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Assassin's Creed Mirage: ການກັບຄືນສູ່ຮາກຂອງ Franchise

ByGabriel Botha

Sep 12, 2023
Assassin's Creed Mirage: ການກັບຄືນສູ່ຮາກຂອງ Franchise

Assassin's Creed ໄດ້ເຫັນການປ່ຽນແປງບາງຢ່າງໃນຊຸມປີມໍ່ໆມານີ້, ໂດຍມີເກມເຊັ່ນ Odyssey ແລະ Valhalla ແຍກຕົວອອກຈາກອົງປະກອບຫຼັກທີ່ເຮັດໃຫ້ຊຸດດັ່ງກ່າວເປັນພິເສດ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ການຕິດຕັ້ງທີ່ຈະມາເຖິງ, Mirage, ເບິ່ງຄືວ່າຈະນໍາ franchise ກັບຄືນສູ່ຮາກຂອງມັນໃນທາງທີ່ດີທີ່ສຸດທີ່ເປັນໄປໄດ້.

ຫນຶ່ງໃນລັກສະນະທີ່ໂດດເດັ່ນຂອງ Mirage ແມ່ນການຕັ້ງຄ່າຂອງມັນ. ຫມົດແມ່ນສະພາບແວດລ້ອມເປີດໂລກທີ່ກວ້າງຂວາງຂອງເກມກ່ອນຫນ້າ, ແທນທີ່ດ້ວຍ Baghdad ທີ່ດົກຫນາແລະມີຊີວິດຊີວາ. ຕົວເມືອງເອງມີຄວາມຮູ້ສຶກມີຊີວິດຊີວາແລະເຕັມໄປດ້ວຍລັກສະນະ, ມີຖະຫນົນຫົນທາງທີ່ຄຶກຄັກ, ຕະຫຼາດທີ່ມີຊີວິດຊີວາ, ແລະຫລັງຄາທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ກັນ. ການຂຸດຄົ້ນສະຫນາມເດັກຫຼິ້ນທີ່ມີລາຍລະອຽດສູງນີ້ແມ່ນເປັນສິ່ງທີ່ດີໃຈ, ແລະເມືອງຮູ້ສຶກຄືກັບຕົວຂອງມັນເອງແທ້ໆ.

Mirage ຍັງແນະນຳລະບົບຄວາມຊື່ສັດທີ່ຖືກປັບປຸງໃໝ່, ເຮັດໃຫ້ມັນມີຄວາມທ້າທາຍຫຼາຍຂຶ້ນເພື່ອຫຼີກເວັ້ນການກວດພົບ. ໜ່ວຍຍາມມີປະຕິກິລິຍາຕໍ່ການປະກົດຕົວຂອງເຈົ້າ, ແລະພົນລະເຮືອນຈະຊີ້ບອກເຈົ້າຫາກເຈົ້າບໍ່ຜະສົມຜະສານ. ຍິ່ງເຈົ້າເຮັດໃຫ້ເກີດບັນຫາ, ເຈົ້າຈະປະເຊີນໜ້າກັບສັດຕູຫຼາຍຂຶ້ນ, ລວມທັງນັກຍິງທະນູ ແລະກອງຫຸ້ມເກາະທີ່ໜັກໜ່ວງ. ລະບົບນີ້ຈະເພີ່ມຄວາມທ້າທາຍທີ່ມ່ວນຊື່ນໃຫ້ກັບເກມ ແລະເຮັດໃຫ້ຄວາມຮູ້ສຶກຂອງ Assassin's Creed ກັບຄືນມາ.

Combat ໃນ Mirage ຮັກສາກົນໄກບາງຢ່າງຈາກລາຍການທີ່ຜ່ານມາ, ແຕ່ມີການປັບປຸງ. ລະດັບສັດຕູ ແລະຕົວເລກຄວາມເສຍຫາຍໄດ້ຖືກປ່ຽນແທນດ້ວຍແຖບດ້ານສຸຂະພາບ, ໂຕ້ຕອບ, ແລະມ້ວນ dodge. ການຕໍ່ສູ້ຮູ້ສຶກວ່າມີຄວາມທ້າທາຍແລະມີປະຕິກິລິຍາຫຼາຍຂຶ້ນ, ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີຍຸດທະສາດແລະໄລຍະເວລາທີ່ຊັດເຈນ. ການຕໍ່ສູ້ stealth, ໂດຍສະເພາະ, shines ໃນ Mirage. ການເຄື່ອນຍ້າຍໃນເງົາແລະຢູ່ເຊື່ອງໄວ້ມີຄວາມຮູ້ສຶກໃຫ້ລາງວັນແລະມີສ່ວນຮ່ວມ, reminiscent ຂອງໄລຍະຕົ້ນຂອງຊຸດ.

Assassin's Creed Mirage ນຳເອົາຊຸດດັ່ງກ່າວກັບຄືນສູ່ຮາກທີ່ເນັ້ນການລັກລອບ ແລະຈັບເອົາສິ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ແຟຣນໄຊສ໌ເປັນທີ່ນິຍົມໃນຄັ້ງທໍາອິດ. ໃນຂະນະທີ່ບາງຄົນອາດຈະພາດອົງປະກອບ RPG, ການຕັ້ງຄ່າທີ່ເນັ້ນໃສ່, ການຄວບຄຸມ intuitive, ແລະການຫຼິ້ນເກມ stealth ທີ່ມີຄວາມສຸກສະເຫນີໃຫ້ກັບຄືນມາເປັນຮູບແບບສໍາລັບຊຸດ.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– Assassin's Creed Mirage: ການຫຼິ້ນເກມທີ່ເປັນທາງການ
– Assassin's Creed Mirage: ການສໍາພາດນັກພັດທະນາ

By Gabriel Botha

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