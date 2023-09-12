Assassin's Creed Mirage: ການກັບຄືນສູ່ຮາກຂອງ Assassin's Creed Series

Assassin's Creed Mirage ເປັນຂີດໝາຍສຳຄັນສຳລັບ Ubisoft Bordeaux, ຍ້ອນວ່າມັນເປັນຄັ້ງທຳອິດທີ່ສະຕູດິໂອໄດ້ນຳພາພັດທະນາການອອກເກມເຕັມ. ເປັນທີ່ຮູ້ຈັກສໍາລັບການເຮັດວຽກຂອງເຂົາເຈົ້າກ່ຽວກັບ Valhalla's Wrath of the Druids DLC, Bordeaux ໄດ້ຖືກເລືອກໃຫ້ພັດທະນາ Mirage leaner ແລະສຸມໃສ່ຫຼາຍ, ເຊິ່ງມີຈຸດປະສົງໃນເບື້ອງຕົ້ນເປັນ DLC ສໍາລັບ Valhalla ກ່ອນທີ່ຈະກາຍເປັນຜະຈົນໄພແບບດ່ຽວ. ຕັ້ງຢູ່ໃນເມືອງປະຫວັດສາດຂອງ Baghdad, Mirage ມີຈຸດປະສົງເພື່ອກັບຄືນສູ່ຮາກຂອງຊຸດ Assassin's Creed ແລະເຄົາລົບເກມຕົ້ນສະບັບ.
ຫນຶ່ງໃນລັກສະນະທີ່ສໍາຄັນຂອງ Mirage ແມ່ນການເນັ້ນຫນັກໃສ່ການ stealth ແລະ scouting, ເຮັດໃຫ້ gameplay ຄລາສສິກ Assassin's Creed ກັບຄືນມາ. ການຜະສົມຜະສານທາງສັງຄົມໄດ້ຜົນຕອບແທນ, ຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ຫຼິ້ນສາມາດຜະສົມຜະສານກັບຝູງຊົນໄດ້ຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງແລະນໍາທາງໄປສູ່ຖະຫນົນທີ່ແອອັດຂອງເມືອງຮອບຂອງ Baghdad. Parkour ຍັງເປັນລັກສະນະທີ່ໂດດເດັ່ນ, ຍ້ອນວ່າຜູ້ຫຼິ້ນສາມາດຜ່ານເມືອງໂດຍໃຊ້ຊັ້ນດາດຟ້າແລະປະຕິບັດການເຄື່ອນໄຫວກາຍຍະກໍາເພື່ອຫຼີກເວັ້ນການຕໍ່ສູ້. ນອກຈາກນັ້ນ, ການເດີນທາງໄວໄປຫາຈຸດຊົມວິວທີ່ synchronized ແມ່ນສາມາດໃຊ້ໄດ້ສໍາລັບຜູ້ທີ່ມັກຮູບແບບການຂົນສົ່ງທີ່ໄວກວ່າ.
The Round City ຕົວຂອງມັນເອງເປັນສະຖານທີ່ທີ່ຫນ້າປະທັບໃຈ, ມີຄອງ, ສີຂຽວ, ແລະເມືອງທີ່ແຕກຕ່າງກັນທີ່ມີສະຖາປັດຕະຍະກໍາທີ່ລະນຶກເຖິງເກມ Assassin's Creed ທໍາອິດ. ແຕ່ລະເມືອງສະຫນອງປະສົບການທີ່ເປັນເອກະລັກ, ເຊັ່ນ Karkh, ເປັນເມືອງຕະຫຼາດທີ່ຄຶກຄື້ນ, ແລະ Abbasiyah, ເຮືອນຂອງປັນຍາທີ່ນັກສຶກສາຮຽນຄະນິດສາດແລະປັດຊະຍາ. ຄວາມສົນໃຈໃນລາຍລະອຽດໃນການອອກແບບຂອງເມືອງຈະເພີ່ມປະສົບການທີ່ເລິກເຊິ່ງຂອງ Mirage.
