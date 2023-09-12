ການມາຮອດຂອງ iPhone 15: ສິ່ງທີ່ຄາດຫວັງ

Apple ໄດ້ເປີດຕົວໂທລະສັບມືຖືລຸ້ນຫລ້າສຸດຂອງເຂົາເຈົ້າ, iPhone 15, ໃນງານ "Wonderlust" ຂອງເຂົາເຈົ້າໃນ Cupertino. ອຸປະກອນດັ່ງກ່າວຍັງຄົງມີຄຸນສົມບັດທີ່ຄຸ້ນເຄີຍຫຼາຍຢ່າງ, ເຊັ່ນ: ແຜ່ນຕັດເກາະໄດນາມິກ, ຕອນນີ້ສາມາດໃຊ້ໄດ້ທົ່ວທຸກສາຍ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຫນຶ່ງໃນການເພີ່ມເຕີມທີ່ໂດດເດັ່ນແມ່ນພອດທີ່ປັບປຸງໃຫມ່: USB-C.
ການເຄື່ອນໄຫວນີ້ໂດຍ Apple ຫມາຍເຖິງການປ່ຽນແປງໄປສູ່ມາດຕະຖານຕົວເຊື່ອມຕໍ່, ສ່ວນຫນຶ່ງແມ່ນຂັບເຄື່ອນໂດຍກົດຫມາຍຂອງ EU. ໃນຂະນະທີ່ Apple ອາດຈະບໍ່ມີຄວາມກະຕືລືລົ້ນໃນເບື້ອງຕົ້ນກ່ຽວກັບການປ່ຽນແປງ, ໃນທີ່ສຸດມັນກໍ່ເປັນການພັດທະນາໃນທາງບວກສໍາລັບຜູ້ບໍລິໂພກ. ພອດ Lightning, ທີ່ນໍາສະເຫນີໃນໄລຍະຫນຶ່ງປີກ່ອນ, ປະຈຸບັນໄດ້ຖືກຕັດອອກ, ໂດຍສາຍ iPad ໄດ້ປ່ຽນໄປສູ່ຕົວເຊື່ອມຕໍ່ມາດຕະຖານແລ້ວ.
ຄຸນນະສົມບັດຂອງເກາະໄດນາມິກໄດ້ຖືກປັບປຸງ, ໃນປັດຈຸບັນລວມທັງຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບສາຍການບິນ. iPhone 15 ມີຈໍສະແດງຜົນ Super Retina XDR, ມີຢູ່ໃນ 6.1 ນິ້ວແລະ 6.7 ນິ້ວສໍາລັບຮຸ່ນ Plus. ກ້ອງຖ່າຍຮູບຫຼັກຂອງມັນມີຄວາມປະທັບໃຈ 48 ລ້ານພິກເຊລແລະນໍາໃຊ້ pixel binning ເພື່ອຜະລິດຮູບພາບທີ່ມີຄວາມລະອຽດສູງ 24 ລ້ານພິກເຊລ. ນອກຈາກນັ້ນ, ມືຖືສະຫນອງການປັບປຸງການຊູມດ້ວຍ 2x telephoto "ຄຸນນະພາບ optical" ສໍາລັບການສັກຢາທີ່ຄົມຊັດ.
ຄວາມສາມາດໃນການຮຽນຮູ້ຂອງເຄື່ອງຈັກໄດ້ຖືກລວມເຂົ້າໃນ iPhone 15. ມັນສາມາດກວດພົບການປະກົດຕົວຂອງບຸກຄົນ ຫຼືສັດລ້ຽງ (ສະເພາະແມວ ແລະ ໝາ) ຢູ່ໃນກອບໂດຍອັດຕະໂນມັດ ແລະນຳໃຊ້ຜົນກະທົບ bokeh ຕາມຄວາມເໝາະສົມ. ໂໝດອັດສະລິຍະ HDR ຍັງໄດ້ຮັບການປັບປຸງ, ນຳໃຊ້ການຮັບຮູ້ຄວາມເລິກໃນກ້ອງໜ້າເພື່ອແຍກວັດຖຸທີ່ດີຂຶ້ນ ແລະ ສະໜອງສະເປກຕຣາສີທີ່ສົດໃສກວ່າ.
ພາຍໃຕ້ຝາອັດປາກຂຸມ, ອຸປະກອນແມ່ນຂັບເຄື່ອນດ້ວຍຊິບ A16 bionic ໃໝ່, ມີ GPU ຫົກແກນ. ມັນຍັງມີເທກໂນໂລຍີ Ultra Wideband, ເຊິ່ງຊ່ວຍເພີ່ມການເຮັດວຽກຂອງ FindMy, ຄ້າຍຄືກັບ Apple Watch Series 9.
ການປັບປຸງທີ່ໂດດເດັ່ນອື່ນໆລວມມີການປັບປຸງການໂດດດ່ຽວສຽງເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນສິ່ງລົບກວນສະພາບແວດລ້ອມ, ເຊັ່ນດຽວກັນກັບຄຸນສົມບັດການບໍລິການຖະຫນົນໃຫມ່ສໍາລັບການເຊື່ອມຕໍ່ດາວທຽມ, ພັດທະນາໂດຍການຮ່ວມມືກັບ AAA. iPhone 15 ມີຢູ່ໃນສີເຫຼືອງ, ສີຂຽວ, ສີຟ້າ, ສີດໍາ, ແລະສີບົວ.
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