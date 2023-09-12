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"Assassin's Creed Mirage ເອົາຊຸດກັບຄືນສູ່ຮາກ stealth ຂອງມັນ"

ByRobert Andrew

Sep 12, 2023
"Assassin's Creed Mirage ເອົາຊຸດກັບຄືນສູ່ຮາກ stealth ຂອງມັນ"

Assassin's Creed Mirage ເປັນການກັບຄືນສູ່ຮູບແບບການກະທຳ stealth ເດີມທີ່ຊຸດດັ່ງກ່າວເກີດມາຈາກ. ບໍ່ເຫມືອນກັບລຸ້ນກ່ອນໜ້ານີ້, ເຊິ່ງມຸ່ງໄປສູ່ການຫຼິ້ນເກມ Action RPG, Mirage ເອົາຜູ້ຫຼິ້ນກັບຄືນສູ່ຕາເວັນອອກກາງດ້ວຍຖະໜົນໃນເມືອງ labyrinthine ແລະເນັ້ນໃສ່ການລັກລອບ ແລະ parkour.

ຫມົດແມ່ນລະດັບຄວາມເສຍຫາຍຂອງອາວຸດແລະປະຈໍາຕະກູນແລະສະຖານທີ່ເປີດກ້ວາງ. Mirage ຊຸກຍູ້ໃຫ້ຜູ້ຫຼິ້ນຮັກສາລະດັບຕ່ໍາ, ເລື່ອນຊັ້ນເທິງຫລັງຄາ, ແລະອີງໃສ່ເຄື່ອງມືແລະການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກພົນລະເມືອງເພື່ອສ້າງໂອກາດສໍາລັບການແຊກຊຶມ. ເກມເຮັດໃຫ້ມີຄວາມສົມດູນລະຫວ່າງສະຖານທີ່ນັກສືບ, ການວາງແຜນ, ການສືບສວນ, ແລະການມີສ່ວນຮ່ວມໃນການຫຼິ້ນດາບທີ່ສົດໃສ.

Mirage ຕິດຕາມເລື່ອງຂອງຕົວລະຄອນ Basim, ໂຈນຕາມຖະຫນົນໄດ້ຫັນໄປສູ່ການລອບສັງຫານ, ໃນຂະນະທີ່ລາວປະຕິບັດພາລະກິດຕ່າງໆ, ທັງຕົ້ນຕໍແລະດ້ານຂ້າງ, ເພື່ອເກັບກໍາຂໍ້ມູນແລະການໂຈມຕີເປົ້າຫມາຍ. ເກມໄດ້ສຸມໃສ່ການວາງແຜນແລະການສືບສວນໄລຍະຂອງພາລະກິດເຫຼົ່ານີ້, ສັກຢາຄວາມຮູ້ສຶກຂອງການເຮັດວຽກນັກສືບເຂົ້າໄປໃນ gameplay ໄດ້.

ການອອກແບບຈຸດປະສົງຂອງ Mirage ອະນຸຍາດໃຫ້ຜູ້ຫຼິ້ນອີງໃສ່ຂໍ້ຄຶດໃນສະພາບການແທນທີ່ຈະເປັນເຄື່ອງຫມາຍສະເພາະ, ຊຸກຍູ້ໃຫ້ເຂົາເຈົ້າເອົາໃຈໃສ່ກັບສິ່ງອ້ອມຂ້າງຂອງເຂົາເຈົ້າຫຼາຍຂຶ້ນ ແລະເຂົ້າໄປໃນສະພາບແວດລ້ອມຂອງເກມ. ການບໍ່ມີແຜນທີ່ຂະໜາດນ້ອຍເພີ່ມຜົນກະທົບນີ້ຕື່ມອີກ.

ສະຖານທີ່ໃນເມືອງໃນ Mirage ປະຈຸບັນຜູ້ນກັບສິ່ງທ້າທາຍຂອງການຊອກຫາວິທີການ freeform ໃນການ stealth ແລະການວາງແຜນຍຸດທະສາດ. ດ້ວຍຖະໜົນຫົນທາງທີ່ໜາແໜ້ນ ແລະເປັນກຸ່ມ, ແມ່ນແຕ່ເຂດຈຳກັດທີ່ນ້ອຍທີ່ສຸດກໍຮູ້ສຶກຄືກັບປ້ອມປ້ອງກັນທີ່ບໍ່ສາມາດເຂົ້າໄປໄດ້. ຜູ້ນຕ້ອງສັງເກດເສັ້ນທາງກອງ, ນໍາໃຊ້ສິ່ງລົບກວນ, ແລະຍຸດທະສາດການທໍາລາຍສັດຕູເພື່ອກ້າວຜ່ານພາລະກິດ.

Pickpocketing ກາຍເປັນທັກສະທີ່ຈໍາເປັນໃນ Mirage, ໃຫ້ລາງວັນກັບຜູ້ຫຼິ້ນດ້ວຍເງິນແລະ tokens ທີ່ສາມາດນໍາໃຊ້ເພື່ອຊື້ຄວາມໂປດປານ, ໃຫ້ສິນບົນ, ແລະປົດລັອກທາງເລືອກແລະເສັ້ນທາງໃຫມ່. ນອກຈາກນັ້ນ, ເຄື່ອງມືເຊັ່ນ: ລະເບີດຄວັນໄຟ ແລະ ມີດ, ເຊັ່ນດຽວກັນກັບຄວາມສາມາດ Assassin Focus ໃໝ່, ເຊິ່ງຊ່ວຍໃຫ້ Basim ສາມາດ teleport ແລະລອບສັງຫານຫຼາຍເປົ້າໝາຍພ້ອມໆກັນ, ຊ່ວຍໃນການເອົາຊະນະການປະເຊີນໜ້າກັບສັດຕູທີ່ທ້າທາຍ.

Assassin's Creed Mirage ນຳເອົາຊີຣີຄືນສູ່ຮາກຖານຢ່າງສຳເລັດຜົນ, ສະໜອງປະສົບການການລັກລອບທີ່ໜ້າສົນໃຈ ແລະ ມີຄວາມເລິກລັບທີ່ກັບຄືນສູ່ຄວາມມ່ວນ ແລະ ບັນຍາກາດຂອງເກມເດີມ.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– ບົດຄວາມທີ່ມາ: GamesHub ຜ່ານ Ubisoft

By Robert Andrew

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