ວຍການສະໜັບສະໜູນຂອງຊຸມຊົນ ແລະກອງທຶນຊ່ວຍເຫຼືອຂອງ AT&T, ຫ້ອງສະໝຸດກຳລັງເຮັດໃຫ້ຄວາມຮູ້ທາງດ້ານດິຈິຕອລເຂົ້າເຖິງໄດ້ສຳລັບທຸກຄົນ, ໂດຍບໍ່ຈຳແນກລະດັບທັກສະ ຫຼືອາຍຸ.
ທີ່ມາ: WHSV (ບໍ່ມີ URL ໃຫ້)