ການຫ້າມຂອງຈີນກ່ຽວກັບ iPhones ມີນ້ໍາຫນັກໃນຮຸ້ນອາຊີ

ຮຸ້ນໃນເອເຊຍຄາດວ່າຈະປະຕິບັດຕາມການຫຼຸດລົງຂອງເຕັກໂນໂລຢີໃນ Wall Street ເນື່ອງຈາກຄວາມກັງວົນກ່ຽວກັບຜົນກະທົບຂອງການຫ້າມຈີນຕໍ່ iPhone ຂອງ Apple. ດັດຊະນີຮຸ້ນໃນຍີ່ປຸ່ນ ແລະຮົງກົງ ໄດ້ຫຼຸດລົງ, ໃນຂະນະທີ່ດັດຊະນີຂອງອົດສະຕາລີ ແລະ ສະຫະລັດ ຍັງຄົງຢູ່ໃນສະພາບເດີມໃນການຊື້ຂາຍອາຊີໃນຕົ້ນປີ. ຮຸ້ນ Nasdaq 100 ຫຼຸດລົງຍ້ອນວ່າຮຸ້ນຂອງ Apple ຫຼຸດລົງ, ທໍາລາຍມູນຄ່າ 190 ຕື້ໂດລາ. ການຫ້າມໃຊ້ iPhone ຂອງຈີນ ມີກຳນົດຈະຂະຫຍາຍໄປຍັງບັນດາອົງການທີ່ສະໜັບສະໜູນໂດຍລັດຖະບານ, ບໍລິສັດຂອງລັດ, ແລະ ບັນດາລັດວິສາຫະກິດຕ່າງໆ ແລະ ອົງການທີ່ຄວບຄຸມໂດຍລັດຖະບານ. ອັນນີ້ສ້າງສິ່ງທ້າທາຍບໍ່ພຽງແຕ່ສໍາລັບ Apple ເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ຍັງບໍລິສັດເຕັກໂນໂລຢີທີ່ສໍາຄັນອື່ນໆທີ່ອີງໃສ່ຈີນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ.
ເຖິງແມ່ນວ່າ Apple ຄົງຈະບໍ່ປະເຊີນກັບຜົນກະທົບທາງດ້ານການເງິນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຈາກຂໍ້ຈໍາກັດດັ່ງກ່າວ, ຍ້ອນວ່າເຈົ້າຫນ້າທີ່ລັດຖະບານມີແນວໂນ້ມທີ່ຈະຫລີກລ້ຽງຜະລິດຕະພັນຂອງບໍລິສັດ, ຜົນສະທ້ອນທີ່ກວ້າງຂວາງອາດຈະສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ວຽກໃນປະເທດທີ່ iPhone ສ່ວນໃຫຍ່ປະກອບ. ການຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຂອງອຸດສາຫະກໍາເຕັກໂນໂລຢີ, ຂັບເຄື່ອນໂດຍປັນຍາປະດິດແລະການຄາດເດົາກ່ຽວກັບການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງອັດຕາດອກເບ້ຍຂອງ Federal Reserve, ໄດ້ນໍາໄປສູ່ການປະເມີນມູນຄ່າທີ່ຍາວນານ. ຜູ້ຊ່ຽວຊານບາງຄົນແນະນໍາວ່າອຸດສາຫະກໍາແມ່ນສຸກສໍາລັບການແກ້ໄຂ.
ພໍ່ຄ້າຍັງຕິດຕາມເບິ່ງຂໍ້ມູນເສດຖະກິດຂອງສະຫະລັດຢ່າງໃກ້ຊິດ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນຕົວເລກການຮຽກຮ້ອງທີ່ບໍ່ມີວຽກເຮັດງານທໍາທີ່ແຂງແກ່ນທີ່ເສີມສ້າງກໍລະນີສໍາລັບ Fed ເພື່ອຮັກສາອັດຕາດອກເບ້ຍສູງ. ເຈົ້າຫນ້າທີ່ Federal Reserve ຈະຕ້ອງວິເຄາະຂໍ້ມູນເພື່ອຕັດສິນໃຈກ່ຽວກັບອັດຕາດອກເບ້ຍໃນອະນາຄົດ. ໃນຂະນະດຽວກັນ, ເງິນເອີໂຣໄດ້ຟື້ນຕົວຍ້ອນການເຕີບໂຕທີ່ອ່ອນແອຂອງເຂດໃຊ້ເງິນເອີໂຣ, ແລະເງິນຢວນຢູ່ຝັ່ງທະເລໄດ້ບັນລຸລະດັບຕ່ຳສຸດໃນຮອບ 16 ປີ ໃນຂະນະທີ່ມີການເພີ່ມຂຶ້ນໃນແງ່ດີຕໍ່ເສດຖະກິດຂອງຈີນ. ລາຄານ້ຳມັນຍັງໄດ້ຫຼຸດລົງເປັນມື້ທີສອງຕິດຕໍ່ກັນ ຫຼັງຈາກມີການຊຸມນຸມ XNUMX ຄັ້ງ.
ສະຫຼຸບແລ້ວ, ການຫ້າມຂອງຈີນກ່ຽວກັບ iPhones ໄດ້ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມກັງວົນໃນອຸດສາຫະກໍາເຕັກໂນໂລຢີ, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ຮຸ້ນອາຊີຫຼຸດລົງ. ຜົນກະທົບຂອງ Apple ອາດຈະຖືກຈໍາກັດ, ແຕ່ຜົນກະທົບທີ່ກວ້າງຂວາງສໍາລັບບໍລິສັດເຕັກໂນໂລຢີທີ່ອີງໃສ່ປະເທດຈີນອາດຈະມີຄວາມສໍາຄັນ. ນອກຈາກນັ້ນ, ປັດໃຈອື່ນໆ, ເຊັ່ນ: ການປະເມີນມູນຄ່າທີ່ຍືດຍາວແລະຂໍ້ມູນເສດຖະກິດຂອງສະຫະລັດ, ແມ່ນການປະກອບສ່ວນຕໍ່ການປ່ຽນແປງຂອງຕະຫຼາດ.