Assassin's Creed Mirage: ການກັບຄືນສູ່ຮາກຂອງຊຸດ

ການປ່ອຍຕົວຢ່າງກ່ອນໄວອັນຄວນສໍາລັບ Assassin's Creed Mirage ແນະນໍາວ່າເກມຈະເປັນເຄື່ອງຫມາຍການກັບຄືນທີ່ລໍຄອຍມາດົນນານກັບຮາກຂອງຊຸດນິຍາຍປະຫວັດສາດ. ໃນຊຸມປີມໍ່ໆມານີ້, ແຟຣນໄຊ Assassin's Creed ໄດ້ຂະຫຍາຍອອກໄປນອກສະຖານທີ່ເດີມຂອງມັນ, ກາຍເປັນທີ່ແອອັດດ້ວຍພື້ນທີ່ທີ່ສັບສົນ, ແຜນທີ່ສັບສົນ, ການຫຼິ້ນເກມທີ່ຍາວນານ, ແລະການສະແຫວງຫາຂ້າງຄຽງຈໍານວນຫລາຍ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, Mirage ເບິ່ງຄືວ່າຈະປ່ຽນແປງມັນໂດຍການສະເຫນີປະສົບການທີ່ເນັ້ນໃສ່ຄວາມຄ່ອງແຄ້ວແລະ stealth.
Mirage ເຮັດຫນ້າທີ່ເປັນ prequel ກັບ predecessor ຂອງຕົນ, Valhalla, ແລະສູນກາງປະມານ thief ສະຕະວັດທີ 9th ແລະ mythological superhuman reincarnate, Basim Ibn Ishaq, ໃນຂະນະທີ່ເຂົານໍາທາງຜ່ານເມືອງ bustling ຂອງ Baghdad. Ubisoft ສັນຍາວ່າ Mirage ຈະມີຄວາມ “ສະໜິດສະໜົມ” ຫຼາຍຂຶ້ນ, ໂດຍມີເວລາຫຼິ້ນສັ້ນກວ່າປະມານ 20 ຊົ່ວໂມງ ແລະ ເນື້ອເລື່ອງທີ່ເປັນເສັ້ນກວ່າເມື່ອທຽບກັບ Valhalla.
ປະຕິກິລິຍາເບື້ອງຕົ້ນຈາກຜູ້ຫຼິ້ນແມ່ນມີຜົນດີເປັນສ່ວນໃຫຍ່. ການສະແດງຕົວຢ່າງຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງການກັບມາຂອງເກມ stealth Assassin's Creed ແບບຄລາດສິກ, ດ້ວຍແຜນທີ່ທີ່ເນັ້ນໃສ່ຫຼາຍກວ່າເກົ່າທີ່ບໍ່ເຮັດໃຫ້ຜູ້ຫຼິ້ນມີໄອຄອນຫຼາກຫຼາຍ. IGN ອະທິບາຍເກມເປັນການນໍາເອົາຊຸດກັບຄືນສູ່ຮາກຂອງມັນໃນທາງທີ່ດີທີ່ສຸດ, ໃນຂະນະທີ່ GameRant ກ່າວເຖິງວ່າ Mirage ໃຫ້ລາງວັນທັງ stealth ບໍລິສຸດແລະວິທີການ "ມັນ stealth ຖ້າບໍ່ມີໃຜມີຊີວິດຢູ່ເພື່ອບອກມັນ".
ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ນັກວິຈານບາງຄົນສັງເກດເຫັນວ່າລະບົບການຕໍ່ສູ້ຂອງ Mirage ມີຄວາມຮູ້ສຶກງ່າຍດາຍແລະຂາດການປະດິດສ້າງ. ການຕໍ່ສູ້ປະກອບດ້ວຍການໂຈມຕີທີ່ຄຸ້ນເຄີຍຄືກັນ, dodge, parry, ແລະ counterattack ປົກກະຕິທີ່ເຫັນຢູ່ໃນຫຼາຍເກມບຸກຄົນທີສາມ. ຕົ້ນໄມ້ທັກສະຍັງເບິ່ງຄືວ່າບໍ່ມີແຮງບັນດານໃຈ, ສຸມໃສ່ການເພີ່ມປະສິດທິພາບຂອງຄູ່ນົກອິນຊີຂອງຕົວລະຄອນແລະການຄຸ້ມຄອງສິນຄ້າຄົງຄັງແທນທີ່ຈະແນະນໍາຄວາມສາມາດໃຫມ່ທີ່ຫນ້າຕື່ນເຕັ້ນ.
ເຖິງວ່າຈະມີຂໍ້ບົກຜ່ອງເລັກນ້ອຍເຫຼົ່ານີ້, ຄວາມປະທັບໃຈໂດຍລວມຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າ Mirage ເກັບກໍາຄວາມສໍາຄັນຂອງສິ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ຊຸດ Assassin's Creed ເປັນທີ່ນິຍົມໃນຄັ້ງທໍາອິດ. ການຕັ້ງຄ່າໃຫມ່ຂອງມັນແລະການເນັ້ນຫນັກໃສ່ກົນໄກ stealth ສັງຄົມໃຫ້ປະສົບການ nostalgic ສໍາລັບ fans ຜູ້ທີ່ກໍາລັງຊອກຫາການກັບຄືນໄປຫາຮາກຂອງ franchise.
Assassin's Creed Mirage ຖືກກໍານົດທີ່ຈະປ່ອຍໃນເດືອນຕຸລາ 5 ສໍາລັບ PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, ແລະ Windows.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– Engadget: Kris Holt – [ຊື່ແຫຼ່ງ]
– IGN: Nick Maillet – [ຊື່ແຫຼ່ງ]
– GameRant: Joshua Duckworth – [ຊື່ແຫຼ່ງ]
– Polygon: Mike Mahardy – [ຊື່ແຫຼ່ງ]
– Rock Paper Shotgun: Katharine Castle – [ຊື່ແຫຼ່ງ]