ນອກເຫນືອຈາກເມືອງ, Mirage ຍັງແນະນໍາພື້ນທີ່ທີ່ເອີ້ນວ່າ The Wilderness, ສະຫນອງສະພາບແວດລ້ອມທີ່ເປີດກວ້າງແລະກວ້າງຂວາງທີ່ຄ້າຍຄືກັນກັບເກມ Assassin's Creed ທີ່ທັນສະໄຫມ. ພື້ນທີ່ເຫຼົ່ານີ້ສະຫນອງການປ່ຽນແປງຂອງຈັງຫວະທີ່ສົດຊື່ນແລະບໍ່ຈໍາເປັນເພື່ອຄົ້ນຫາປະສົບການການເລົ່າເລື່ອງທີ່ຂັບເຄື່ອນໂດຍ Mirage. ບໍ່ວ່າຜູ້ຫຼິ້ນມັກການຕັ້ງຖິ່ນຖານໃນຕົວເມືອງທີ່ຈໍາກັດຫຼືຖິ່ນແຫ້ງແລ້ງກັນດານເປີດ, Mirage ສະເຫນີສິ່ງທີ່ດີທີ່ສຸດຂອງທັງສອງໂລກ.
ເຖິງແມ່ນວ່າ Mirage ສຸມໃສ່ປະສົບການຂອງ Basim Ibn Ishaq ໃນ Baghdad ຕົ້ນຕໍ, ຍັງມີເວລາທີ່ກໍານົດໄວ້ໃນ storyline ທີ່ທັນສະໄຫມ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຊ່ວງເວລາເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນຈໍາກັດ, ໂດຍເນັ້ນຫນັກເຖິງການເດີນທາງຂອງ Basim. ສະຖານທີ່ທີ່ໂດດເດັ່ນອີກອັນໜຶ່ງໃນເກມແມ່ນປ້ອມປ້ອງກັນຂອງ Alamut, ເຊິ່ງເຮັດໜ້າທີ່ເປັນບ່ອນຝຶກຊ້ອມສຳລັບຄົນທີ່ເຊື່ອງຊ້ອນ ແລະ ມີຈຸດເດັ່ນຕໍ່ກັບເລື່ອງຂອງ Assassin's Creed ທີ່ຜ່ານມາ.
Mirage ແນະນໍາກົນໄກການຫຼີ້ນເກມໃຫມ່ເຊັ່ນລະບົບຄວາມຊື່ສຽງ, ບ່ອນທີ່ NPCs ຈະມີປະຕິກິລິຍາກັບການກະທໍາຂອງຜູ້ນ. ວຽກງານທີ່ລົ້ມເຫລວເຊັ່ນ: ການລັກລອບເອົາເງິນອາດຈະສົ່ງຜົນໃຫ້ NPCs ເຕືອນກອງແລະເພີ່ມລະດັບຄວາມຊື່ສັດຂອງຜູ້ນ. ເພື່ອຫຼີກເວັ້ນການກວດພົບ, ຜູ້ຫຼິ້ນສາມາດນຳໃຊ້ກົນລະຍຸດຕ່າງໆ ເຊັ່ນ: ການໃຫ້ສິນບົນນັກດົນຕີເພື່ອສ້າງສິ່ງລົບກວນ ຫຼືການມີສ່ວນຮ່ວມໃນການຕໍ່ສູ້ເປັນທາງເລືອກສຸດທ້າຍ.
Assassin's Creed Mirage ສະເຫນີບາງສິ່ງບາງຢ່າງສໍາລັບທັງ fans ດົນນານແລະຜູ້ມາໃຫມ່ໃຫ້ກັບ franchise. ແຟນໆຈະຊື່ນຊົມກັບໄຂ່ Easter ແລະການອ້າງອີງເຖິງນິທານຂອງ Assassin's Creed ທີ່ກວ້າງຂຶ້ນ, ໃນຂະນະທີ່ຜູ້ມາໃຫມ່ສາມາດໂດດເຂົ້າໄປໃນຊຸດທີ່ມີ Mirage ເປັນປະສົບການທໍາອິດຂອງພວກເຂົາ. ດ້ວຍການສຸມໃສ່ການລັກລອບ, ສວນສາທາລະນະ, ແລະການກັບຄືນສູ່ຮາກຂອງຊຸດ, Mirage ຖືກກໍານົດໃຫ້ສົ່ງການຜະຈົນໄພ Assassin's Creed ທີ່ຫນ້າຕື່ນເຕັ້ນແລະເລິກເຊິ່ງ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– [ຫົວຂໍ້ບົດຄວາມ] – ຊື່ແຫຼ່ງ
– [ຫົວຂໍ້ບົດຄວາມ] – ຊື່ແຫຼ່ງ