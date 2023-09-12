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ອັບເດດຊຸດຫູຟັງ Vision Pro ຂອງ Apple: On Track for 2024 Launch

ByRobert Andrew

Sep 12, 2023
ອັບເດດຊຸດຫູຟັງ Vision Pro ຂອງ Apple: On Track for 2024 Launch

Apple ກໍາລັງມີຄວາມຄືບຫນ້າກັບຊຸດຫູຟັງຄວາມເປັນຈິງແບບປະສົມ Vision Pro ທີ່ຄາດວ່າຈະເປັນຢ່າງສູງ, ໂດຍ CEO Tim Cook ໄດ້ຢືນຢັນໃນງານເປີດຕົວ "Wonderlust" ທີ່ຜ່ານມາວ່າຫູຟັງຍັງຢູ່ໃນເສັ້ນທາງທີ່ຈະສົ່ງໃນຕົ້ນປີຫນ້າ. ການປະກາດດັ່ງກ່າວປະຕິບັດຕາມການເຄື່ອນໄຫວຂອງ Apple ໃນເດືອນກໍລະກົດເພື່ອເຊື້ອເຊີນນັກພັດທະນາໃຫ້ສະຫມັກສໍາລັບຊຸດນັກພັດທະນາ Vision Pro.

ການທົດສອບເບື້ອງຕົ້ນຂອງ Vision Pro ມີຄວາມປະທັບໃຈກັບຄວາມລະອຽດຂອງຈໍສະແດງຜົນ, ຄວາມສາມາດຜ່ານວິດີໂອ ແລະການກວດຫາທ່າທາງ. ຄຸນສົມບັດເຫຼົ່ານີ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງທ່າແຮງຂອງຊຸດຫູຟັງ ແລະ ເນັ້ນເຖິງຄວາມສາມາດຂອງມັນ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຄວາມສໍາເລັດຂອງ Vision Pro ໃນທີ່ສຸດຈະຂຶ້ນກັບຄວາມເຂັ້ມແຂງຂອງລະບົບນິເວດ app ຂອງຕົນ. ແອັບພລິເຄຊັ່ນທີ່ແຂງແຮງໃນຕອນເປີດຕົວຈະມີອິດທິພົນຕໍ່ການຕັດສິນໃຈຂອງຜູ້ບໍລິໂພກໃນການຮັບເອົາອຸປະກອນດັ່ງກ່າວ.

ເຖິງວ່າຈະມີບົດລາຍງານເບື້ອງຕົ້ນຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມຊັກຊ້າທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ, ການປັບປຸງໃນມື້ນີ້ເຮັດໃຫ້ຜູ້ບໍລິໂພກຫມັ້ນໃຈວ່າ Apple ຍັງຄົງຍຶດຫມັ້ນກັບແຜນທີ່ຖະຫນົນຂອງຕົນ. ບໍລິສັດເຄີຍປະກາດ Vision Pro ໃນເດືອນມິຖຸນາ, ໂດຍມີແຜນທີ່ຈະປ່ອຍມັນຕົ້ນປີຫນ້າ, ເລີ່ມຢູ່ໃນສະຫະລັດ. ການອຸທິດຕົນຂອງ Apple ໃນການຕອບສະຫນອງກໍານົດເວລານີ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າບັນຫາໃດໆທີ່ມີອົງປະກອບທີ່ສໍາຄັນເຊັ່ນ: ຈໍສະແດງຜົນພາຍນອກກໍາລັງຖືກແກ້ໄຂ, ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າຊຸດຫູຟັງຈະເປີດຕົວຕາມແຜນການ.

ໃນຂະນະທີ່ຜູ້ພັດທະນາສືບຕໍ່ເຮັດວຽກກ່ຽວກັບການສ້າງເນື້ອຫາສໍາລັບ Vision Pro, ຄວາມຄາດຫວັງຂອງອຸປະກອນຈະເຕີບໂຕຂຶ້ນ. ບັນທຶກການຕິດຕາມກ່ຽວກັບນະວັດຕະກໍາ ແລະຄຸນນະພາບຂອງ Apple ໄດ້ສ້າງຄວາມຕື່ນເຕັ້ນໃນອຸດສາຫະກໍາ, ແລະຜູ້ບໍລິໂພກກໍາລັງລໍຖ້າປະສົບການຄວາມເປັນຈິງແບບປະສົມທີ່ Vision Pro ສັນຍາວ່າຈະສົ່ງໃຫ້. ດ້ວຍຄຸນສົມບັດຂັ້ນສູງ ແລະລະບົບນິເວດທີ່ແຂງແຮງ, Vision Pro ມີທ່າແຮງທີ່ຈະປະຕິວັດວິທີທີ່ພວກເຮົາພົວພັນກັບເນື້ອຫາດິຈິຕອນ.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– Monica Chin, The Verge. / 

By Robert Andrew

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