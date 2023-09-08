MacBooks ທີ່ໃຊ້ M3 ຂອງ Apple ຊັກຊ້າຈົນກ່ວາປີຫນ້າ, ນັກວິເຄາະຄາດຄະເນ

ນັກວິເຄາະຂອງ Apple ທ່ານ Ming-Chi Kuo ເປີດເຜີຍວ່າ MacBooks ທີ່ໃຊ້ M3-powered ທີ່ມີຄວາມຄາດຫວັງສູງ ເບິ່ງຄືວ່າຈະບໍ່ຖືກປ່ອຍອອກມາກ່ອນທ້າຍປີນີ້. ໃນຂະນະທີ່ບໍ່ມີຂ່າວລືກ່ຽວກັບວັນເປີດຕົວຂອງໂນດບຸກລຸ້ນຕໍ່ໄປເຫຼົ່ານີ້, ທ່ານ Mark Gurman ຂອງ Bloomberg ເຄີຍແນະນໍາວ່າ Apple ອາດຈະນໍາສະເຫນີຊິບ M3 ໃນ Macs "ລະດັບເລີ່ມຕົ້ນ" ໃນລະຫວ່າງເຫດການເດືອນຕຸລາ. ເປັນທີ່ຄາດກັນວ່າ MacBook Pro ລຸ້ນ 13 ນິ້ວ, MacBook Air 13- ແລະ 15 ນິ້ວ, ແລະ Mac Mini ອາດຈະໃຊ້ຊິບ M3, ເຊິ່ງຄາດວ່າຈະມີປະສິດທິພາບຫຼາຍຂຶ້ນກັບຂະບວນການ 3nm ຂອງມັນ. Gurman ເຊື່ອວ່າຜະລິດຕະພັນເຫຼົ່ານີ້ຈະຖືກເປີດເຜີຍຕະຫຼອດປີຕໍ່ໄປ.
ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ມັນຈະບໍ່ແປກໃຈຖ້າ Apple ຕັດສິນໃຈຊັກຊ້າການເປີດຕົວ MacBooks. ໃນປີທີ່ຜ່ານມາ, Apple ໄດ້ຂ້າມການນໍາສະເຫນີ Macs ໃຫມ່ໃນລະຫວ່າງເຫດການເດືອນຕຸລາຂອງຕົນແລະແທນທີ່ຈະເປີດເຜີຍ MacBook Pro ທີ່ມີຊິບ M2 Pro ແລະ M2 Max ໃນເດືອນມັງກອນ. ເຖິງວ່າຈະມີສິ່ງນີ້, Kuo ກ່າວເຖິງ MacBooks ໂດຍສະເພາະໃນການຕອບຂອງລາວ, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງ iMac ລຸ້ນ ໃໝ່ ທີ່ຈະມາຮອດໃນລະດູໃບໄມ້ປົ່ງຂອງ 2023.
ການນໍາສະເຫນີຂອງຊິບ M3 ແມ່ນຄາດວ່າຈະສູງໃນບັນດາຜູ້ໃຊ້ Apple ແລະຜູ້ທີ່ມັກເຕັກໂນໂລຢີ. ມັນຄາດວ່າຈະນໍາເອົາການປັບປຸງທີ່ສໍາຄັນໃນການປະຕິບັດແລະປະສິດທິພາບພະລັງງານເມື່ອທຽບກັບຊິບ M-series ທີ່ຜ່ານມາ. ການຫັນປ່ຽນໄປສູ່ຊິລິໂຄນທີ່ເປັນເຈົ້າຂອງ Apple ໄດ້ປະສົບຜົນສໍາເລັດມາເຖິງຕອນນັ້ນ, ດ້ວຍຊິບ M1 ໄດ້ຮັບການທົບທວນຄືນໃນທາງບວກສໍາລັບຄວາມໄວທີ່ຫນ້າປະທັບໃຈແລະປະສິດທິພາບພະລັງງານ.
ເຖິງແມ່ນວ່າການຊັກຊ້າໃນການປ່ອຍ MacBooks M3-powered ອາດຈະເຮັດໃຫ້ບາງຄົນຜິດຫວັງ, ມັນຍັງເຮັດໃຫ້ Apple ໃຊ້ເວລາເພີ່ມເຕີມໃນການປັບປ່ຽນຜະລິດຕະພັນແລະຮັບປະກັນການປ່ຽນແປງທີ່ລຽບງ່າຍສໍາລັບຜູ້ໃຊ້. ດັ່ງທີ່ເຄີຍ, Apple ພະຍາຍາມຈັດສົ່ງເທັກໂນໂລຍີຊັ້ນນໍາ ແລະຄຸນສົມບັດນະວັດຕະກໍາໃນອຸປະກອນຂອງຕົນ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- ຜູ້ຂຽນ: Emma Roth
– ຮູບພາບ: Amelia Holowaty Krales / The Verge