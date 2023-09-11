iOS 17 ຂອງ Apple: ສິ່ງທີ່ຄາດຫວັງຈາກການອັບເດດ iPhone ຫຼ້າສຸດ

ການອັບເດດ iOS 17 ທີ່ຈະມາເຖິງຂອງ Apple ໄດ້ຖືກຕັ້ງໄວ້ເພື່ອນໍາເອົາການປ່ຽນແປງທີ່ສໍາຄັນໃຫ້ກັບ iPhone ຂອງທ່ານ. ຊອບແວສະມາດໂຟນລຸ້ນລ້າສຸດຂອງ Apple ລວມມີການອັບເດດແອັບຕ່າງໆເຊັ່ນ Messages, Phone, FaceTime, ແລະ Health, ພ້ອມກັບການນຳສະເໜີຄຸນສົມບັດໃໝ່ທີ່ເອີ້ນວ່າ StandBy. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ມັນເປັນສິ່ງສໍາຄັນທີ່ຈະສັງເກດວ່າ iOS 17 ຈະສາມາດໃຊ້ໄດ້ກັບ iPhone Xs ຫຼືຮຸ່ນໃຫມ່ກວ່າ.
ໃນບັນດາການຍົກລະດັບທີ່ໂດດເດັ່ນໃນ iOS 17 ແມ່ນການປັບປຸງແອັບຯໂທລະສັບ. Apple ກໍາລັງນໍາສະເຫນີໂປສເຕີຕິດຕໍ່, ບັດຕິດຕໍ່ທີ່ສາມາດປັບແຕ່ງໄດ້ທີ່ປາກົດໃນເວລາທີ່ທ່ານໂທຫາ, ສົ່ງຂໍ້ຄວາມ, ຫຼື FaceTime ຜູ້ໃດຜູ້ຫນຶ່ງ. ບັດຕິດຕໍ່ເຫຼົ່ານີ້ສາມາດຖືກປັບແຕ່ງເປັນສ່ວນຕົວດ້ວຍຮູບ, Memojis, ຫຼືຂໍ້ຄວາມ, ຊ່ວຍໃຫ້ມີການສໍາພັດເປັນສ່ວນຕົວຫຼາຍຂຶ້ນ. ນອກຈາກນັ້ນ, Live Voicemail ຈະຖອດຂໍ້ຄວາມສຽງໃນເວລາຈິງເມື່ອຜູ້ໂທອອກຂໍ້ຄວາມ, ເຮັດໃຫ້ມັນງ່າຍຂຶ້ນໃນຫນ້າຈໍການໂທແລະຮັບຂໍ້ຄວາມທີ່ສໍາຄັນ.
ແອັບ Messages ຍັງໄດ້ຮັບການອັບເດດດ້ວຍການເພີ່ມຟັງຊັນເຊັກອິນ. ຄຸນສົມບັດນີ້ອະນຸຍາດໃຫ້ທ່ານແຈ້ງໃຫ້ໝູ່ເພື່ອນ ຫຼືສະມາຊິກໃນຄອບຄົວຮູ້ເມື່ອເຈົ້າກຳລັງໄປເຖິງຈຸດໝາຍປາຍທາງສະເພາະ. ຖ້າເຈົ້າໃຊ້ເວລາດົນກວ່າທີ່ຄາດໄວ້ ຫຼື ໄປບໍ່ກັບທາງ, Check In ຈະສົ່ງການແຈ້ງເຕືອນໃຫ້ທ່ານເພື່ອໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າທຸກຢ່າງແມ່ນດີ.
ຜູ້ໃຊ້ FaceTime ຈະມີຄວາມຍິນດີທີ່ຮູ້ວ່າ iOS 17 ແນະນໍາຄວາມສາມາດໃນການອອກຈາກຂໍ້ຄວາມວິດີໂອສໍາລັບສາຍບໍ່ໄດ້ຮັບ. ຄຸນສົມບັດນີ້ອະນຸຍາດໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ສາມາດຕິດຕໍ່ສື່ສານຜ່ານວິດີໂອເຖິງແມ່ນວ່າຜູ້ຮັບບໍ່ໄດ້ຮັບສາຍ.
ຫນຶ່ງໃນການເພີ່ມເປັນເອກະລັກຂອງ iOS 17 ແມ່ນໂຫມດ StandBy. ຄຸນສົມບັດນີ້ຈະປ່ຽນ iPhone ຂອງທ່ານໃຫ້ເປັນຈໍສະແດງຜົນອັດສະລິຍະ ເມື່ອມັນສາກໄຟ ແລະວາງໄວ້ຂ້າງຂອງມັນ. ມັນອະນຸຍາດໃຫ້ເຂົ້າເຖິງ widget, ການແຈ້ງເຕືອນ, ແລະການໂທໄດ້ງ່າຍ.
ກ່ຽວກັບສຸຂະພາບຈິດ, Apple ກໍາລັງນໍາສະເຫນີຄຸນສົມບັດໃຫມ່ທີ່ເອີ້ນວ່າສຸຂະພາບຈິດພາຍໃນ app Health. ຄຸນສົມບັດນີ້ຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ຕິດຕາມສຸຂະພາບຈິດຂອງເຂົາເຈົ້າໂດຍການອະນຸຍາດໃຫ້ເຂົາເຈົ້າບັນທຶກອາລົມຂອງເຂົາເຈົ້າ ແລະກໍານົດປັດໄຈທີ່ອາດຈະມີຜົນກະທົບມັນ. ຜູ້ໃຊ້ຍັງສາມາດເຮັດສໍາເລັດການປະເມີນສຸຂະພາບຈິດແລະແບ່ງປັນຂໍ້ມູນກັບທ່ານຫມໍຂອງພວກເຂົາເພື່ອຊອກຫາການປິ່ນປົວຖ້າຈໍາເປັນ.
ໂດຍລວມແລ້ວ, iOS 17 ນໍາເອົາການອັບເດດ ແລະຄຸນສົມບັດທີ່ຫນ້າຕື່ນເຕັ້ນຫຼາຍອັນເພື່ອເພີ່ມປະສົບການຂອງຜູ້ໃຊ້ iPhone. ຊອບແວດັ່ງກ່າວຄາດວ່າຈະເປີດຕົວໃນວັນທີ 12 ເດືອນກັນຍາ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– ຊື່ແຫຼ່ງ: iOS 17 ຂອງ Apple: ສິ່ງທີ່ຄາດຫວັງຈາກການອັບເດດ iPhone ຫຼ້າສຸດ
– ຜູ້ຂຽນ: Daniel Howley
- ສິ່ງພິມ: Yahoo Finance