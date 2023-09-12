ໂຄງການ Valkyrie LMH ກໍານົດຈະກັບຄືນມາກັບ Aston ແລະ Heart of Racing Partnership

ຫລັງຈາກທີ່ພັກໄວ້ເປັນເວລາຫຼາຍກວ່າສາມປີ, ໂຄງການ Valkyrie LMH ຈະຖືກເປີດໃຊ້ຄືນໃໝ່ໂດຍຜ່ານການຮ່ວມມືລະຫວ່າງ Aston Martin ແລະທີມງານ Heart of Racing ທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃນສະຫະລັດ. Aston Martin ແລະ Heart of Racing ມີລາຍງານວ່າໄດ້ຕົກລົງໃນຂໍ້ຕົກລົງທີ່ຈະນໍາເອົາລົດ Valkyrie LMH ໄປສູ່ເສັ້ນທາງໃນປີ 2021.
Aston Martin ກໍາລັງເຈລະຈາກັບຜູ້ສະຫນອງແລະປະກອບທີມງານເພື່ອເບິ່ງແຍງໂຄງການ, ລວມທັງອະດີດຜູ້ອໍານວຍການວິສະວະກໍາ Williams F1 Adam Carter. ໃນຂະນະທີ່ Aston Martin ຍັງບໍ່ໄດ້ຢືນຢັນການຟື້ນຟູຂອງ Valkyrie LMH, ບໍລິສັດໄດ້ເນັ້ນຫນັກເຖິງ DNA ແຂ່ງລົດລົດກິລາຂອງຕົນແລະຄໍາຫມັ້ນສັນຍາຂອງຕົນໃນການປະເມີນທາງເລືອກໃນພູມສັນຖານ motorsport ພັດທະນາ.
ຜູ້ອໍານວຍການໃຫຍ່ຂອງທີມ Heart of Racing ທ່ານ Ian James ສະແດງຄວາມປາດຖະຫນາຂອງທີມທີ່ຢາກຍ້າຍໄປຢູ່ໃນຊັ້ນນໍາຂອງກິລາແຂ່ງລົດລະດັບສາກົນແຕ່ກ່າວວ່າຍັງບໍ່ທັນໄດ້ບັນລຸຂໍ້ຕົກລົງຫຼືການລົງນາມເທື່ອ. Heart of Racing ໄດ້ຂະຫຍາຍອອກໄປໃນການແຂ່ງຂັນ World Endurance Championship (WEC) ກັບ Aston Martin ໃນປີນີ້.
ລົດແຂ່ງ Valkyrie ຄາດວ່າຈະເຂົ້າແຂ່ງຂັນທັງຢູ່ໃນ WEC ແລະ International Motor Sports Association (IMSA). ລົດດັ່ງກ່າວຈະຂັບເຄື່ອນດ້ວຍເຄື່ອງຈັກ V6.5 ຂະໜາດ 12 ລິດ ທີ່ພັດທະນາຮ່ວມກັບ Cosworth, ຄ້າຍກັບເຄື່ອງຈັກທີ່ໃຊ້ໃນລຸ້ນ Valkyrie.
ໂຄງການ Valkyrie ໄດ້ຖືກຢຸດໄວ້ໃນເວລາທີ່ລົດ LMP2 ທີ່ອີງໃສ່ LMDh ໄດ້ຖືກລວມເຂົ້າໃນພະແນກ Hypercar ຂອງ WEC. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, Aston Martin ໄດ້ຕັດສິນໃຈທີ່ຈະຟື້ນຟູໂຄງການປະຕິບັດຕາມຄໍາແນະນໍາຈາກ Lawrence Stroll, ເຈົ້າຂອງ Aston Martin, ກ່ຽວກັບການກັບຄືນສູ່ລະດັບສູງຂອງ Le Mans.
ການເຂົ້າຮ່ວມຄັ້ງສຸດທ້າຍຂອງ Aston Martin ໃນຊັ້ນນໍາຢູ່ Le Mans ແມ່ນຢູ່ກັບ AMR-One open-top LMP1 ໃນປີ 2011. ໂຄງການ Valkyrie ແມ່ນແຍກຕ່າງຫາກຈາກການດໍາເນີນງານ Aston Martin Racing ທີ່ພັດທະນາລົດ Coupe DBR1/2 P1 ທີ່ອີງໃສ່ Lola.
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