Atari ທີ່ຈະໄດ້ຮັບ Retro Gaming Forum AtariAge: ນີ້ຫມາຍຄວາມວ່າແນວໃດສໍາລັບຊຸມຊົນ

Atari, ບໍລິສັດເກມທີ່ມີຊື່ສຽງທີ່ຮູ້ຈັກກັບເກມ retro ແລະຄອນໂຊນຂອງຕົນ, ໄດ້ປະກາດການຊື້ AtariAge, ເວທີການຫຼິ້ນເກມ retro ທີ່ນິຍົມແລະບ່ອນເກັບຂໍ້ມູນສໍາລັບຮາດແວ Atari ທີ່ລ້າສະໄຫມ. ໃນຂະນະທີ່ບາງຄົນໃນຊຸມຊົນເກມອາດຈະຕື່ນເຕັ້ນຫຼາຍກ່ຽວກັບການເປີດຕົວທີ່ຈະມາເຖິງເຊັ່ນ Starfield ແລະ Baldur's Gate 3, ຍັງມີຜູ້ທີ່ມີຄວາມກະຕືລືລົ້ນຈໍານວນຫຼວງຫຼາຍທີ່ຈື່ຈໍາ "ວັນເກົ່າທີ່ດີ" ຂອງເກມຂະຫນາດກິໂລໄບແລະເຄື່ອງຄອນໂຊນທີ່ເຮັດດ້ວຍໄມ້.
ການຊື້ກິດຈະການຂອງ AtariAge ເປັນສັນຍານການອຸທິດຕົນຂອງ Atari ເພື່ອຮັກສາຊັບສິນທາງປັນຍາຂອງຕົນ ແລະຂະຫຍາຍເກມທີ່ມີໃຫ້ກັບຮາດແວຂອງມັນ. Albert Yarusso, ຜູ້ກໍ່ຕັ້ງຂອງ AtariAge, ປະຈຸບັນຈະເຮັດຫນ້າທີ່ເປັນນັກປະຫວັດສາດພາຍໃນຂອງ Atari, ຮັບປະກັນຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງການປ່ອຍ retro ຂອງບໍລິສັດ. Atari ຍັງໄດ້ໃຫ້ຄວາມໝັ້ນໃຈຕໍ່ຊຸມຊົນວ່າມັນຈະບໍ່ censor ການປາກເວົ້າຢູ່ໃນເວທີປາໄສແລະແຜນການທີ່ຈະປະຕິບັດໂຄງລ່າງການຄ້າ e-commerce ໃຫມ່.
ສ່ວນໃຫຍ່ຂອງຊຸມຊົນໄດ້ຕອບສະຫນອງໃນທາງບວກກັບການຊື້, ເຂົ້າໃຈວ່າການສະຫນັບສະຫນູນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຂອງເວທີທີ່ລ້າສະໄຫມຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການສ້າງລາຍໄດ້ແບບຍືນຍົງ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ມີຄວາມກັງວົນບາງຢ່າງທີ່ສະແດງໂດຍຜູ້ໃຊ້ທີ່ຢ້ານກົວການເຊື່ອມໂຍງຜົນປະໂຫຍດທາງການຄ້າແລະຜົນກະທົບຕໍ່ວັດທະນະທໍາຂອງຊຸມຊົນ.
Atari ໄດ້ຮັບຮູ້ຄວາມກັງວົນເຫຼົ່ານີ້ແລະໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຊຸມຊົນຮັກສາການເປີດໃຈ, ສະແດງຄໍາຫມັ້ນສັນຍາທີ່ຈະພິສູດຄວາມສົງໃສໃດໆທີ່ຜິດພາດໃນໄລຍະເວລາ. ການຊື້ກິດຈະການເບິ່ງຄືວ່າເປັນໄປບໍ່ໄດ້, ເນື່ອງຈາກຄວາມພະຍາຍາມທີ່ຜ່ານມາຂອງ Atari ທີ່ຈະຟື້ນຟູ console 2600 ທີ່ເປັນສັນຍາລັກແລະຄວາມສົນໃຈໃນການພັດທະນາເນື້ອຫາຕົ້ນສະບັບສໍາລັບມັນ.
ການຊື້ກິດຈະການນີ້ເປັນບາດກ້າວອັນສຳຄັນສຳລັບ Atari, ຍ້ອນວ່າມັນເສີມສ້າງຖານະຂອງເຂົາເຈົ້າໃນຕະຫຼາດເກມຍຸກສະໄໝ ແລະ ຂະຫຍາຍຊັບພະຍາກອນຂອງເຂົາເຈົ້າເພື່ອປົກປັກຮັກສາ ແລະ ສະເຫຼີມສະຫຼອງມໍລະດົກການຫຼິ້ນເກມຂອງເຂົາເຈົ້າ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
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