ມີຂ່າວລືວ່າ Apple ຈະປ່ອຍແຖບ FineWoven ໃໝ່ສຳລັບ Apple Watch

ຂ່າວລືວ່າ Apple ອາດຈະເປີດເຜີຍແຖບ FineWoven ໃຫມ່ສໍາລັບ Apple Watch ໃນງານ iPhone 15 ມື້ນີ້. ຜູ້ຮົ່ວໄຫຼໃນ Twitter Kosutami ໄດ້ຮົ່ວໄຫລຮູບພາບຂອງແຖບ, ສະແດງໃຫ້ເຫັນການອອກແບບຂອງມັນແລະແນະນໍາວ່າ Apple ອາດຈະກ້າວໄປສູ່ອຸປະກອນທີ່ເປັນມິດກັບສິ່ງແວດລ້ອມສໍາລັບອຸປະກອນເສີມຂອງມັນ.
ການຄາດເດົາຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າ Apple ສາມາດປ່ຽນແທນຢາງຊິລິໂຄນ, fluoroelastomer, ແລະສາຍຫນັງທີ່ມີທາງເລືອກທີ່ຍືນຍົງ. ອັນນີ້ສອດຄ່ອງກັບຄໍາໝັ້ນສັນຍາຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຂອງບໍລິສັດຕໍ່ກັບຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ.
ໃນຂະນະທີ່ຮູບພາບຂອງວົງດົນຕີ FineWoven ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງສິ່ງທີ່ຄາດຫວັງ, ປະຕິກິລິຍາເບື້ອງຕົ້ນໄດ້ຖືກປະສົມ. ຜູ້ຊົມບາງຄົນໄດ້ສະແດງຄວາມເປັນຫ່ວງກ່ຽວກັບຮູບລັກສະນະຂອງວົງດົນຕີ, ຮັບຮູ້ວ່າມັນບາງແລະລະອຽດອ່ອນເມື່ອປຽບທຽບກັບການສະເຫນີເຄື່ອງຫນັງທີ່ຜ່ານມາ. ມັນຍັງຄົງເປັນທີ່ຈະຕ້ອງເບິ່ງວ່າແຖບ FineWoven ຈະຕອບສະຫນອງມາດຕະຖານຄຸນນະພາບທີ່ກໍານົດໄວ້ໂດຍອຸປະກອນເສີມທີ່ຜ່ານມາຂອງ Apple.
ພວກເຮົາຈະມີຄວາມກະຈ່າງແຈ້ງກ່ຽວກັບຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງການຮົ່ວໄຫລເຫຼົ່ານີ້ແລະລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບແຖບ Apple Watch ໃຫມ່ໃນລະຫວ່າງເຫດການ iPhone 15. ຄຽງຄູ່ກັບວົງດົນຕີໃຫມ່, Apple ຍັງຄາດວ່າຈະນໍາສະເຫນີ Apple Watch Series 9, Apple Watch Ultra 2, ແລະ iPhone 15 lineup.
ຕິດຕາມການປະກາດທັງໝົດຈາກງານ Apple iPhone 15 ສົດໆ. ພວກເຮົາຈະໃຫ້ການຄຸ້ມຄອງທີ່ສົມບູນຂອງ iPhone 15, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max, Apple Watch Series 9, Apple Watch Ultra 2, iOS 17, ແລະ watchOS 10.
ແຫລ່ງທີ່ມາ: ຜູ້ຮົ່ວໄຫລ Twitter Kosutami