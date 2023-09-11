ຊີວິດເມືອງ

ເປີດຕົວເທັກໂນໂລຍີໃໝ່ ແລະພະລັງຂອງ AI

ເຕັກໂນໂລຊີ

ການ​ຮ່ວມ​ມື​ລະ​ຫວ່າງ​ຍີ່​ປຸ່ນ​ແລະ​ອາ​ຊຽນ​ໃນ​ການ​ຫັນ​ເປັນ​ດິ​ຈິ​ຕອນ​

ByRobert Andrew

Sep 11, 2023
ການ​ຮ່ວມ​ມື​ລະ​ຫວ່າງ​ຍີ່​ປຸ່ນ​ແລະ​ອາ​ຊຽນ​ໃນ​ການ​ຫັນ​ເປັນ​ດິ​ຈິ​ຕອນ​

ໃນຍຸກດິຈິຕອລຂອງມື້ນີ້, ໂລກກໍາລັງປະສົບກັບການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງເຕັກໂນໂລຢີແຫ່ງຊາດ, ລັດທິປົກປ້ອງ, ແລະການແຕກແຍກຂອງເຕັກໂນໂລຢີ. ບົນ​ພື້ນຖານ​ບັນດາ​ສິ່ງ​ທ້າ​ທາຍ​ດັ່ງກ່າວ, ການ​ຮ່ວມ​ມື​ລະຫວ່າງ​ຍີ່ປຸ່ນ ​ແລະ ສະມາຄົມ​ປະຊາ​ຊາດ​ອາຊີ​ຕາ​ເວັນ​ອອກ​ສ່ຽງ​ໃຕ້ (ອາ​ຊຽນ) ​ໃນ​ຂົງ​ເຂດ​ຫັນ​ເປັນ​ດີ​ຈີ​ຕອນ ​ແມ່ນ​ມີ​ຄວາມ​ໝາຍ​ສຳຄັນ​ໃນ​ການ​ສ້າງ​ກົດ​ລະບຽບ​ຫຼາຍ​ຝ່າຍ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ປົກຄອງ​ດ້ວຍ​ດິ​ຈິ​ຕອນ.

ນາງ Maria Monica Wihardja, ນັກ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ​ຢູ່​ສະ​ຖາ​ບັນ ISEAS-Yusof Ishak ຢູ່​ສິງກະ​ໂປ, ​ເຊື່ອ​ໝັ້ນ​ວ່າ, ການ​ຮ່ວມ​ມື​ນີ້​ມີ​ຄວາມ​ສາມາດ​ບົ່ມ​ຊ້ອນ​ໃນ​ການ​ແກ້​ໄຂ​ບັນຫາ​ທີ່​ກ່າວ​ມາ​ນີ້​ຢ່າງ​ມີ​ປະສິດທິ​ຜົນ. Wihardja, ຜູ້ທີ່ເປັນຜູ້ໄດ້ຮັບ 2023 ຂອງ Nikkei Asia Scholarship ສໍາລັບນັກຄົ້ນຄວ້າແລະນັກເສດຖະສາດທີ່ໂດດເດັ່ນຈາກອາຊຽນ, ຈີນ, ແລະອິນເດຍ, ເນັ້ນຫນັກເຖິງຄວາມສໍາຄັນຂອງການສ້າງຕັ້ງກົດລະບຽບຫຼາຍຝ່າຍເພື່ອຮັບປະກັນວິທີການທີ່ສອດຄ່ອງແລະລວມເຂົ້າໃນການປົກຄອງດິຈິຕອນ.

