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Assassin's Creed Mirage: ການກັບຄືນສູ່ການຫຼິ້ນເກມນັກສືບ

ByMampho Brescia

Sep 12, 2023
Assassin's Creed Mirage: ການກັບຄືນສູ່ການຫຼິ້ນເກມນັກສືບ

Assassin's Creed Mirage ສະເຫນີການກັບຄືນສູ່ຮາກຂອງຊຸດ, ສຸມໃສ່ການ stealth ສັງຄົມແລະການສືບສວນ. ເກມເຮັດໜ້າທີ່ເປັນການຣີເຊັດ ແລະເປັນການແກ້ໄຂຫຼັກສູດທີ່ມີທ່າແຮງສຳລັບແຟນໄຊ. ປະສົບການການຫຼິ້ນເກມເບື້ອງຕົ້ນສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງອົງປະກອບທີ່ຄຸ້ນເຄີຍທີ່ເຮັດໃຫ້ Assassin's Creed ເປັນທີ່ນິຍົມ, ໃນຂະນະທີ່ຍັງເນັ້ນໃຫ້ເຫັນວ່າເປັນຫຍັງຊີຣີຈຶ່ງພັດທະນາໄປຕາມເວລາ.

ການສະແດງຕົວຢ່າງຂອງເກມປະກອບດ້ວຍສາມບົດທີ່ບໍ່ຕິດຕໍ່ກັນ. ໃນບົດທໍາອິດ, ຜູ້ນຄົ້ນຫາຖະຫນົນຂອງ Baghdad ເປັນ Basim Ibn Ishaq, ເປັນໂຈນຖະຫນົນທີ່ມີພອນສະຫວັນທີ່ຕໍ່ມາກາຍເປັນຜູ້ໃຫ້ຄໍາແນະນໍາໃນ Valhalla. ການຫຼິ້ນເກມກ່ຽວຂ້ອງກັບການແລ່ນເຮັດທຸລະກໍາ, ການລັກລອບເອົາ, ແລະຍ່າງຜ່ານຊັ້ນດາດຟ້າຂອງເມືອງທີ່ມີລາຍລະອຽດທີ່ສວຍງາມ.

ການສາທິດຂັດຂວາງການສະແຫວງຫາຂ້າງແຕ່ອະນຸຍາດໃຫ້ຜູ້ຫຼິ້ນພົວພັນກັບເພື່ອນບ້ານຂອງ Basim ແລະໂຈນອື່ນໆ, ພ້ອມກັບແມວຂອງເມືອງ. ຄວາມຮູ້ສຶກທີ່ສະໜິດສະໜິດຂອງບົດເປີດເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ຈັບເອົາເນື້ອແທ້ຂອງການເຂົ້າທີ່ດີທີ່ສຸດຂອງຊຸດ, ຕົ້ນກຳເນີດ. ແຜນ​ທີ່​ຂອງ​ເກມ​ປະ​ກອບ​ມີ Baghdad​, ເຊັ່ນ​ດຽວ​ກັນ​ກັບ​ແຂວງ​ນອກ​ແລະ​ເຂດ​ທີ່​ບໍ່​ມີ​ການ​ຕັ້ງ​ຖິ່ນ​ຖານ​, ໃຫ້​ຜູ້​ຫຼິ້ນ​ມີ​ໂອ​ກາດ​ສໍາ​ຫຼວດ​ໂລກ​ທີ່​ກວ້າງ​ໃຫຍ່​.

ບົດທີສອງແນະນໍາການລິເລີ່ມຂອງ Basim ເຂົ້າໄປໃນຜູ້ທີ່ເຊື່ອງໄວ້, ການຟັນດາບທໍາອິດຂອງລາວ, ແລະລະບົບການຕໍ່ສູ້ຂອງ Mirage. ການຕໍ່ສູ້, ເຖິງແມ່ນວ່າຈະດຶງດູດສາຍຕາ, ປະຕິບັດຕາມຮູບແບບທີ່ຄຸ້ນເຄີຍຂອງການໂຈມຕີ, dodge, parry, ແລະ counterattack. ໃນຂະນະທີ່ choreography ແມ່ນເປັນເອກະລັກ, ກົນໄກການມີຄວາມຮູ້ສຶກຄ້າຍຄືກັນກັບລາຍການທີ່ຜ່ານມາໃນຊຸດ.

ບົດສຸດທ້າຍແລະຍາວທີ່ສຸດ immerses ຜູ້ນໃນພາລະກິດຫຼາຍຂັ້ນຕອນ. ໃນຖານະເປັນ Basim, ຈຸດປະສົງແມ່ນເພື່ອລອບສັງຫານນັກຄ້າທີ່ມີອໍານາດທີ່ເຂົ້າມາໃນ Baghdad ພາຍໃຕ້ສະຖານະການທີ່ຫນ້າສົງໄສ. ພາລະກິດນີ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການລວບລວມ intel ໃນລະດັບທ້ອງຖິ່ນ, reminiscent ຂອງເກມ Assassin's Creed ກ່ອນຫນ້ານີ້.

Mirage ເນັ້ນຫນັກເຖິງບົດບາດຂອງ Basim ໃນຖານະນັກສືບແລະຕົວເລກ Robin Hood-esque, ນໍາໃຊ້ການເຊື່ອມຕໍ່ຂອງລາວກັບປະຊາຊົນຂອງ Baghdad ເພື່ອບັນລຸເປົ້າຫມາຍຂອງລາວ. ແນວໃດກໍ່ຕາມ, ກົນໄກການຫຼີ້ນເກມສາມາດເປັນເລື່ອງທີ່ຫຍຸ້ງຍາກ, ໂດຍມີບັນຫາໃນການປີນຝາ ແລະ ການໂດດໂດຍບໍ່ຕັ້ງໃຈ. ກົນໄກການຂ້າມຜ່ານບາງຄັ້ງແຊກແຊງກັບລໍາດັບ stealth, ເປີດເຜີຍສະຖານທີ່ຂອງຜູ້ຫຼິ້ນໂດຍບໍ່ໄດ້ຕັ້ງໃຈ.

ເຖິງວ່າຈະມີຂໍ້ບົກພ່ອງເຫຼົ່ານີ້, Assassin's Creed Mirage ສະຫນອງການກັບຄືນສູ່ການຫຼີ້ນເກມນັກສືບຂອງຊຸດ, ສະຫນອງການປ່ຽນແປງຈັງຫວະທີ່ສົດຊື່ນຈາກການຕິດຕັ້ງທີ່ຜ່ານມາທີ່ສຸມໃສ່ໂລກຂະຫນາດໃຫຍ່ແລະລະບົບຄວາມກ້າວຫນ້າ.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- Ubisoft Bordeaux
- ຜູ້​ນໍາ​ຜະ​ລິດ Fabian Salomon​

ຫມາຍເຫດ: ບົດຄວາມນີ້ເປັນບົດສະຫຼຸບຂອງບົດຄວາມແຫຼ່ງແລະບໍ່ມີ URLs ໃດໆ.

By Mampho Brescia

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