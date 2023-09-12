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Apple ປ່ອຍຕົວແບບ Apple Watch Carbon-Neutral ໃນຄວາມພະຍາຍາມເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນການປ່ອຍອາຍພິດ

ByMampho Brescia

Sep 12, 2023
Apple ປ່ອຍຕົວແບບ Apple Watch Carbon-Neutral ໃນຄວາມພະຍາຍາມເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນການປ່ອຍອາຍພິດ

Apple ປະກາດໃນວັນອັງຄານວ່າ ຕົນກຳລັງນຳສະເໜີລຸ້ນ Apple Watch 2030 ລຸ້ນທີ່ເປັນກາງຂອງຄາບອນ ເປັນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງຄຳໝັ້ນສັນຍາທີ່ຈະກາຍເປັນກາງຂອງຄາບອນໃນປີ XNUMX. ລຸ້ນໃໝ່ເຫຼົ່ານີ້ຈະມີໂລໂກ້ສີຂຽວຢູ່ໃນກ່ອງເພື່ອສະແດງເຖິງຄວາມຍືນຍົງຂອງພວກມັນ.

ສ່ວນໃຫຍ່ຂອງການຫຼຸດຜ່ອນການປ່ອຍອາຍພິດໃນໂມງເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນມາຈາກການນໍາໃຊ້ໄຟຟ້າສະອາດໃນລະຫວ່າງການຂະບວນການຜະລິດ. Apple ເປີດເຜີຍວ່າ 300 ຂອງຜູ້ສະຫນອງຂອງຕົນຍັງໄດ້ໃຫ້ຄໍາຫມັ້ນສັນຍາທີ່ຈະນໍາໃຊ້ພະລັງງານສະອາດສໍາລັບການຜະລິດ Apple.

ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ເຄືອຂ່າຍການຂົນສົ່ງຂອງ Apple, ເຊິ່ງອີງໃສ່ເຮືອບິນຫຼາຍ, ຍັງຄົງເປັນແຫຼ່ງການປ່ອຍອາຍພິດທີ່ສໍາຄັນ. ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫານີ້, Apple ວາງແຜນທີ່ຈະຂົນສົ່ງໂມງເພີ່ມເຕີມໂດຍເຮືອ, ລົດໄຟ, ແລະວິທີການອື່ນໆທີ່ບໍ່ແມ່ນທາງອາກາດເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນການປ່ອຍອາຍພິດ.

ສໍາລັບສາມແບບ Apple Watch ທີ່ມີກາກບອນທີ່ເປັນກາງ, ເຄິ່ງຫນຶ່ງຂອງການຂົນສົ່ງໂດຍນ້ໍາຫນັກຈະຖືກຍ້າຍໂດຍວິທີການທີ່ບໍ່ແມ່ນທາງອາກາດ. ຜູ້ບໍລິຫານຂອງ Apple ກ່າວວ່າການປ່ຽນແປງນີ້ຈະຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນການບໍລິໂພກນໍ້າມັນແລະສ້າງການປ່ອຍອາຍຄາບອນຫນ້ອຍລົງ.

ໂດຍການນໍາໃຊ້ວິທີການຂົນສົ່ງນີ້, Apple ມີຈຸດປະສົງໃຫ້ມີການປ່ອຍອາຍພິດຕ່ໍາກວ່າໂມງລຸ້ນທີ່ຜ່ານມາ. ສໍາລັບການປ່ອຍອາຍພິດທີ່ຍັງເຫຼືອໃດໆ, ບໍລິສັດຈະຊື້ການຊົດເຊີຍຄາບອນເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມເປັນກາງຂອງຄາບອນ.

Apple Watch Series 9, Apple Watch SE, ແລະ Apple Watch Ultra 2 ທີ່ມີໂລໂກ້ສີຂຽວໃໝ່ ຈະມີການປ່ອຍອາຍພິດໜ້ອຍລົງຫຼາຍເມື່ອທຽບໃສ່ກັບຜະລິດຕະພັນກ່ອນໜ້າ. ໂດຍສະເພາະ, ອາລູມິນຽມໃຫມ່ທີ່ເປັນມິດກັບສະພາບອາກາດ Series 9 ທີ່ມີວົງແຫວນກິລາຈະມີການປ່ອຍອາຍພິດ 8.1 kg (18 lb) ທີ່ຍັງເຫຼືອຫຼັງຈາກການປ່ຽນແປງຂອງ Apple.

ນອກຈາກນັ້ນ, Apple ກໍາລັງເຮັດວຽກໄປສູ່ການນໍາໃຊ້ວັດສະດຸທີ່ນໍາມາໃຊ້ໃຫມ່ໃນຜະລິດຕະພັນຂອງຕົນ. ໂມງໃໝ່ນີ້ປະກອບດ້ວຍໂລຫະປະສົມຂອງອາລູມີນຽມ ແລະ titanium ທີ່ຜະລິດຈາກວັດສະດຸທີ່ນຳມາໃຊ້ໃໝ່, ເຊັ່ນດຽວກັນກັບແບັດເຕີຣີທີ່ບັນຈຸ cobalt ທີ່ຖືກນຳມາໃຊ້ໃໝ່ເທົ່ານັ້ນ. Apple ວາງແຜນທີ່ຈະຂະຫຍາຍການປະຕິບັດແບບຍືນຍົງເຫຼົ່ານີ້ໃຫ້ກັບຜະລິດຕະພັນຂອງຕົນຫຼາຍຂຶ້ນໃນອະນາຄົດ.

ເຖິງວ່າຈະມີການປ່ຽນແປງໄປສູ່ຄວາມຍືນຍົງ, Apple ໄດ້ເນັ້ນຫນັກວ່າໂມງທີ່ມີຄາບອນທີ່ເປັນກາງຂອງໂມງຂອງຕົນຈະມີລາຄາເທົ່າກັບແບບມາດຕະຖານ. ບໍລິສັດມີຈຸດປະສົງເພື່ອເຮັດໃຫ້ການປ່ຽນແປງເຫຼົ່ານີ້ເປັນໄປໄດ້ແລະ replicaable ສໍາລັບທຸລະກິດອື່ນໆ.

ແຫຼ່ງຂ່າວ: Reuters

By Mampho Brescia

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