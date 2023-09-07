ຊີວິດເມືອງ

ເປີດຕົວເທັກໂນໂລຍີໃໝ່ ແລະພະລັງຂອງ AI

ເຕັກໂນໂລຊີ

ການຫ້າມຂອງຈີນກ່ຽວກັບ iPhones ມີນ້ໍາຫນັກໃນຮຸ້ນອາຊີ

ByGabriel Botha

Sep 7, 2023
ການຫ້າມຂອງຈີນກ່ຽວກັບ iPhones ມີນ້ໍາຫນັກໃນຮຸ້ນອາຊີ

ຮຸ້ນໃນເອເຊຍຄາດວ່າຈະປະຕິບັດຕາມການຫຼຸດລົງຂອງເຕັກໂນໂລຢີໃນ Wall Street ເນື່ອງຈາກຄວາມກັງວົນກ່ຽວກັບຜົນກະທົບຂອງການຫ້າມຈີນຕໍ່ iPhone ຂອງ Apple. ດັດຊະນີຮຸ້ນໃນຍີ່ປຸ່ນ ແລະຮົງກົງ ໄດ້ຫຼຸດລົງ, ໃນຂະນະທີ່ດັດຊະນີຂອງອົດສະຕາລີ ແລະ ສະຫະລັດ ຍັງຄົງຢູ່ໃນສະພາບເດີມໃນການຊື້ຂາຍອາຊີໃນຕົ້ນປີ. ຮຸ້ນ Nasdaq 100 ຫຼຸດລົງຍ້ອນວ່າຮຸ້ນຂອງ Apple ຫຼຸດລົງ, ທໍາລາຍມູນຄ່າ 190 ຕື້ໂດລາ. ການ​ຫ້າມ​ໃຊ້ iPhone ຂອງ​ຈີນ ມີ​ກຳນົດ​ຈະ​ຂະຫຍາຍ​ໄປ​ຍັງ​ບັນດາ​ອົງການ​ທີ່​ສະໜັບສະໜູນ​ໂດຍ​ລັດຖະບານ, ບໍລິສັດ​ຂອງ​ລັດ, ​ແລະ ບັນດາ​ລັດ​ວິ​ສາ​ຫະກິດ​ຕ່າງໆ ​ແລະ ອົງການ​ທີ່​ຄວບ​ຄຸມ​ໂດຍ​ລັດຖະບານ. ອັນນີ້ສ້າງສິ່ງທ້າທາຍບໍ່ພຽງແຕ່ສໍາລັບ Apple ເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ຍັງບໍລິສັດເຕັກໂນໂລຢີທີ່ສໍາຄັນອື່ນໆທີ່ອີງໃສ່ຈີນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ.

ເຖິງແມ່ນວ່າ Apple ຄົງຈະບໍ່ປະເຊີນກັບຜົນກະທົບທາງດ້ານການເງິນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຈາກຂໍ້ຈໍາກັດດັ່ງກ່າວ, ຍ້ອນວ່າເຈົ້າຫນ້າທີ່ລັດຖະບານມີແນວໂນ້ມທີ່ຈະຫລີກລ້ຽງຜະລິດຕະພັນຂອງບໍລິສັດ, ຜົນສະທ້ອນທີ່ກວ້າງຂວາງອາດຈະສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ວຽກໃນປະເທດທີ່ iPhone ສ່ວນໃຫຍ່ປະກອບ. ການຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຂອງອຸດສາຫະກໍາເຕັກໂນໂລຢີ, ຂັບເຄື່ອນໂດຍປັນຍາປະດິດແລະການຄາດເດົາກ່ຽວກັບການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງອັດຕາດອກເບ້ຍຂອງ Federal Reserve, ໄດ້ນໍາໄປສູ່ການປະເມີນມູນຄ່າທີ່ຍາວນານ. ຜູ້ຊ່ຽວຊານບາງຄົນແນະນໍາວ່າອຸດສາຫະກໍາແມ່ນສຸກສໍາລັບການແກ້ໄຂ.

