ໃນຍຸກດິຈິຕອລຂອງມື້ນີ້, ໂລກກໍາລັງປະສົບກັບການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງເຕັກໂນໂລຢີແຫ່ງຊາດ, ລັດທິປົກປ້ອງ, ແລະການແຕກແຍກຂອງເຕັກໂນໂລຢີ. ບົນພື້ນຖານບັນດາສິ່ງທ້າທາຍດັ່ງກ່າວ, ການຮ່ວມມືລະຫວ່າງຍີ່ປຸ່ນ ແລະ ສະມາຄົມປະຊາຊາດອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ (ອາຊຽນ) ໃນຂົງເຂດຫັນເປັນດີຈີຕອນ ແມ່ນມີຄວາມໝາຍສຳຄັນໃນການສ້າງກົດລະບຽບຫຼາຍຝ່າຍກ່ຽວກັບການປົກຄອງດ້ວຍດິຈິຕອນ.
ນາງ Maria Monica Wihardja, ນັກທ່ອງທ່ຽວຢູ່ສະຖາບັນ ISEAS-Yusof Ishak ຢູ່ສິງກະໂປ, ເຊື່ອໝັ້ນວ່າ, ການຮ່ວມມືນີ້ມີຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນໃນການແກ້ໄຂບັນຫາທີ່ກ່າວມານີ້ຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ. Wihardja, ຜູ້ທີ່ເປັນຜູ້ໄດ້ຮັບ 2023 ຂອງ Nikkei Asia Scholarship ສໍາລັບນັກຄົ້ນຄວ້າແລະນັກເສດຖະສາດທີ່ໂດດເດັ່ນຈາກອາຊຽນ, ຈີນ, ແລະອິນເດຍ, ເນັ້ນຫນັກເຖິງຄວາມສໍາຄັນຂອງການສ້າງຕັ້ງກົດລະບຽບຫຼາຍຝ່າຍເພື່ອຮັບປະກັນວິທີການທີ່ສອດຄ່ອງແລະລວມເຂົ້າໃນການປົກຄອງດິຈິຕອນ.
ການຫັນເປັນດິຈິຕອນກວມເອົາການປ່ຽນແປງອັນເລິກເຊິ່ງທີ່ນຳມາໂດຍການຮັບຮອງເອົາແລະການເຊື່ອມໂຍງເຕັກໂນໂລຊີດິຈິຕອນເຂົ້າໃນດ້ານຕ່າງໆຂອງສັງຄົມແລະເສດຖະກິດ. ມັນປະກອບມີຄວາມກ້າວຫນ້າໃນຂົງເຂດຕ່າງໆເຊັ່ນການວິເຄາະຂໍ້ມູນ, ປັນຍາປະດິດ, ຄອມພິວເຕີ້ຟັງ, ແລະອິນເຕີເນັດຂອງສິ່ງຕ່າງໆ. ຄວາມກ້າວໜ້າດ້ານເຕັກໂນໂລຊີເຫຼົ່ານີ້ມີຄວາມສາມາດຊຸກຍູ້ການເຕີບໂຕດ້ານເສດຖະກິດ, ຍົກສູງຜະລິດຕະພັນ, ຍົກສູງຄຸນນະພາບຊີວິດ.
ແນວໃດກໍດີ, ການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງລັດທິເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ລັດທິປົກປັກຮັກສາໄດ້ສ້າງຄວາມທ້າທາຍອັນໃຫຍ່ຫຼວງໃຫ້ແກ່ເສດຖະກິດດີຈີຕອນຂອງໂລກ. ບັນດາປະເທດນັບມື້ນັບໃຫ້ຄວາມສຳຄັນແກ່ຜົນປະໂຫຍດຂອງຊາດ ແລະ ປະຕິບັດນະໂຍບາຍທີ່ກີດຂວາງການໄຫຼວຽນຂອງຂໍ້ມູນ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີທົ່ວໂລກ. ການແຕກແຍກຂອງເທັກໂນໂລຍີນີ້ບໍ່ພຽງແຕ່ເປັນໄພຂົ່ມຂູ່ຕໍ່ນະວັດຕະກໍາເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ຍັງເປັນການທຳລາຍຄວາມພະຍາຍາມທີ່ຈະແກ້ໄຂບັນຫາທີ່ກົດດັນຂອງໂລກ ເຊັ່ນ: ການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ ແລະສຸຂະພາບສາທາລະນະ.
ໂດຍການຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືລະຫວ່າງຍີ່ປຸ່ນ ແລະ ອາຊຽນ, ເປັນພາກພື້ນທີ່ມີຊື່ສຽງດ້ານການພັດທະນາດ້ານດິຈິຕອນທີ່ຂະຫຍັນຂັນເຄື່ອນ ແລະ ເສດຖະກິດດີຈີຕອນທີ່ເຕີບໂຕ, ລະບຽບການຫຼາຍຝ່າຍກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງດີຈີຕອນສາມາດພັດທະນາໄດ້. ການຮ່ວມມືນີ້ບໍ່ພຽງແຕ່ຈະຊຸກຍູ້ການຫັນເປັນດິຈິຕອນຢ່າງເປີດເຜີຍເທົ່ານັ້ນ, ຫາກຍັງຊ່ວຍສ້າງຊ່ອງຫວ່າງລະຫວ່າງບັນດາໂຄງການລະບຽບການແຫ່ງຊາດທີ່ແຕກຕ່າງກັນ.
ສະຫລຸບແລ້ວ, ການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືລະຫວ່າງຍີ່ປຸ່ນ ແລະ ອາຊຽນ ໃນຂົງເຂດຫັນເປັນດີຈີຕອນມີຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນໃນການສ້າງກົດລະບຽບຫຼາຍຝ່າຍກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງດິຈິຕອລ. ການຮ່ວມມືນີ້ມີຄວາມສຳຄັນໃນການຜ່ານຜ່າສິ່ງທ້າທາຍທີ່ເກີດຈາກການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງລັດທິເຕັກໂນໂລຊີ, ລັດທິປົກປ້ອງ, ແລະການແຕກແຍກຂອງເຕັກໂນໂລຊີ. ໂດຍການເຮັດວຽກຮ່ວມກັນ, ຍີ່ປຸ່ນ ແລະ ອາຊຽນ ສາມາດຮັບປະກັນວິທີການທີ່ສອດຄ່ອງ ແລະ ເປັນເອກະພາບກັນໃນການຄຸ້ມຄອງດິຈິຕອລ, ຊຸກຍູ້ການເຕີບໂຕດ້ານເສດຖະກິດ ແລະ ແກ້ໄຂບັນຫາທົ່ວໂລກ.
ນິຍາມ:
- ເທັກໂນໂລຍີແຫ່ງຊາດ: ການບູລິມະສິດຜົນປະໂຫຍດແຫ່ງຊາດໃນການພັດທະນາແລະການຄວບຄຸມເຕັກໂນໂລຢີທີ່ພົ້ນເດັ່ນຂື້ນ.
- ການປົກປັກຮັກສາ: ການວາງອຸປະສັກການຄ້າແລະນະໂຍບາຍປົກປັກຮັກສາອຸດສາຫະກໍາພາຍໃນຈາກການແຂ່ງຂັນກັບຕ່າງປະເທດ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– Maria Monica Wihardja, ຢ້ຽມຢາມເພື່ອນມິດຢູ່ສະຖາບັນ ISEAS-Yusof Ishak ໃນສິງກະໂປ. [ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ISEAS-Yusof Ishak Institute]
- ທຶນການສຶກສາ Nikkei Asia ສໍາລັບນັກຄົ້ນຄວ້າແລະນັກເສດຖະສາດທີ່ໂດດເດັ່ນຈາກອາຊຽນ, ຈີນ, ແລະອິນເດຍ. [ແຫຼ່ງ: Nikkei Asia]