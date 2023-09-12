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Apple ນຳສະເໜີວັດສະດຸ FineWoven ສຳລັບ iPhone 15 ແລະ Apple Watch Bands

ByRobert Andrew

Sep 12, 2023
Apple ນຳສະເໜີວັດສະດຸ FineWoven ສຳລັບ iPhone 15 ແລະ Apple Watch Bands

Apple ໄດ້​ປະ​ກາດ​ການ​ນໍາ​ສະ​ເຫນີ​ຂອງ​ອຸ​ປະ​ກອນ​ປະ​ລິ​ມານ​ໃຫມ່​ສໍາ​ລັບ Apple Watch bands ແລະ iPhone 15 ກໍ​ລະ​ນີ​ທີ່​ເອີ້ນ​ວ່າ FineWoven​. ວັດສະດຸນີ້ທົດແທນການສະຫນອງເຄື່ອງຫນັງທີ່ຜ່ານມາທີ່ຫຼຸດລົງໃນຄຸນນະພາບ. ການ​ຕັດ​ສິນ​ໃຈ​ທີ່​ຈະ​ປ່ຽນ​ວັດ​ສະ​ດຸ​ຍັງ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ຂັບ​ເຄື່ອນ​ໂດຍ​ຮອຍ​ຄາ​ບອນ​ທີ່​ສໍາ​ຄັນ​ທີ່​ກ່ຽວ​ຂ້ອງ​ກັບ​ການ​ຜະ​ລິດ​ຫນັງ​ໃນ​ຂະ​ຫນາດ​ຂອງ Apple​.

FineWoven ແມ່ນວັດສະດຸ microtwill ທີ່ຜະລິດຈາກ 68 ເປີເຊັນຂອງວັດສະດຸທີ່ບໍລິໂພກຄືນໃຫມ່. ມັນມີໂຄງສ້າງທີ່ອ່ອນແລະຄ້າຍຄື suede, ໃຫ້ຄວາມຮູ້ສຶກສະດວກສະບາຍສໍາລັບແຖບ Apple Watch. ແຖບດັ່ງກ່າວຈະຖືກຕິດຕັ້ງດ້ວຍ Magnetic Link ແລະເຄື່ອງປິດ Buckle ທີ່ທັນສະໄຫມເພື່ອຄວາມສະດວກສະບາຍແລະຄວາມປອດໄພ.

ໃນເງື່ອນໄຂຂອງກໍລະນີ iPhone 15, FineWoven ຈະສະຫນັບສະຫນູນລະບົບນິເວດ MagSafe ຂອງ Apple, ຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ສາມາດຕິດໃສ່ເຄື່ອງສາກແມ່ເຫຼັກ, ກະເປົາເງິນ, ແລະອຸປະກອນອື່ນໆ. ນີ້ຮັບປະກັນຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ກັບລະບົບນິເວດຂອງ Apple ໃນຂະນະທີ່ສະເຫນີທາງເລືອກທີ່ຍືນຍົງກວ່າສໍາລັບຫນັງ.

ລູກຄ້າຈໍານວນຫຼາຍໄດ້ສະແດງຄວາມບໍ່ພໍໃຈກັບ Apple ຫຼຸດລົງຄຸນນະພາບຂອງກໍລະນີ cowhide. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຜູ້ຜະລິດພາກສ່ວນທີສາມຄາດວ່າຈະຕື່ມຂໍ້ມູນໃສ່ຊ່ອງຫວ່າງນີ້ໂດຍການສະຫນອງກໍລະນີຫນັງລາຄາຖືກຫຼືທາງເລືອກທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງກວ່າທີ່ສົມເຫດສົມຜົນກັບລາຄາທີ່ນິຍົມ.

ວັດສະດຸ FineWoven ນໍາເອົາວິທີການໃຫມ່ໆໃຫ້ກັບກໍລະນີຜ້າ, ຍ້ອນວ່າ Google ໄດ້ຍົກເລີກການເລືອກກໍລະນີຜ້າຂອງຕົນແລະປ່ຽນແທນພວກມັນດ້ວຍທາງເລືອກຊິລິໂຄນ. ການທົດລອງຂອງ Apple ເຂົ້າໄປໃນກໍລະນີຜ້ານໍາສະເຫນີໂອກາດທີ່ຫນ້າຕື່ນເຕັ້ນສໍາລັບຜູ້ໃຊ້ທີ່ຈະມີປະສົບການໃຫມ່ແລະຄວາມຮູ້ສຶກ.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:

– Antonio G. Di Benedetto, ນັກຂຽນທີ່ກວມເອົາຂໍ້ຕົກລົງດ້ານເຕັກໂນໂລຢີ ແລະຈົດໝາຍຂ່າວ The Verge's Deals
– Lisa Jackson, VP ນະໂຍບາຍດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມຂອງ Apple

By Robert Andrew

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