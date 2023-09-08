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Atari ທີ່ຈະໄດ້ຮັບ Retro Gaming Forum AtariAge: ນີ້ຫມາຍຄວາມວ່າແນວໃດສໍາລັບຊຸມຊົນ

ByRobert Andrew

Sep 8, 2023
Atari ທີ່ຈະໄດ້ຮັບ Retro Gaming Forum AtariAge: ນີ້ຫມາຍຄວາມວ່າແນວໃດສໍາລັບຊຸມຊົນ

Atari, ບໍລິສັດເກມທີ່ມີຊື່ສຽງທີ່ຮູ້ຈັກກັບເກມ retro ແລະຄອນໂຊນຂອງຕົນ, ໄດ້ປະກາດການຊື້ AtariAge, ເວທີການຫຼິ້ນເກມ retro ທີ່ນິຍົມແລະບ່ອນເກັບຂໍ້ມູນສໍາລັບຮາດແວ Atari ທີ່ລ້າສະໄຫມ. ໃນຂະນະທີ່ບາງຄົນໃນຊຸມຊົນເກມອາດຈະຕື່ນເຕັ້ນຫຼາຍກ່ຽວກັບການເປີດຕົວທີ່ຈະມາເຖິງເຊັ່ນ Starfield ແລະ Baldur's Gate 3, ຍັງມີຜູ້ທີ່ມີຄວາມກະຕືລືລົ້ນຈໍານວນຫຼວງຫຼາຍທີ່ຈື່ຈໍາ "ວັນເກົ່າທີ່ດີ" ຂອງເກມຂະຫນາດກິໂລໄບແລະເຄື່ອງຄອນໂຊນທີ່ເຮັດດ້ວຍໄມ້.

ການຊື້ກິດຈະການຂອງ AtariAge ເປັນສັນຍານການອຸທິດຕົນຂອງ Atari ເພື່ອຮັກສາຊັບສິນທາງປັນຍາຂອງຕົນ ແລະຂະຫຍາຍເກມທີ່ມີໃຫ້ກັບຮາດແວຂອງມັນ. Albert Yarusso, ຜູ້ກໍ່ຕັ້ງຂອງ AtariAge, ປະຈຸບັນຈະເຮັດຫນ້າທີ່ເປັນນັກປະຫວັດສາດພາຍໃນຂອງ Atari, ຮັບປະກັນຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງການປ່ອຍ retro ຂອງບໍລິສັດ. Atari ຍັງ​ໄດ້​ໃຫ້​ຄວາມ​ໝັ້ນ​ໃຈ​ຕໍ່​ຊຸມ​ຊົນ​ວ່າ​ມັນ​ຈະ​ບໍ່ censor ການ​ປາກ​ເວົ້າ​ຢູ່​ໃນ​ເວ​ທີ​ປາ​ໄສ​ແລະ​ແຜນ​ການ​ທີ່​ຈະ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ໂຄງ​ລ່າງ​ການ​ຄ້າ e​-commerce ໃຫມ່.

ສ່ວນໃຫຍ່ຂອງຊຸມຊົນໄດ້ຕອບສະຫນອງໃນທາງບວກກັບການຊື້, ເຂົ້າໃຈວ່າການສະຫນັບສະຫນູນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຂອງເວທີທີ່ລ້າສະໄຫມຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການສ້າງລາຍໄດ້ແບບຍືນຍົງ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ມີຄວາມກັງວົນບາງຢ່າງທີ່ສະແດງໂດຍຜູ້ໃຊ້ທີ່ຢ້ານກົວການເຊື່ອມໂຍງຜົນປະໂຫຍດທາງການຄ້າແລະຜົນກະທົບຕໍ່ວັດທະນະທໍາຂອງຊຸມຊົນ.

Atari ໄດ້ຮັບຮູ້ຄວາມກັງວົນເຫຼົ່ານີ້ແລະໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຊຸມຊົນຮັກສາການເປີດໃຈ, ສະແດງຄໍາຫມັ້ນສັນຍາທີ່ຈະພິສູດຄວາມສົງໃສໃດໆທີ່ຜິດພາດໃນໄລຍະເວລາ. ການຊື້ກິດຈະການເບິ່ງຄືວ່າເປັນໄປບໍ່ໄດ້, ເນື່ອງຈາກຄວາມພະຍາຍາມທີ່ຜ່ານມາຂອງ Atari ທີ່ຈະຟື້ນຟູ console 2600 ທີ່ເປັນສັນຍາລັກແລະຄວາມສົນໃຈໃນການພັດທະນາເນື້ອຫາຕົ້ນສະບັບສໍາລັບມັນ.

ການຊື້ກິດຈະການນີ້ເປັນບາດກ້າວອັນສຳຄັນສຳລັບ Atari, ຍ້ອນວ່າມັນເສີມສ້າງຖານະຂອງເຂົາເຈົ້າໃນຕະຫຼາດເກມຍຸກສະໄໝ ແລະ ຂະຫຍາຍຊັບພະຍາກອນຂອງເຂົາເຈົ້າເພື່ອປົກປັກຮັກສາ ແລະ ສະເຫຼີມສະຫຼອງມໍລະດົກການຫຼິ້ນເກມຂອງເຂົາເຈົ້າ.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:

– ບົດ​ຄວາມ​ທີ່​ມາ​: [ໃສ່​ຊື່​ບົດ​ຄວາມ​ແຫຼ່ງ​]
– AtariAge: [ໃສ່ URL]
- Atari: [ໃສ່ URL]

By Robert Andrew

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