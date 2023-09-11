ຊີວິດເມືອງ

ເປີດຕົວເທັກໂນໂລຍີໃໝ່ ແລະພະລັງຂອງ AI

ເຕັກໂນໂລຊີ

iPhone ໃໝ່ຂອງ Apple ທີ່ຈະປ່ຽນເປັນ USB-C: ສິ່ງທີ່ເຈົ້າຕ້ອງຮູ້

ByMampho Brescia

Sep 11, 2023
iPhone ໃໝ່ຂອງ Apple ທີ່ຈະປ່ຽນເປັນ USB-C: ສິ່ງທີ່ເຈົ້າຕ້ອງຮູ້

Apple ກຳ ລັງຈະປະກາດ iPhone ລຸ້ນ ໃໝ່ ຫຼ້າສຸດໃນງານລະດູໃບໄມ້ປົ່ງປະຈໍາປີຂອງຕົນໃນວັນທີ 12 ກັນຍາ. ຫນຶ່ງໃນການປ່ຽນແປງທີ່ໂດດເດັ່ນທີ່ຄາດໄວ້ແມ່ນການປ່ຽນຈາກຕົວເຊື່ອມຕໍ່ Lightning ເປັນ USB-C. ໃນຂະນະທີ່ການປ່ຽນແປງນີ້ອາດຈະເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມບໍ່ສະດວກບາງຢ່າງສໍາລັບຜູ້ໃຊ້, ມັນໄດ້ຖືກບັງຄັບໂດຍກົດລະບຽບໃຫມ່ຂອງສະຫະພາບເອີຣົບທີ່ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ອຸປະກອນເອເລັກໂຕຣນິກມີພອດ USB-C ພາຍໃນປີ 2024.

ການເຄື່ອນຍ້າຍໄປສູ່ USB-C ມີຈຸດປະສົງເພື່ອປັບປຸງຄວາມສະດວກຂອງຜູ້ບໍລິໂພກແລະຫຼຸດຜ່ອນຂີ້ເຫຍື້ອອີເລັກໂທຣນິກ. ດ້ວຍສະວິດ, ຜູ້ໃຊ້ຈະສາມາດໃຊ້ເຄື່ອງສາກດຽວກັນກັບຫູຟັງ iPhone, MacBook, Nintendo Switch ແລະ Beats ຂອງເຂົາເຈົ້າ. ນີ້ໝາຍຄວາມວ່າສາຍໄຟໜ້ອຍລົງຈະໝົດໄປໃນບ່ອນຖິ້ມຂີ້ເຫຍື້ອ, ເພາະວ່າຜູ້ໃຊ້ຈະບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງປ່ຽນສາຍສາກຂອງເຂົາເຈົ້າດ້ວຍການຊື້ອຸປະກອນໃໝ່ທຸກຄັ້ງ.

ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ການປ່ຽນເປັນ USB-C ຫມາຍຄວາມວ່າຜູ້ໃຊ້ທີ່ປະຈຸບັນອີງໃສ່ຕົວເຊື່ອມຕໍ່ Lightning ຈະຕ້ອງລົງທຶນໃນເຄື່ອງສາກ USB-C ໃໝ່. ນີ້ອາດຈະເຮັດໃຫ້ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍເພີ່ມເຕີມສໍາລັບຜູ້ບໍລິໂພກ, ໂດຍສະເພາະຖ້າພວກເຂົາຕ້ອງການເຄື່ອງສາກຫຼາຍສໍາລັບສະຖານທີ່ຫຼືອຸປະກອນທີ່ແຕກຕ່າງກັນ.

ເຖິງວ່າຈະມີຄວາມບໍ່ສະດວກໃນເບື້ອງຕົ້ນ, ການຫັນປ່ຽນໄປສູ່ USB-C ຄາດວ່າຈະເປັນປະໂຫຍດຕໍ່ຜູ້ໃຊ້ໃນໄລຍະຍາວ. ມັນຈະປັບປຸງຂະບວນການສາກໄຟສໍາລັບອຸປະກອນຕ່າງໆແລະປະກອບສ່ວນໃນການຫຼຸດຜ່ອນສິ່ງເສດເຫຼືອເອເລັກໂຕຣນິກ.

