iPhone ໃໝ່ຂອງ Apple ທີ່ຈະປ່ຽນເປັນ USB-C: ສິ່ງທີ່ເຈົ້າຕ້ອງຮູ້

Apple ກຳ ລັງຈະປະກາດ iPhone ລຸ້ນ ໃໝ່ ຫຼ້າສຸດໃນງານລະດູໃບໄມ້ປົ່ງປະຈໍາປີຂອງຕົນໃນວັນທີ 12 ກັນຍາ. ຫນຶ່ງໃນການປ່ຽນແປງທີ່ໂດດເດັ່ນທີ່ຄາດໄວ້ແມ່ນການປ່ຽນຈາກຕົວເຊື່ອມຕໍ່ Lightning ເປັນ USB-C. ໃນຂະນະທີ່ການປ່ຽນແປງນີ້ອາດຈະເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມບໍ່ສະດວກບາງຢ່າງສໍາລັບຜູ້ໃຊ້, ມັນໄດ້ຖືກບັງຄັບໂດຍກົດລະບຽບໃຫມ່ຂອງສະຫະພາບເອີຣົບທີ່ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ອຸປະກອນເອເລັກໂຕຣນິກມີພອດ USB-C ພາຍໃນປີ 2024.
ການເຄື່ອນຍ້າຍໄປສູ່ USB-C ມີຈຸດປະສົງເພື່ອປັບປຸງຄວາມສະດວກຂອງຜູ້ບໍລິໂພກແລະຫຼຸດຜ່ອນຂີ້ເຫຍື້ອອີເລັກໂທຣນິກ. ດ້ວຍສະວິດ, ຜູ້ໃຊ້ຈະສາມາດໃຊ້ເຄື່ອງສາກດຽວກັນກັບຫູຟັງ iPhone, MacBook, Nintendo Switch ແລະ Beats ຂອງເຂົາເຈົ້າ. ນີ້ໝາຍຄວາມວ່າສາຍໄຟໜ້ອຍລົງຈະໝົດໄປໃນບ່ອນຖິ້ມຂີ້ເຫຍື້ອ, ເພາະວ່າຜູ້ໃຊ້ຈະບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງປ່ຽນສາຍສາກຂອງເຂົາເຈົ້າດ້ວຍການຊື້ອຸປະກອນໃໝ່ທຸກຄັ້ງ.
ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ການປ່ຽນເປັນ USB-C ຫມາຍຄວາມວ່າຜູ້ໃຊ້ທີ່ປະຈຸບັນອີງໃສ່ຕົວເຊື່ອມຕໍ່ Lightning ຈະຕ້ອງລົງທຶນໃນເຄື່ອງສາກ USB-C ໃໝ່. ນີ້ອາດຈະເຮັດໃຫ້ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍເພີ່ມເຕີມສໍາລັບຜູ້ບໍລິໂພກ, ໂດຍສະເພາະຖ້າພວກເຂົາຕ້ອງການເຄື່ອງສາກຫຼາຍສໍາລັບສະຖານທີ່ຫຼືອຸປະກອນທີ່ແຕກຕ່າງກັນ.
ເຖິງວ່າຈະມີຄວາມບໍ່ສະດວກໃນເບື້ອງຕົ້ນ, ການຫັນປ່ຽນໄປສູ່ USB-C ຄາດວ່າຈະເປັນປະໂຫຍດຕໍ່ຜູ້ໃຊ້ໃນໄລຍະຍາວ. ມັນຈະປັບປຸງຂະບວນການສາກໄຟສໍາລັບອຸປະກອນຕ່າງໆແລະປະກອບສ່ວນໃນການຫຼຸດຜ່ອນສິ່ງເສດເຫຼືອເອເລັກໂຕຣນິກ.
ໃນຂະນະທີ່ Apple ອາດຈະໄດ້ຮັບຜົນກໍາໄລຈາກການຂາຍເຄື່ອງສາກ USB-C ລຸ້ນໃຫມ່, ເປົ້າຫມາຍລວມແມ່ນເພື່ອປະຕິບັດຕາມກົດລະບຽບຂອງ EU ແລະສະຫນອງປະສົບການການສາກໄຟທີ່ມີມາດຕະຖານຫຼາຍຂຶ້ນສໍາລັບຜູ້ບໍລິໂພກ. ສະວິດຈະສອດຄ່ອງ Apple ກັບບໍລິສັດເຕັກໂນໂລຢີທີ່ສໍາຄັນອື່ນໆທີ່ໄດ້ຮັບຮອງເອົາ USB-C ເປັນມາດຕະຖານທົ່ວໄປແລ້ວ.
ເຖິງວ່າຈະມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຊົ່ວຄາວ, ການປ່ຽນໄປໃຊ້ USB-C ໃນທີ່ສຸດກໍ່ເປັນການປ່ຽນແປງໃນທາງບວກທີ່ຈະເພີ່ມຄວາມສະດວກແລະປະກອບສ່ວນໃຫ້ອຸປະກອນເອເລັກໂຕຣນິກໃນອະນາຄົດທີ່ຍືນຍົງ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- Mark Gurman ຂອງ Bloomberg
- ລະບຽບການຂອງສະຫະພາບເອີຣົບ
– Daniel Howley, Yahoo Finance