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ກອງປະຊຸມສຸດຍອດດິຈິຕອລ Valencia 2023: ການສ້າງອະນາຄົດດ້ວຍປັນຍາປະດິດ

ByVicky Stavropoulou

Sep 12, 2023
ກອງປະຊຸມສຸດຍອດດິຈິຕອລ Valencia 2023: ການສ້າງອະນາຄົດດ້ວຍປັນຍາປະດິດ

ກອງປະຊຸມສຸດຍອດດິຈິຕອລຂອງ Valencia (VDS2023) ໄດ້ຖືກຕັ້ງໃຫ້ເປັນເຫດການພື້ນຖານທີ່ຈະໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ມີຄຸນຄ່າກ່ຽວກັບພູມສັນຖານຂອງປັນຍາປະດິດ (AI) ໃນປະຈຸບັນແລະໃນອະນາຄົດ. ໃນຖານະເປັນເຕັກໂນໂລຢີທີ່ຫັນປ່ຽນ, AI ໄດ້ປະກົດຕົວຢ່າງໄວວາເປັນກໍາລັງທີ່ມີປະສິດທິພາບໃນການຂັບຂີ່ນະວັດຕະກໍາແລະການປ່ຽນແປງໃຫມ່ຂອງສັງຄົມ, ລວມທັງສັງຄົມ, ເສດຖະກິດ, ແລະສະຫວັດດີການຂອງສະຖາບັນ.

ຈັດໂດຍ Startup Valencia, ເຫດການເຕັກໂນໂລຢີສາກົນຈະຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 26 ແລະ 27 ຕຸລາທີ່ເມືອງສິລະປະແລະວິທະຍາສາດໃນ Valencia, ປະເທດສະເປນ. ມັນຈະນໍາເອົາຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານອຸດສາຫະກໍາ, ນັກຄົ້ນຄວ້າ, ຜູ້ປະດິດສ້າງ, ນັກວິຊາການ, ນັກລົງທຶນ, ແລະຜູ້ນໍາສະຖາບັນຈາກທົ່ວໂລກ. ໂດຍຜ່ານການສົນທະນາແລະການໂຕ້ວາທີຫຼາຍໆຄັ້ງ, ກອງປະຊຸມສຸດຍອດມີຈຸດປະສົງເພື່ອສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ AI ກາຍເປັນສ່ວນຫນຶ່ງທີ່ສໍາຄັນຂອງຊີວິດຂອງພວກເຮົາແລະໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມມີຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບອະນາຄົດຂອງການເຮັດວຽກ, ການສຶກສາ, ການວິວັດທະນາການຂອງອົງການຈັດຕັ້ງ, ແລະການດູແລສຸຂະພາບ.

​ໃນ​ງານ​ຈະ​ຈັດ​ກອງ​ປະຊຸມ ​ແລະ ການ​ສົນທະນາ​ໃນ​ຫົວ​ຂໍ້​ທີ່​ຫຼາກ​ຫຼາຍ​ກ່ຽວ​ກັບ AI. ຄະນະໜຶ່ງ, ຫົວຂໍ້ “Innovative AI Applications: Pioneering Solutions for Business Success,” ຈະມີຜູ້ຊ່ຽວຊານແລກປ່ຽນປະສົບການຂອງເຂົາເຈົ້າໃນການໃຊ້ AI ເພື່ອເພີ່ມຄວາມສາມາດໃນການແຂ່ງຂັນໃນຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ຄະນະອື່ນ, "AI Venture Capital: ການວິເຄາະທ່າອ່ຽງແລະໂອກາດໃນຕະຫຼາດ AI," ຈະຄົ້ນຫາໂອກາດການລົງທຶນໃນຕະຫຼາດ AI ແບບເຄື່ອນໄຫວ.

