Audemars Piguet ເປີດຕົວລຸ້ນ ໃໝ່ ໃນຫ້າຄໍເລັກຊັນ

Audemars Piguet ບໍ່ດົນມານີ້ໄດ້ນໍາສະເຫນີຊ່ວງເວລາໃຫມ່ໃນຫ້າຄໍເລັກຊັນທີ່ແຕກຕ່າງກັນ, ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມມຸ່ງຫມັ້ນຂອງພວກເຂົາຕໍ່ກັບນະວັດຕະກໍາແລະຝີມື. ໃນບັນດາຈຸດເດັ່ນແມ່ນ Royal Oak “Jumbo” Extra-thin, ເຄື່ອງປະດັບສູງ Royal Oak, Royal Oak “Jumbo” Extra-thin Openworked, Royal Oak Offshore Chronograph Ceramic, ແລະ Royal Oak Minute Repeater Supersonnerie.
Royal Oak “Jumbo” Extra-Thin ປະຈຸບັນມີການນຳໃຊ້ titanium ແລະ ແກ້ວໂລຫະຂະໜາດໃຫຍ່ (BMG) ໃນການກໍ່ສ້າງ, ເຮັດໃຫ້ມັນເປັນເອກະລັກ ແລະ ທັນສະໄໝ. ການປະສົມປະສານຂອງວັດສະດຸເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ຖືກພົບເຫັນຄັ້ງທໍາອິດໃນການສະເຫນີຂາຍ Watch Only 2021 ຂອງຍີ່ຫໍ້, ແລະໃນປັດຈຸບັນມັນໄດ້ຖືກລວມເຂົ້າໃນຄໍເລັກຊັນປົກກະຕິ. ສະບັບໃຫມ່ແມ່ນຂັບເຄື່ອນໂດຍ calibre 7121, ແທນທີ່ calibre 2121 ທີ່ຜ່ານມາ.
ສໍາລັບຜູ້ທີ່ມັກການສໍາພັດຂອງຄວາມຫລູຫລາ, Audemars Piguet ໄດ້ນໍາສະເຫນີເຄື່ອງປະດັບສູງສີ່ຮຸ່ນຂອງ Royal Oak ຄລາສສິກ. ຮູບແບບເຫຼົ່ານີ້ມີລັກສະນະການກໍານົດຫິມະທີ່ຫາຍາກແລະມີເຕັກນິກສູງ, ເຊິ່ງເພີ່ມຜົນກະທົບທີ່ສະຫວ່າງໃຫ້ກັບການອອກແບບທີ່ເປັນສັນຍາລັກ. ມີຢູ່ໃນ 18-karat ສີຂາວຫຼືສີບົວຄໍາ, ແລະໃນສອງຂະຫນາດ, ທີ່ໃຊ້ເວລາເຫຼົ່ານີ້ສົມທົບການ elegant ກັບ wearability.
ໃນການສືບຕໍ່ສະເຫຼີມສະຫຼອງ 50 ປີຂອງ Royal Oak, ຍີ່ຫໍ້ໄດ້ເປີດຕົວ Royal Oak “Jumbo” Extra-Thin Openworked ໃນສີເຫຼືອງທອງ. ການເພີ່ມໃຫມ່ນີ້ຍັງຄົງຮັກສາ DNA ດຽວກັນກັບລຸ້ນຄໍາສີບົວແລະສະແຕນເລດທີ່ປ່ອຍອອກມາເມື່ອກ່ອນ, ໂດຍເນັ້ນໃສ່ຄວາມໂປ່ງໃສແລະຝີມືທີ່ຊັບຊ້ອນ. ການເຄື່ອນໄຫວທີ່ໃຊ້ແມ່ນ calibre 7124, ໂດຍສະເພາະແມ່ນບາງໆພຽງແຕ່ 2.7mm.
ເພື່ອເປັນການລະນຶກເຖິງວັນຄົບຮອບ 30 ປີຂອງ Royal Oak Offshore, Audemars Piguet ໄດ້ເປີດເຜີຍສອງຮຸ່ນໃຫມ່ໃນເຊລາມິກ, titanium, ແລະຄໍາ. ເວລາເຫຼົ່ານີ້ຕີຄວາມໝາຍຄືນໃໝ່ປີ 2020 Ref. 26405CE ແລະຖືກຂັບເຄື່ອນໂດຍ calibre 4401, ການເຄື່ອນໄຫວ chronograph ປະສົມປະສານແບບ winding ດ້ວຍຕົນເອງທີ່ມີຟັງຊັນ flyback.
ສຸດທ້າຍ, ສໍາລັບຜູ້ທີ່ຊອກຫາຄວາມເປັນເລີດທາງດ້ານເຕັກນິກ, Audemars Piguet ສະເຫນີສອງຮຸ່ນໃຫມ່ຂອງ Royal Oak Minute Repeater Supersonnerie ໃນເຊລາມິກສີດໍາເປັນຄັ້ງທໍາອິດ. ໂມງເຫຼົ່ານີ້ມີເທກໂນໂລຍີ Supersonnerie ທີ່ໄດ້ຮັບສິດທິບັດຂອງຍີ່ຫໍ້, ເຊິ່ງຮັບປະກັນປະສິດທິພາບສຽງພິເສດ. ຂັບເຄື່ອນໂດຍ calibre 2953, timepieces ເຫຼົ່ານີ້ປະສົມປະສານເຕັກໂນໂລຊີກ້າວຫນ້າທາງດ້ານແລະການສໍາເລັດຮູບແບບດັ້ງເດີມ.
Audemars Piguet ຍັງສືບຕໍ່ຊຸກຍູ້ຂອບເຂດຂອງ watchmaking ດ້ວຍການປ່ອຍຫລ້າສຸດຂອງພວກເຂົາ, ສະເຫນີໃຫ້ຜູ້ທີ່ມີຄວາມກະຕືລືລົ້ນໃນທາງເລືອກທີ່ຫລາກຫລາຍທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມຊໍານານດ້ານວິຊາການແລະຄວາມສາມາດທາງດ້ານສິລະປະຂອງພວກເຂົາ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– ບົດຄວາມ: HODINKEE – ແນະນໍາ: Audemars Piguet Royal Oak Collection 2022
- ຮູບພາບ: Audemars Piguet