ພໍ່ຄ້າຍັງຕິດຕາມເບິ່ງຂໍ້ມູນເສດຖະກິດຂອງສະຫະລັດຢ່າງໃກ້ຊິດ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນຕົວເລກການຮຽກຮ້ອງທີ່ບໍ່ມີວຽກເຮັດງານທໍາທີ່ແຂງແກ່ນທີ່ເສີມສ້າງກໍລະນີສໍາລັບ Fed ເພື່ອຮັກສາອັດຕາດອກເບ້ຍສູງ. ເຈົ້າຫນ້າທີ່ Federal Reserve ຈະຕ້ອງວິເຄາະຂໍ້ມູນເພື່ອຕັດສິນໃຈກ່ຽວກັບອັດຕາດອກເບ້ຍໃນອະນາຄົດ. ​ໃນ​ຂະນະ​ດຽວ​ກັນ, ​ເງິນ​ເອີ​ໂຣ​ໄດ້​ຟື້ນ​ຕົວ​ຍ້ອນ​ການ​ເຕີບ​ໂຕ​ທີ່​ອ່ອນ​ແອ​ຂອງ​ເຂດ​ໃຊ້​ເງິນ​ເອີ​ໂຣ, ​ແລະ​ເງິນ​ຢວນຢູ່​ຝັ່ງ​ທະ​ເລ​ໄດ້​ບັນລຸ​ລະດັບ​ຕ່ຳ​ສຸດ​ໃນ​ຮອບ 16 ປີ ​ໃນ​ຂະນະ​ທີ່​ມີ​ການ​ເພີ່ມ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ແງ່​ດີ​ຕໍ່​ເສດຖະກິດ​ຂອງ​ຈີນ. ລາຄານ້ຳມັນຍັງໄດ້ຫຼຸດລົງເປັນມື້ທີສອງຕິດຕໍ່ກັນ ຫຼັງຈາກມີການຊຸມນຸມ XNUMX ຄັ້ງ.

ສະຫຼຸບແລ້ວ, ການຫ້າມຂອງຈີນກ່ຽວກັບ iPhones ໄດ້ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມກັງວົນໃນອຸດສາຫະກໍາເຕັກໂນໂລຢີ, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ຮຸ້ນອາຊີຫຼຸດລົງ. ຜົນກະທົບຂອງ Apple ອາດຈະຖືກຈໍາກັດ, ແຕ່ຜົນກະທົບທີ່ກວ້າງຂວາງສໍາລັບບໍລິສັດເຕັກໂນໂລຢີທີ່ອີງໃສ່ປະເທດຈີນອາດຈະມີຄວາມສໍາຄັນ. ນອກຈາກນັ້ນ, ປັດໃຈອື່ນໆ, ເຊັ່ນ: ການປະເມີນມູນຄ່າທີ່ຍືດຍາວແລະຂໍ້ມູນເສດຖະກິດຂອງສະຫະລັດ, ແມ່ນການປະກອບສ່ວນຕໍ່ການປ່ຽນແປງຂອງຕະຫຼາດ.

By Gabriel Botha

Post ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

ເຕັກໂນໂລຊີ

ປະເທດໄອແລນຍອມຮັບທ່າອ່ຽງທີ່ບໍ່ມີເງິນສົດ: ມັນຫມາຍຄວາມວ່າແນວໃດສໍາລັບຜູ້ບໍລິໂພກ?

Sep 12, 2023 Gabriel Botha
ເຕັກໂນໂລຊີ

ນັກວິທະຍາສາດຄົ້ນພົບຊະນິດພັນໃໝ່ຂອງຊີວິດທາງທະເລໃນນ້ຳເລິກມະຫາສະໝຸດ

Sep 12, 2023 Vicky Stavropoulou
ເຕັກໂນໂລຊີ

ອັບເກຣດເກມການຖ່າຍຮູບຂອງເຈົ້າດ້ວຍ Sony Alpha a7 III

Sep 12, 2023 Robert Andrew

ທ່ານພາດ

ເຕັກໂນໂລຊີ

ປະເທດໄອແລນຍອມຮັບທ່າອ່ຽງທີ່ບໍ່ມີເງິນສົດ: ມັນຫມາຍຄວາມວ່າແນວໃດສໍາລັບຜູ້ບໍລິໂພກ?

Sep 12, 2023 Gabriel Botha 0 ຄໍາເຫັນ
ເຕັກໂນໂລຊີ

ນັກວິທະຍາສາດຄົ້ນພົບຊະນິດພັນໃໝ່ຂອງຊີວິດທາງທະເລໃນນ້ຳເລິກມະຫາສະໝຸດ

Sep 12, 2023 Vicky Stavropoulou 0 ຄໍາເຫັນ
ເຕັກໂນໂລຊີ

ອັບເກຣດເກມການຖ່າຍຮູບຂອງເຈົ້າດ້ວຍ Sony Alpha a7 III

Sep 12, 2023 Robert Andrew 0 ຄໍາເຫັນ
ຂ່າວ

ສິ່ງທີ່ຄາດຫວັງໃນການອັບເດດຊອບແວ iOS 17 ທີ່ຈະມາເຖິງ

Sep 12, 2023 Robert Andrew 0 ຄໍາເຫັນ