Apple ຈະຢຸດການຂາຍ iPhone Mini Series ດ້ວຍການເປີດຕົວ iPhone 15

ໃນຄືນນີ້, Apple ມີຄວາມຕັ້ງໃຈທີ່ຈະເປີດຕົວ iPhone 15 series ທີ່ມີຄວາມຄາດຫວັງສູງ, ເຊິ່ງອາດຈະເປັນການສິ້ນສຸດຂອງ iPhone Mini. iPhone Mini, ທີ່ນໍາສະເຫນີສອງສາມປີກ່ອນ, ໄດ້ຕໍ່ສູ້ກັບຄວາມນິຍົມຈໍາກັດໃນບັນດາຜູ້ໃຊ້ທີ່ມັກໂທລະສັບຂະຫນາດນ້ອຍກວ່າ.
ການຄາດເດົາກ່ຽວກັບການຢຸດເຊົາຂອງ iPhone Mini ໄດ້ຖືກເຜີຍແຜ່ຕັ້ງແຕ່ຕົ້ນປີ 2023, ແລະເບິ່ງຄືວ່າການຕັດສິນໃຈຂອງ Apple ສອດຄ່ອງກັບຂ່າວລືເຫຼົ່ານີ້. ຂໍ້ມູນຕະຫຼາດໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າຄວາມຕ້ອງການສໍາລັບໂທລະສັບຂະຫນາດນ້ອຍແມ່ນຂ້ອນຂ້າງຫນ້ອຍເມື່ອທຽບກັບຂະຫນາດໃຫຍ່, ຮູບແບບທີ່ອຸດົມສົມບູນຫຼາຍ. ດັ່ງນັ້ນ, Apple ໄດ້ຕັດສິນໃຈສຸມໃສ່ຄວາມພະຍາຍາມຂອງຕົນໃນແບບ Pro ເພື່ອຕອບສະຫນອງຄວາມຕ້ອງການທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນ.
ຄຽງຄູ່ກັບ iPhone 15 series, Apple ຄາດວ່າຈະເປີດຕົວ Apple Watch Series 9, Apple Watch Ultra 2, ແລະ AirPods Pro ພາຍໃນງານ. ນອກຈາກນີ້ຍັງມີບົດລາຍງານແນະນໍາວ່າ Apple ອາດຈະແນະນໍາກໍລະນີໃຫມ່ສໍາລັບ iPhone 15 series ໃນຂະນະທີ່ຢຸດເຊົາການດໍາເນີນກໍລະນີຫນັງຂອງຕົນ. ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ, Apple ກໍາລັງພິຈາລະນາຢຸດການຜະລິດຢາງຊິລິໂຄນໃນປະຈຸບັນແລະອຸປະກອນເສີມ fluoroelastomer ເປັນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງການລິເລີ່ມທີ່ໃຫຍ່ກວ່າຂອງຕົນໃນການຫັນໄປສູ່ວັດສະດຸທີ່ມີຄວາມຍືນຍົງຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມຫຼາຍຂຶ້ນ.
ອີງຕາມການລາຍງານຈາກ MacRumours, Apple ອາດຈະທົດແທນອຸປະກອນເສີມຂອງຕົນໃນປັດຈຸບັນທີ່ເຮັດຈາກວັດສະດຸທີ່ເປັນມິດກັບສິ່ງແວດລ້ອມ. ນີ້ປະກອບມີອຸປະກອນເສີມເຊັ່ນ iPhone Silicone Case ກັບ MagSafe, Sport Band, Solo Loop, ແລະ AirTag Loop. ບົດລາຍງານຍັງກ່າວເຖິງຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງວັດສະດຸທີ່ນິຍົມໃຫມ່ທີ່ເອີ້ນວ່າ FineWoven ຈະຖືກນໍາສະເຫນີສໍາລັບອຸປະກອນເສີມເຫຼົ່ານີ້.
ດ້ວຍການຫັນປ່ຽນນີ້, Apple ຄາດວ່າຈະເປີດເຜີຍການອອກແບບອຸປະກອນເສີມທີ່ສົດຊື່ນ, ເຊັ່ນ: ແຖບ Apple Watch "FineWoven" ທີ່ມີ buckle ແມ່ເຫຼັກ. ການເຄື່ອນໄຫວນີ້ໄປສູ່ວັດສະດຸທີ່ມີຄວາມຍືນຍົງ ແລະເປັນມິດກັບສິ່ງແວດລ້ອມຫຼາຍຂື້ນ ສອດຄ່ອງກັບຄວາມມຸ່ງໝັ້ນຂອງ Apple ໃນການເປັນບໍລິສັດທີ່ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ ແລະຄິດໄປຂ້າງໜ້າ.
ໂດຍລວມແລ້ວ, ເຫດການໃນຄືນນີ້ສັນຍາວ່າຈະນໍາເອົາຜະລິດຕະພັນໃຫມ່ທີ່ຫນ້າຕື່ນເຕັ້ນແລະນະວັດຕະກໍາໃຫມ່ຈາກ Apple, ໃນຂະນະທີ່ກໍາລັງອໍາລາກັບຊຸດ iPhone Mini. ໃນຖານະເປັນສະເຫມີ, Apple ຍັງສືບຕໍ່ຊຸກຍູ້ຂອບເຂດຂອງເຕັກໂນໂລຢີແລະການອອກແບບເພື່ອຕອບສະຫນອງຄວາມຕ້ອງການຂອງລູກຄ້າທີ່ພັດທະນາຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ.
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– MacRumours ລາຍງານກ່ຽວກັບການປ່ຽນແປງທີ່ມີທ່າແຮງຂອງ Apple ໄປສູ່ອຸປະກອນທີ່ຍືນຍົງກວ່າ