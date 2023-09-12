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ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ຂອງ Apple ກັບ USB-C​: ສິ່ງ​ທີ່​ທ່ານ​ຈໍາ​ເປັນ​ຕ້ອງ​ຮູ້​

ByMampho Brescia

Sep 12, 2023
ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ຂອງ Apple ກັບ USB-C​: ສິ່ງ​ທີ່​ທ່ານ​ຈໍາ​ເປັນ​ຕ້ອງ​ຮູ້​

ການປ່ອຍ iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro, ແລະ 15 Pro Max ທີ່ຜ່ານມາຂອງ Apple ໄດ້ສະແດງການປ່ຽນແປງທີ່ສໍາຄັນໃນວິທີການຂອງບໍລິສັດໃນການເຊື່ອມຕໍ່. ຫມົດແມ່ນພອດ Lightning, ແທນທີ່ດ້ວຍ USB-C ມາດຕະຖານອຸດສາຫະກໍາ. ໃນຂະນະທີ່ການຫັນປ່ຽນນີ້ນໍາເອົາຂໍ້ໄດ້ປຽບຂອງມັນ, ມັນຍັງຫມາຍຄວາມວ່າທ່ານອາດຈະຕ້ອງລົງທຶນໃນ dongles ແລະສາຍເຄເບີນຈໍານວນຫນ້ອຍຫນຶ່ງ.

ເພື່ອອໍານວຍຄວາມສະດວກໃນການສະຫຼັບ, Apple ໄດ້ນໍາສະເຫນີສາຍເຄເບີນໃຫມ່ແລະ dongles, ເຖິງແມ່ນວ່າພວກເຂົາມາໃນລາຄາທີ່ຄາດວ່າຈະສູງ. ອຸປະກອນເສີມທີ່ສຳຄັນອັນໜຶ່ງແມ່ນອະແດັບເຕີ USB-C to Lightning, ລາຄາ $29.99. dongle ນີ້ອະນຸຍາດໃຫ້ທ່ານສາມາດເຊື່ອມຕໍ່ອຸປະກອນ Lightning ທີ່ມີຢູ່ແລ້ວຂອງທ່ານຫຼືສາຍກັບ USB-C iPhone ໃຫມ່ຂອງທ່ານ.

ຖ້າທ່ານພ້ອມທີ່ຈະຍອມຮັບການດໍາລົງຊີວິດ USB-C ຢ່າງເຕັມສ່ວນ, Apple ສະເຫນີສາຍສາກໄຟຫນຶ່ງແມັດແລະສອງແມັດລາຄາ $ 19 ແລະ $ 29, ຕາມລໍາດັບ. ສາຍເຫຼົ່ານີ້ຮອງຮັບການສາກໄຟໄດ້ເຖິງ 60 ວັດ ແລະ 240 ວັດ, ໂອນຂໍ້ມູນດ້ວຍຄວາມໄວ USB 2. ສາຍສອງແມັດແມ່ນແນະນໍາສໍາລັບຜູ້ທີ່ຊອກຫາການແກ້ໄຂສາຍດຽວສໍາລັບອຸປະກອນທັງຫມົດຂອງເຂົາເຈົ້າ, ເຖິງແມ່ນວ່າມັນອາດຈະສະຫນອງພະລັງງານສາກໄຟຫຼາຍກ່ວາຄວາມຈໍາເປັນສໍາລັບຜູ້ໃຊ້ສ່ວນໃຫຍ່.

ສໍາລັບຜູ້ທີ່ຕ້ອງການເພີ່ມຄວາມສາມາດຂອງ iPhone ໃຫມ່ຂອງພວກເຂົາ, ໂດຍສະເພາະ 15 Pro ແລະ Pro Max, Apple ສະເຫນີ Thunderbolt 4 Pro Cable ລາຄາ $ 69. ສາຍໜຶ່ງແມັດນີ້ຮອງຮັບຄວາມໄວໃນການໂອນຂໍ້ມູນໄດ້ເຖິງ 40Gbps, ໄວກວ່າ USB 20 ປະມານ 2 ເທົ່າ. ມັນຍັງຮອງຮັບການສາກໄວໄດ້ເຖິງ 100 ວັດ.

ມັນເປັນສິ່ງ ສຳ ຄັນທີ່ຈະເຂົ້າໃຈວ່າ "USB-C" ປະກອບມີຄຸນລັກສະນະຕ່າງໆ, ແລະສາຍໄຟທີ່ທ່ານຕ້ອງການຈະຂຶ້ນກັບອຸປະກອນສະເພາະຂອງທ່ານ. ໃນຂະນະທີ່ Apple ສົ່ງເສີມແນວຄວາມຄິດຂອງການນໍາໃຊ້ສາຍດຽວສໍາລັບອຸປະກອນຂອງທ່ານທັງຫມົດ, ການບັນລຸປະສິດທິພາບທີ່ດີທີ່ສຸດກັບອຸປະກອນທີ່ແຕກຕ່າງກັນອາດຈະບໍ່ກົງໄປກົງມາເທື່ອ. ມັນເປັນມູນຄ່າທີ່ສັງເກດວ່າມີສາຍ USB-C ຈໍານວນຫລາຍທີ່ມີຢູ່ຈາກຜູ້ຜະລິດທີ່ແຕກຕ່າງກັນ, ດັ່ງນັ້ນທ່ານຄວນເລືອກສາຍຫນຶ່ງທີ່ກົງກັບຄວາມໄວຂອງການສາກໄຟແລະຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ຂອງສຽບຝາຂອງອຸປະກອນຂອງທ່ານ.

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: Apple, Verge

By Mampho Brescia

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