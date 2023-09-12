"Assassin's Creed Mirage ເອົາຊຸດກັບຄືນສູ່ຮາກ stealth ຂອງມັນ"

Assassin's Creed Mirage ເປັນການກັບຄືນສູ່ຮູບແບບການກະທຳ stealth ເດີມທີ່ຊຸດດັ່ງກ່າວເກີດມາຈາກ. ບໍ່ເຫມືອນກັບລຸ້ນກ່ອນໜ້ານີ້, ເຊິ່ງມຸ່ງໄປສູ່ການຫຼິ້ນເກມ Action RPG, Mirage ເອົາຜູ້ຫຼິ້ນກັບຄືນສູ່ຕາເວັນອອກກາງດ້ວຍຖະໜົນໃນເມືອງ labyrinthine ແລະເນັ້ນໃສ່ການລັກລອບ ແລະ parkour.
ຫມົດແມ່ນລະດັບຄວາມເສຍຫາຍຂອງອາວຸດແລະປະຈໍາຕະກູນແລະສະຖານທີ່ເປີດກ້ວາງ. Mirage ຊຸກຍູ້ໃຫ້ຜູ້ຫຼິ້ນຮັກສາລະດັບຕ່ໍາ, ເລື່ອນຊັ້ນເທິງຫລັງຄາ, ແລະອີງໃສ່ເຄື່ອງມືແລະການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກພົນລະເມືອງເພື່ອສ້າງໂອກາດສໍາລັບການແຊກຊຶມ. ເກມເຮັດໃຫ້ມີຄວາມສົມດູນລະຫວ່າງສະຖານທີ່ນັກສືບ, ການວາງແຜນ, ການສືບສວນ, ແລະການມີສ່ວນຮ່ວມໃນການຫຼິ້ນດາບທີ່ສົດໃສ.
Mirage ຕິດຕາມເລື່ອງຂອງຕົວລະຄອນ Basim, ໂຈນຕາມຖະຫນົນໄດ້ຫັນໄປສູ່ການລອບສັງຫານ, ໃນຂະນະທີ່ລາວປະຕິບັດພາລະກິດຕ່າງໆ, ທັງຕົ້ນຕໍແລະດ້ານຂ້າງ, ເພື່ອເກັບກໍາຂໍ້ມູນແລະການໂຈມຕີເປົ້າຫມາຍ. ເກມໄດ້ສຸມໃສ່ການວາງແຜນແລະການສືບສວນໄລຍະຂອງພາລະກິດເຫຼົ່ານີ້, ສັກຢາຄວາມຮູ້ສຶກຂອງການເຮັດວຽກນັກສືບເຂົ້າໄປໃນ gameplay ໄດ້.
ການອອກແບບຈຸດປະສົງຂອງ Mirage ອະນຸຍາດໃຫ້ຜູ້ຫຼິ້ນອີງໃສ່ຂໍ້ຄຶດໃນສະພາບການແທນທີ່ຈະເປັນເຄື່ອງຫມາຍສະເພາະ, ຊຸກຍູ້ໃຫ້ເຂົາເຈົ້າເອົາໃຈໃສ່ກັບສິ່ງອ້ອມຂ້າງຂອງເຂົາເຈົ້າຫຼາຍຂຶ້ນ ແລະເຂົ້າໄປໃນສະພາບແວດລ້ອມຂອງເກມ. ການບໍ່ມີແຜນທີ່ຂະໜາດນ້ອຍເພີ່ມຜົນກະທົບນີ້ຕື່ມອີກ.
ສະຖານທີ່ໃນເມືອງໃນ Mirage ປະຈຸບັນຜູ້ນກັບສິ່ງທ້າທາຍຂອງການຊອກຫາວິທີການ freeform ໃນການ stealth ແລະການວາງແຜນຍຸດທະສາດ. ດ້ວຍຖະໜົນຫົນທາງທີ່ໜາແໜ້ນ ແລະເປັນກຸ່ມ, ແມ່ນແຕ່ເຂດຈຳກັດທີ່ນ້ອຍທີ່ສຸດກໍຮູ້ສຶກຄືກັບປ້ອມປ້ອງກັນທີ່ບໍ່ສາມາດເຂົ້າໄປໄດ້. ຜູ້ນຕ້ອງສັງເກດເສັ້ນທາງກອງ, ນໍາໃຊ້ສິ່ງລົບກວນ, ແລະຍຸດທະສາດການທໍາລາຍສັດຕູເພື່ອກ້າວຜ່ານພາລະກິດ.
Pickpocketing ກາຍເປັນທັກສະທີ່ຈໍາເປັນໃນ Mirage, ໃຫ້ລາງວັນກັບຜູ້ຫຼິ້ນດ້ວຍເງິນແລະ tokens ທີ່ສາມາດນໍາໃຊ້ເພື່ອຊື້ຄວາມໂປດປານ, ໃຫ້ສິນບົນ, ແລະປົດລັອກທາງເລືອກແລະເສັ້ນທາງໃຫມ່. ນອກຈາກນັ້ນ, ເຄື່ອງມືເຊັ່ນ: ລະເບີດຄວັນໄຟ ແລະ ມີດ, ເຊັ່ນດຽວກັນກັບຄວາມສາມາດ Assassin Focus ໃໝ່, ເຊິ່ງຊ່ວຍໃຫ້ Basim ສາມາດ teleport ແລະລອບສັງຫານຫຼາຍເປົ້າໝາຍພ້ອມໆກັນ, ຊ່ວຍໃນການເອົາຊະນະການປະເຊີນໜ້າກັບສັດຕູທີ່ທ້າທາຍ.
Assassin's Creed Mirage ນຳເອົາຊີຣີຄືນສູ່ຮາກຖານຢ່າງສຳເລັດຜົນ, ສະໜອງປະສົບການການລັກລອບທີ່ໜ້າສົນໃຈ ແລະ ມີຄວາມເລິກລັບທີ່ກັບຄືນສູ່ຄວາມມ່ວນ ແລະ ບັນຍາກາດຂອງເກມເດີມ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– ບົດຄວາມທີ່ມາ: GamesHub ຜ່ານ Ubisoft