ແຜນການຂອງ Apple ທີ່ຈະປ່ອຍ MacBooks ທີ່ຂັບເຄື່ອນໂດຍໂປເຊດເຊີ M3 ໃຫມ່ໃນປີນີ້ອາດຈະຊັກຊ້າ, ອີງຕາມນັກວິເຄາະ Apple Ming-Chi Kuo. ນີ້ກົງກັນຂ້າມກັບບົດລາຍງານກ່ອນຫນ້ານີ້ທີ່ແນະນໍາ MacBooks ໃຫມ່ຈະມີໃຫ້ໃນເດືອນກັນຍາ. ຂ່າວລືດັ່ງກ່າວໄດ້ຖືກກະຕຸ້ນໂດຍການອ້າງຂອງນັກຂ່າວ Bloomberg Mark Gurman ທີ່ Apple ກໍາລັງຂະຫຍາຍເຫດການທີ່ເນັ້ນໃສ່ Mac ປົກກະຕິໃນເດືອນຕຸລາ, ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງການປ່ອຍຜະລິດຕະພັນໃຫມ່ທີ່ງຽບສະຫງົບໂດຍຜ່ານການປ່ອຍຂ່າວ.
ປົກກະຕິແລ້ວ Apple ໄດ້ຈັດກິດຈະກໍາເພື່ອປະກາດການເປີດຕົວຊິບໃຫມ່ຂອງຕົນ, ດັ່ງນັ້ນມັນບໍ່ຫນ້າຈະເປັນໄປໄດ້ທີ່ບໍລິສັດຈະເປີດເຜີຍ M3 ໂດຍຜ່ານການຖະແຫຼງຂ່າວ. ການຄາດຄະເນຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າ Apple ອາດຈະແນະນໍາຊິບເຊັດ M3 ໃນ iMac 24 ນິ້ວທີ່ຖືກປັບປຸງ, ເນື່ອງຈາກວ່າອຸປະກອນດັ່ງກ່າວບໍ່ໄດ້ປັບປຸງຕັ້ງແຕ່ປີ 2020 ແລະຍັງໃຊ້ຊິບ M1 ທີ່ລ້າສະໄຫມ.
ການເພີ່ມນ້ໍາຫນັກໃຫ້ກັບບົດລາຍງານຂອງ Kuo ແມ່ນຄວາມຈິງທີ່ວ່າ Apple ໄດ້ໃຫ້ຄວາມສົນໃຈກັບ Macs ຂອງຕົນແລ້ວໃນປີນີ້, ດ້ວຍການປະກາດ MacBook Air, Mac Studio ແລະ Mac Pro 15 ນິ້ວໃຫມ່ໃນເດືອນມິຖຸນາ. ເຖິງວ່າຈະມີຄວາມລ່າຊ້າທີ່ເປັນໄປໄດ້, ມັນເຫັນໄດ້ຊັດເຈນວ່າ Apple ກໍາລັງກະກຽມສໍາລັບການປ່ອຍອຸປະກອນທີ່ໃຊ້ M3. ບົດລາຍງານຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າ Apple ໄດ້ຮັບປະກັນການສະຫນອງຂອງ chipmaker TSMC's N3 (3nm) node ໃນປີຫນຶ່ງ, ເຊິ່ງ M3 ໄດ້ຖືກລາຍງານວ່າສ້າງຂຶ້ນ.
ຖ້າ M3 ຖືກເປີດຕົວໃນປີນີ້, ຄາດວ່າຈະມີຢູ່ໃນອຸປະກອນພຽງແຕ່ຈໍານວນຫນ້ອຍ, ຍ້ອນວ່າບົດລາຍງານກ່ອນຫນ້ານີ້ແນະນໍາວ່າ M3 Pro ແລະ M3 Max ຮຸ່ນຈະຖືຄືນຈົນກ່ວາ 2024. M3 ຄາດວ່າຈະນໍາເອົາການປັບປຸງປະສິດທິພາບທີ່ສໍາຄັນມາສູ່. ສາຍຂອງ Apple, ລື່ນກາຍການຍົກລະດັບທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນໂດຍ M1.
ໃນປັດຈຸບັນ, Apple ຍັງບໍ່ໄດ້ອອກຖະແຫຼງການຢ່າງເປັນທາງການກ່ຽວກັບການເປີດຕົວ MacBooks M3-powered. ຕາມປະຫວັດສາດ, Apple ຈັດງານ Mac ລະດູໃບໄມ້ຫຼົ່ນຂອງຕົນໃນກາງເດືອນຕຸລາ, ດ້ວຍການປະກາດທີ່ເກີດຂື້ນໃນອາທິດກ່ອນ. ດັ່ງນັ້ນ, ມັນບໍ່ຄວນດົນເກີນໄປກ່ອນທີ່ພວກເຮົາຈະມີຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມຈາກບໍລິສັດ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- Luke Larsen / ແນວໂນ້ມດິຈິຕອນ
- Bloomberg