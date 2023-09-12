Apple ຄາດວ່າຈະເປີດຕົວ iPhone 15 ລຸ້ນ ໃໝ່ ໃນມື້ນີ້, ໃນຂະນະທີ່ປະເຊີນກັບສິ່ງທ້າທາຍໃນຕະຫຼາດຈີນແລະການແຂ່ງຂັນທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນ. iPhone ກວມເອົາຫຼາຍກວ່າເຄິ່ງຫນຶ່ງຂອງຍອດຂາຍຂອງ Apple ໃນປີກາຍນີ້, ແຕ່ຂໍ້ຈໍາກັດການເຂົ້າເຖິງຕະຫຼາດໃນປະເທດຈີນເຮັດໃຫ້ເກີດໄພຂົ່ມຂູ່ຕໍ່ບໍລິສັດ. ນອກຈາກນັ້ນ, Apple ຍັງຈະຕ້ອງຕໍ່ສູ້ກັບ Huawei Technologies, ຄູ່ແຂ່ງອັນດັບຕົ້ນໆຂອງຕົນໃນຕະຫຼາດສະມາດໂຟນລະດັບພຣີມຽມຂອງຈີນ ຈົນກ່ວາການຄວບຄຸມການສົ່ງອອກຂອງສະຫະລັດເຮັດໃຫ້ທຸລະກິດໂທລະສັບຂອງ Huawei ຂັດຂວາງ. ອາທິດທີ່ຜ່ານມາ, Huawei ໄດ້ເປີດຕົວ Mate 60 Pro, ໂທລະສັບລະດັບສູງທີ່ໃຊ້ຊິບທີ່ຜະລິດຈາກຈີນ, ເຊິ່ງອາດຈະລະເມີດຂໍ້ຈໍາກັດດ້ານການຄ້າທີ່ລັດຖະບານສະຫະລັດໄດ້ວາງອອກ.
ໃນຄວາມພະຍາຍາມທີ່ຈະໄດ້ຮັບຂອບເຂດຫຼາຍກວ່າ Apple, Huawei ໄດ້ລວມເອົາຄຸນສົມບັດ add-on ເຊັ່ນການໂທຫາດາວທຽມໂດຍໃຊ້ເຄືອຂ່າຍທີ່ສະຫນັບສະຫນູນໂດຍລັດຖະບານຂອງຈີນ. ເຖິງແມ່ນວ່າສາຍ iPhone ໃນປະຈຸບັນຂອງ Apple ປະກອບມີຄວາມສາມາດຂອງດາວທຽມ, ພວກມັນມີຈຸດປະສົງພຽງແຕ່ສໍາລັບສະຖານະການສຸກເສີນເທົ່ານັ້ນ. Apple ມີແນວໂນ້ມທີ່ຈະສຸມໃສ່ການຜະລິດຕະພັນໃຫມ່ຂອງຕົນໃນລະຫວ່າງເຫດການໃນມື້ນີ້ທີ່ສໍານັກງານໃຫຍ່ Apple Park, ໂດຍການປ່ຽນແປງທີ່ສໍາຄັນສໍາລັບລູກຄ້າແມ່ນການປ່ຽນຈາກສາຍສາກ "Lightning" ທີ່ເປັນເຈົ້າຂອງ Apple ເປັນ USB-C, ປະຕິບັດຕາມກົດລະບຽບຂອງເອີຣົບ. ນັກວິເຄາະຄາດຄະເນວ່າ Apple ຈະຈັດຕໍາແຫນ່ງການປ່ຽນແປງນີ້ເປັນການຍົກລະດັບ, ໃຊ້ປະໂຍດຈາກຄວາມໄວຂໍ້ມູນໄວເພື່ອໂອນວິດີໂອທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງທີ່ຖືກຍິງໃສ່ iPhone.
ນັກວິເຄາະຍັງຄາດຫວັງວ່າ Apple ຈະນໍາສະເຫນີຄຸນສົມບັດໃຫມ່ເຊັ່ນ: ເຕັກໂນໂລຊີກ້ອງຖ່າຍຮູບ "periscope" ສໍາລັບການປັບປຸງຄວາມສາມາດໃນການຊູມ, ຊິບອັບເກດ, ແລະກໍລະນີ titanium. ຄໍາຖາມຕົ້ນຕໍແມ່ນວ່າຄຸນສົມບັດເຫຼົ່ານີ້ຈະຖືກສະຫງວນໄວ້ສໍາລັບອຸປະກອນຊັ້ນສູງໃຫມ່ຫຼືຖ້າການຍົກລະດັບຂະຫນາດນ້ອຍກວ່າກໍ່ຈະຖືກເຮັດໃຫ້ເປັນແບບທີ່ມີລາຄາຖືກກວ່າ. ຜູ້ຊ່ຽວຊານຄາດການວ່າ Apple ຈະເພີ່ມລາຄາສະເລ່ຍຕໍ່ໂທລະສັບທີ່ຂາຍອອກເພື່ອເພີ່ມລາຍຮັບ, ແຕ່ມັນຍັງບໍ່ແນ່ນອນເທື່ອວ່າລາຄາຈະຖືກຍົກຂຶ້ນມາທົ່ວຄະນະ ຫຼື ຈຳກັດສະເພາະລຸ້ນພຣີມຽມ. ເຖິງວ່າຈະມີການຫຼຸດລົງໃນຕະຫຼາດໂທລະສັບສະຫຼາດທົ່ວໂລກ, Apple ໄດ້ປະສົບກັບການຫຼຸດລົງຫນ້ອຍທີ່ສຸດໃນການຈັດສົ່ງໃນບັນດາຜູ້ຜະລິດໂທລະສັບສະຫຼາດທີ່ສໍາຄັນໃນໄຕມາດທີສອງຂອງປີນີ້. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ຕະຫຼາດໂດຍລວມຍັງປະເຊີນກັບເງື່ອນໄຂທີ່ທ້າທາຍ.
ຜູ້ສັງເກດການຍັງຈະຊອກຫາຕົວຊີ້ບອກໃດໆກ່ຽວກັບແຜນການຂອງ Apple ໃນພາກສະຫນາມຂອງປັນຍາປະດິດສ້າງ. ບໍລິສັດໄດ້ປະເຊີນກັບການສອບຖາມກ່ຽວກັບຄວາມຕັ້ງໃຈຂອງຕົນກ່ຽວກັບເຕັກໂນໂລຢີນີ້, ແຕ່ມາຮອດປັດຈຸບັນມີຄໍາແນະນໍາຈໍານວນຫນ້ອຍ. ການຄາດເດົາຍັງຄົງຢູ່ກັບວ່າ Apple ຈະສະແດງຮູບແບບທີ່ກ້າວຫນ້າຂອງ Siri ຫຼືໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບຄວາມພະຍາຍາມໃນການຄົ້ນຄວ້າແລະການພັດທະນາໃນຂົງເຂດນີ້.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- Reuters: https://www.reuters.com/technology/apple-set-unveil-new-iphone-lineup-tuesday-amid-china-competition-threats-2022-09-06/