ການ​ຫັນ​ເປັນ​ດິ​ຈິ​ຕອນ​ກວມ​ເອົາ​ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ອັນ​ເລິກ​ເຊິ່ງ​ທີ່​ນຳ​ມາ​ໂດຍ​ການ​ຮັບ​ຮອງ​ເອົາ​ແລະ​ການ​ເຊື່ອມ​ໂຍງ​ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຊີ​ດິ​ຈິ​ຕອນ​ເຂົ້າ​ໃນ​ດ້ານ​ຕ່າງໆ​ຂອງ​ສັງ​ຄົມ​ແລະ​ເສດ​ຖະ​ກິດ. ມັນປະກອບມີຄວາມກ້າວຫນ້າໃນຂົງເຂດຕ່າງໆເຊັ່ນການວິເຄາະຂໍ້ມູນ, ປັນຍາປະດິດ, ຄອມພິວເຕີ້ຟັງ, ແລະອິນເຕີເນັດຂອງສິ່ງຕ່າງໆ. ຄວາມ​ກ້າວ​ໜ້າ​ດ້ານ​ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຊີ​ເຫຼົ່າ​ນີ້​ມີ​ຄວາມ​ສາ​ມາດ​ຊຸກ​ຍູ້​ການ​ເຕີບ​ໂຕ​ດ້ານ​ເສດ​ຖະ​ກິດ, ຍົກ​ສູງ​ຜະ​ລິດ​ຕະ​ພັນ, ຍົກ​ສູງ​ຄຸນ​ນະ​ພາບ​ຊີ​ວິດ.

​ແນວ​ໃດ​ກໍ​ດີ, ການ​ເພີ່ມ​ຂຶ້ນ​ຂອງ​ລັດທິ​ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຊີ ​ແລະ ລັດທິ​ປົກ​ປັກ​ຮັກສາ​ໄດ້​ສ້າງ​ຄວາມ​ທ້າ​ທາຍ​ອັນ​ໃຫຍ່​ຫຼວງ​ໃຫ້​ແກ່​ເສດຖະກິດ​ດີ​ຈີ​ຕອນ​ຂອງ​ໂລກ. ບັນດາ​ປະ​ເທດ​ນັບ​ມື້​ນັບ​ໃຫ້​ຄວາມ​ສຳຄັນ​ແກ່​ຜົນ​ປະ​ໂຫຍ​ດຂອງ​ຊາດ ​ແລະ ປະຕິບັດ​ນະ​ໂຍບາຍ​ທີ່​ກີດຂວາງ​ການ​ໄຫຼ​ວຽນ​ຂອງ​ຂໍ້​ມູນ ​ແລະ ​ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຊີ​ທົ່ວ​ໂລກ. ການແຕກແຍກຂອງເທັກໂນໂລຍີນີ້ບໍ່ພຽງແຕ່ເປັນໄພຂົ່ມຂູ່ຕໍ່ນະວັດຕະກໍາເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ຍັງເປັນການທຳລາຍຄວາມພະຍາຍາມທີ່ຈະແກ້ໄຂບັນຫາທີ່ກົດດັນຂອງໂລກ ເຊັ່ນ: ການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ ແລະສຸຂະພາບສາທາລະນະ.

​ໂດຍ​ການ​ຊຸກຍູ້​ການ​ຮ່ວມ​ມື​ລະຫວ່າງ​ຍີ່ປຸ່ນ ​ແລະ ອາ​ຊຽນ, ​ເປັນ​ພາກ​ພື້ນ​ທີ່​ມີ​ຊື່​ສຽງ​ດ້ານ​ການ​ພັດທະນາ​ດ້ານ​ດິ​ຈິ​ຕອນ​ທີ່​ຂະ​ຫຍັນ​ຂັນ​ເຄື່ອນ ​ແລະ ​ເສດຖະກິດ​ດີ​ຈີ​ຕອນ​ທີ່​ເຕີບ​ໂຕ, ລະບຽບ​ການ​ຫຼາຍ​ຝ່າຍ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ຄຸ້ມ​ຄອງ​ດີ​ຈີ​ຕອນ​ສາມາດ​ພັດທະນາ​ໄດ້. ການ​ຮ່ວມ​ມື​ນີ້​ບໍ່​ພຽງ​ແຕ່​ຈະ​ຊຸກ​ຍູ້​ການ​ຫັນ​ເປັນ​ດິ​ຈິ​ຕອນ​ຢ່າງ​ເປີດ​ເຜີຍ​ເທົ່າ​ນັ້ນ, ຫາກ​ຍັງ​ຊ່ວຍ​ສ້າງ​ຊ່ອງ​ຫວ່າງ​ລະ​ຫວ່າງ​ບັນ​ດາ​ໂຄງ​ການ​ລະ​ບຽບ​ການ​ແຫ່ງ​ຊາດ​ທີ່​ແຕກ​ຕ່າງ​ກັນ.

