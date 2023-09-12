iPhone 15 Pro Max ເລີ່ມຕົ້ນທີ່ 1,199 ໂດລາ ພ້ອມກັບບ່ອນຈັດເກັບຂໍ້ມູນ 256GB

iPhone 15 Pro Max ໄດ້ຜ່ານການປ່ຽນແປງອັນໃຫຍ່ຫຼວງບາງອັນ, ແລະດ້ວຍການປ່ຽນແປງເຫຼົ່ານີ້ມີລາຄາເລີ່ມຕົ້ນໃຫມ່ $1,199 ສໍາລັບຮຸ່ນ 256GB. Pro Max ຂອງປີກາຍນີ້ເລີ່ມຕົ້ນທີ່ $1,099, ແຕ່ມີບ່ອນເກັບຂໍ້ມູນພຽງ 128GB ເທົ່ານັ້ນ. iPhone ໃໝ່ໃຫ້ພື້ນທີ່ເກັບຂໍ້ມູນຫຼາຍຂຶ້ນ ແຕ່ໃນລາຄາທີ່ສູງກວ່າ.
Apple ຈະປ່ອຍທັງ iPhone 15 Pro ແລະ 15 Pro Max ໃນວັນທີ 22 ກັນຍາ, ໂດຍໃຫ້ສັ່ງຈອງລ່ວງໜ້າໃນວັນສຸກນີ້. ຂ່າວລືໄດ້ແຜ່ລາມອອກໄປເປັນເວລາຫຼາຍເດືອນວ່າ Apple ຈະປັບລາຄາເພີ່ມຂຶ້ນເນື່ອງຈາກການປ່ຽນແປງຂອງສາຍ, ເຊັ່ນ: ການນໍາສະເຫນີຂອງຂອບໂລຫະປະສົມ titanium ທີ່ມີແປງແລະ bezels ບາງໆ. iPhone 15 Pro Max ລຸ້ນ ໃໝ່ ຍັງມີ A17 SoC ທີ່ໄວຂຶ້ນພ້ອມກັບ GPU ລວມທີ່ຮອງຮັບ ray tracing.
ມັນເປັນສິ່ງສໍາຄັນທີ່ຈະສັງເກດວ່າລາຄາ 1,199 ໂດລາສໍາລັບຮຸ່ນ 256GB ບໍ່ແມ່ນລາຄາທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນນັບຕັ້ງແຕ່ Apple ໄດ້ຄິດຄ່າທໍານຽມໃນຈໍານວນດຽວກັນສໍາລັບຄວາມຈຸດຽວກັນໃນປີກາຍນີ້. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ທາງເລືອກທີ່ມີລາຄາຕ່ໍາກັບ 128GB ຂອງການເກັບຮັກສາແມ່ນບໍ່ມີຕໍ່ໄປອີກແລ້ວ.
ນອກ ເໜືອ ໄປຈາກການປ່ຽນແປງລາຄາແລະການເກັບຮັກສາ, Apple ຍັງໄດ້ປັບປຸງ iPhone ຂອງມັນໃຫ້ທັນສະ ໄໝ. ໃນທີ່ສຸດບໍລິສັດໄດ້ປ່ຽນພອດ Lightning ທີ່ເກົ່າແກ່ດ້ວຍພອດ USB-C ໃນທົ່ວໂທລະສັບຂອງຕົນ, ລວມທັງ AirPods Pro. ພອດ USB-C ຮອງຮັບມາດຕະຖານ USB 3 ທີ່ໄວກວ່າດ້ວຍຄວາມໄວການໂອນເຖິງ 10Gbps. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຜູ້ໃຊ້ຈະຕ້ອງຊື້ສາຍ USB 3 ປະເພດ C ແຍກຕ່າງຫາກ.
ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ, ລຸ້ນ iPhone 15 ດຽວນີ້ຮອງຮັບການສາກໄຟ Qi2, ເຊິ່ງເປັນມາດຕະຖານການສາກໄຟໃໝ່ຂອງ Apple ໂດຍອີງໃສ່ການສາກໄຟ MagSafe ຂອງຕົນເອງ. ຮຸ່ນ Pro ຍັງໄດ້ປ່ຽນແທນປຸ່ມວົງແຫວນ / ການສັ່ນສະເທືອນແບບເກົ່າດ້ວຍປຸ່ມປະຕິບັດງານທີ່ສາມາດປັບແຕ່ງໄດ້, ຄ້າຍຄືກັບທີ່ພົບເຫັນຢູ່ໃນໂທລະສັບ Apple Watch Ultra.
ຄຽງຄູ່ກັບ iPhone 15 Pro ແລະ 15 Pro Max, Apple ຍັງໄດ້ປະກາດ iPhone 15 ແລະ 15 Plus ຮຸ່ນ. ຮູບແບບເຫຼົ່ານີ້ມີຄຸນສົມບັດເກາະໄດນາມິກ ແລະສືບທອດຊິບ A16 Bionic ຈາກຮຸ່ນ Pro ຂອງປີທີ່ຜ່ານມາ. ລາຄາເລີ່ມຕົ້ນຂອງ iPhone 15 ແລະ 15 Plus ຍັງຄົງຄືກັນກັບປີທີ່ຜ່ານມາຢູ່ທີ່ $799 ແລະ $899 ຕາມລໍາດັບ.
ໂດຍລວມແລ້ວ, iPhone 15 Pro Max ໃໝ່ມາພ້ອມກັບລາຄາເລີ່ມຕົ້ນທີ່ສູງກວ່າ, ແຕ່ມັນໃຫ້ບ່ອນຈັດເກັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ ແລະ ຄຸນສົມບັດ ແລະ ການປັບປຸງໃໝ່ໆທີ່ຫຼາກຫຼາຍເມື່ອທຽບໃສ່ກັບລຸ້ນກ່ອນ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- The Verge