ກອງປະຊຸມສຸດຍອດດິຈິຕອລ Valencia ຍັງຈະເນັ້ນໃຫ້ເຫັນເຖິງການລວມຕົວຂອງເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ຄວາມຄິດສ້າງສັນ, ຜົນກະທົບຂອງນະວັດຕະກໍາ ແລະ ທ່າອ່ຽງຂອງການເດີນທາງໃນອະນາຄົດ. ມັນຈະເຈາະເລິກເຖິງທ່າແຮງການປະຕິວັດຂອງ AI ໃນການສະຫນັບສະຫນູນດ້ານວິຊາການແລະການແກ້ໄຂການພິຈາລະນາດ້ານຈັນຍາບັນທີ່ສໍາຄັນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການໃຊ້ພະລັງງານ AI ໃນຂະນະທີ່ຮັກສາຄຸນຄ່າຂອງມະນຸດແລະສະຫວັດດີການສັງຄົມ.

ກອງ​ປະຊຸມ​ສຸດ​ຍອດ​ຄາດ​ວ່າ​ຈະ​ດຶງ​ດູດ​ຜູ້​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ 10,000 ກວ່າ​ຄົນ​ທີ່​ມາ​ຈາກ 80 ກວ່າ​ປະ​ເທດ, ​ໃນ​ນັ້ນ​ມີ​ນັກ​ລົງ​ທຶນ​ສາກົນ 400 ຄົນ​ທີ່​ມີ​ຍອດ​ມູນ​ຄ່າ​ຫຼາຍ​ກວ່າ 8 ຕື້​ເອີ​ໂຣ. ສະຫນັບສະຫນູນໂດຍອົງການຈັດຕັ້ງເຊັ່ນ: HP, Telefónica, Banco Sabadell, ແລະລັດຖະບານຂອງສະເປນ, ກອງປະຊຸມສຸດຍອດຈະເປັນເວທີສໍາລັບການເລີ່ມຕົ້ນໃຫມ່ເພື່ອເຊື່ອມຕໍ່ກັບນັກລົງທຶນແລະຜູ້ຮ່ວມມື.

ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງກອງປະຊຸມສຸດຍອດດິຈິຕອລຂອງ Valencia ມີຄວາມໂດດເດັ່ນ, ມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມເພີ່ມຂຶ້ນ 1,500% ນັບຕັ້ງແຕ່ການເລີ່ມຕົ້ນໃນປີ 2018. ການຂະຫຍາຍຕົວນີ້ເຮັດໃຫ້ລະບົບນິເວດຂອງ Valencia ແຂງແກ່ນເປັນອັນດັບສາມໃນສະເປນໃນດ້ານປະລິມານການລົງທຶນ, ມີຫຼາຍກວ່າ 1,200 startups ແລະຫຼາຍກວ່າ. €700 ລ້ານລົງທຶນໃນປີທີ່ຜ່ານມາ.

Startup Valencia, ຜູ້ຈັດງານແມ່ນອົງການທີ່ບໍ່ຫວັງຜົນກໍາໄລທີ່ອຸທິດຕົນເພື່ອສົ່ງເສີມແລະເປັນຕົວແທນຂອງລະບົບນິເວດເຕັກໂນໂລຢີແລະນະວັດຕະກໍາ Valencian. ມັນໄດ້ລວບລວມຫຼາຍກວ່າ 350 ສະມາຄົມແລະໄດ້ຮັບການສະຫນັບສະຫນູນຈາກຄູ່ຮ່ວມງານທີ່ໂດດເດັ່ນເຊັ່ນ Google, HP, Banco Sabadell, ແລະ Telefónica, ແລະອື່ນໆ.

ກອງປະຊຸມສຸດຍອດດິຈິຕອລ Valencia 2023 ສັນຍາວ່າຈະເປັນເຫດການທີ່ປ່ຽນແປງເກມ, ນໍາເອົາຜູ້ນໍາອຸດສາຫະກໍາ ແລະນັກວິໄສທັດຮ່ວມກັນເພື່ອຄົ້ນຫາທ່າແຮງອັນໃຫຍ່ຫຼວງຂອງປັນຍາປະດິດ ແລະຜົນກະທົບຂອງມັນຕໍ່ສັງຄົມ. ມັນຖືກກໍານົດທີ່ຈະສ້າງອະນາຄົດຂອງ AI ແລະການເຊື່ອມໂຍງກັບຂະແຫນງການຕ່າງໆສໍາລັບປີຂ້າງຫນ້າ.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– Valencia Digital Summit (VDS2023)
– ເລີ່ມ​ຕົ້ນ Valencia

By Vicky Stavropoulou

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