ສະຫລຸບ​ແລ້ວ, ການ​ພົວພັນ​ຄູ່​ຮ່ວມ​ມື​ລະຫວ່າງ​ຍີ່ປຸ່ນ ​ແລະ ອາ​ຊຽນ ​ໃນ​ຂົງ​ເຂດ​ຫັນ​ເປັນ​ດີ​ຈີ​ຕອນ​ມີ​ຄວາມ​ສາມາດ​ບົ່ມ​ຊ້ອນ​ໃນ​ການ​ສ້າງ​ກົດ​ລະບຽບ​ຫຼາຍ​ຝ່າຍ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ຄຸ້ມ​ຄອງ​ດິຈິ​ຕອລ. ການ​ຮ່ວມ​ມື​ນີ້​ມີ​ຄວາມ​ສຳຄັນ​ໃນ​ການ​ຜ່ານ​ຜ່າ​ສິ່ງ​ທ້າ​ທາຍ​ທີ່​ເກີດ​ຈາກ​ການ​ເພີ່ມ​ຂຶ້ນ​ຂອງ​ລັດທິ​ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຊີ, ລັດທິ​ປົກ​ປ້ອງ, ​ແລະ​ການ​ແຕກ​ແຍກ​ຂອງ​ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຊີ. ​ໂດຍ​ການ​ເຮັດ​ວຽກ​ຮ່ວມ​ກັນ, ຍີ່ປຸ່ນ ​ແລະ ອາ​ຊຽນ ສາມາດ​ຮັບປະກັນ​ວິທີ​ການ​ທີ່​ສອດຄ່ອງ ​ແລະ ​ເປັນ​ເອກະ​ພາບ​ກັນ​ໃນ​ການ​ຄຸ້ມ​ຄອງ​ດິຈິ​ຕອລ, ຊຸກຍູ້​ການ​ເຕີບ​ໂຕ​ດ້ານ​ເສດຖະກິດ ​ແລະ ​ແກ້​ໄຂ​ບັນຫາ​ທົ່ວ​ໂລກ.

ນິຍາມ:
- ເທັກໂນໂລຍີແຫ່ງຊາດ: ການບູລິມະສິດຜົນປະໂຫຍດແຫ່ງຊາດໃນການພັດທະນາແລະການຄວບຄຸມເຕັກໂນໂລຢີທີ່ພົ້ນເດັ່ນຂື້ນ.
- ການ​ປົກ​ປັກ​ຮັກ​ສາ​: ການ​ວາງ​ອຸ​ປະ​ສັກ​ການ​ຄ້າ​ແລະ​ນະ​ໂຍ​ບາຍ​ປົກ​ປັກ​ຮັກ​ສາ​ອຸດ​ສາ​ຫະ​ກໍາ​ພາຍ​ໃນ​ຈາກ​ການ​ແຂ່ງ​ຂັນ​ກັບ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ​.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– Maria Monica Wihardja, ຢ້ຽມຢາມເພື່ອນມິດຢູ່ສະຖາບັນ ISEAS-Yusof Ishak ໃນສິງກະໂປ. [ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ISEAS-Yusof Ishak Institute]
- ທຶນການສຶກສາ Nikkei Asia ສໍາລັບນັກຄົ້ນຄວ້າແລະນັກເສດຖະສາດທີ່ໂດດເດັ່ນຈາກອາຊຽນ, ຈີນ, ແລະອິນເດຍ. [ແຫຼ່ງ: Nikkei Asia]

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