ໃນຂະນະທີ່ Apple ອາດຈະໄດ້ຮັບຜົນກໍາໄລຈາກການຂາຍເຄື່ອງສາກ USB-C ລຸ້ນໃຫມ່, ເປົ້າຫມາຍລວມແມ່ນເພື່ອປະຕິບັດຕາມກົດລະບຽບຂອງ EU ແລະສະຫນອງປະສົບການການສາກໄຟທີ່ມີມາດຕະຖານຫຼາຍຂຶ້ນສໍາລັບຜູ້ບໍລິໂພກ. ສະວິດຈະສອດຄ່ອງ Apple ກັບບໍລິສັດເຕັກໂນໂລຢີທີ່ສໍາຄັນອື່ນໆທີ່ໄດ້ຮັບຮອງເອົາ USB-C ເປັນມາດຕະຖານທົ່ວໄປແລ້ວ.

ເຖິງວ່າຈະມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຊົ່ວຄາວ, ການປ່ຽນໄປໃຊ້ USB-C ໃນທີ່ສຸດກໍ່ເປັນການປ່ຽນແປງໃນທາງບວກທີ່ຈະເພີ່ມຄວາມສະດວກແລະປະກອບສ່ວນໃຫ້ອຸປະກອນເອເລັກໂຕຣນິກໃນອະນາຄົດທີ່ຍືນຍົງ.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:

- Mark Gurman ຂອງ Bloomberg

- ລະ​ບຽບ​ການ​ຂອງ​ສະ​ຫະ​ພາບ​ເອີ​ຣົບ​

– Daniel Howley, Yahoo Finance

By Mampho Brescia

Post ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

ເຕັກໂນໂລຊີ

ຍີ່​ປຸ່ນ​ຈະ​ພັດ​ທະ​ນາ​ເຄື່ອງ​ຈັກ​ລູກ​ສອນ​ໄຟ​ມີ​ເທນ​ເພື່ອ​ເປີດ​ນຳ​ໃຊ້​ໃນ​ປີ 2030

Sep 16, 2023 Robert Andrew
ເຕັກໂນໂລຊີ

ການຂາຍ Discover Samsung: ຮັບ Samsung SmartThings Station ໃນລາຄາພຽງແຕ່ $1!

Sep 16, 2023 Mampho Brescia
ເຕັກໂນໂລຊີ

ສິນລະປະຂອງການຖອກທ້ອງ: ການປ່ອຍໃຫ້ສິ່ງເກີນ

Sep 16, 2023 Gabriel Botha

ທ່ານພາດ

ວິທະຍາສາດ

ການສຶກສາຄົ້ນພົບວ່າພັນທຸ ກຳ ທີ່ສືບທອດມາຈາກ Neanderthals ເພີ່ມຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການເປັນໂຣກ Covid-19 ຮ້າຍແຮງ, ການສຶກສາຄົ້ນພົບ

Sep 19, 2023 Gabriel Botha 0 ຄໍາເຫັນ
ວິທະຍາສາດ

ການສົ່ງເສີມການສູນພັນ: ກຽດສັກສີຂອງ Neanderthals

Sep 19, 2023 Vicky Stavropoulou 0 ຄໍາເຫັນ
ວິທະຍາສາດ

ຕົ້ນກໍາເນີດວັດຖຸບູຮານ: ການເປີດເຜີຍຄວາມລຶກລັບຂອງອະດີດຂອງພວກເຮົາ

Sep 19, 2023 Vicky Stavropoulou 0 ຄໍາເຫັນ
ວິທະຍາສາດ

Tamil Nadu ລາຍງານກໍລະນີ COVID-19 ໃໝ່ໜຶ່ງກໍລະນີທີ່ມີອັດຕາການທົດສອບໃນທາງບວກເປັນສູນ

Sep 19, 2023 Robert Andrew 0 ຄໍາເຫັນ