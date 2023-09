Apple TV Plus ໃຊ້ໃນຮູບເງົາເລື່ອງ Godzilla ກັບ Monarch: Legacy of Monsters Trailer

Apple TV Plus ສືບຕໍ່ສາຍຂອງງານວາງສະແດງທີ່ມີຄວາມນິຍົມດ້ວຍການເປີດຕົວ trailer ທໍາອິດສໍາລັບ Monarch: Legacy of Monsters. ຊີຣີນີ້ໝາຍເຖິງການກ້າວເຂົ້າສູ່ໂລກຂອງ Godzilla ຂອງ Apple, ໂດຍສັນຍາວ່າຈະໃຫ້ມີການປັບຕົວໂທລະທັດທີ່ດີແທ້ໆຂອງ franchise monster ທີ່ນິຍົມ.

Monarch: Legacy of Monsters ຖືກກໍານົດໄວ້ໃນ MonsterVerse ຂອງ Lionsgate, ເຊິ່ງໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນດ້ວຍການ reboot Godzilla 2014 ແລະປະກອບມີຮູບເງົາເຊັ່ນ Kong: Skull Island, Godzilla: King of the Monsters, ແລະ Godzilla vs. Kong. ກ່ອນທີ່ franchise ກັບຄືນສູ່ໂຮງລະຄອນໃນປີຫນ້າ, ຊຸດໂທລະທັດມີຈຸດປະສົງເພື່ອຕື່ມຂໍ້ມູນໃສ່ໃນບາງຊ່ອງຫວ່າງໃນເລື່ອງຂອງ Godzilla.

ເລື່ອງນີ້ຕິດຕາມເຈົ້າຫນ້າທີ່ກອງທັບ Lee Shaw, ສະແດງໂດຍ Wyatt Russell ໃນໄວຫນຸ່ມຂອງລາວແລະ Kurt Russell (ພໍ່ຂອງ Wyatt) ເປັນຮຸ່ນເກົ່າ. Lee ເຮັດວຽກກັບອົງການຈັດຕັ້ງ monster Monarch ແລະຕໍ່ມາພະຍາຍາມເຕືອນໂລກກ່ຽວກັບອັນຕະລາຍທີ່ລາວໄດ້ເປັນພະຍານ. ຄຽງຂ້າງ Lee, ອ້າຍເອື້ອຍນ້ອງໄດ້ເປີດເຜີຍຄວາມລັບກ່ຽວກັບ Monarch, ເພີ່ມອີກຊັ້ນຂອງ intrigue ກັບດິນຕອນ.

ໃນຂະນະທີ່ລາຍລະອຽດຫຼາຍຢ່າງກ່ຽວກັບດິນຕອນຂອງການສະແດງຍັງຄົງບໍ່ເປີດເຜີຍ, trailer ແນ່ນອນປະທັບໃຈໃນແງ່ຂອງສາຍຕາແລະຂະຫນາດ. Monarch: Legacy of Monsters ເບິ່ງຄືວ່າຈະທຽບເທົ່າກັບຄວາມຍິ່ງໃຫຍ່ຂອງຮູບເງົາ MonsterVerse, ການສະແດງ monsters ທີ່ ໜ້າ ປະທັບໃຈ, ຊຸດທີ່ ໜ້າ ຕື່ນຕາຕື່ນໃຈ, ແລະຮູບຊົງທີ່ ໜ້າ ສົນໃຈຂອງ Godzilla.

Apple ໄດ້ປະໄວ້ຢ່າງຊັດເຈນວ່າບໍ່ມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການນໍາເອົາຊຸດ epic ນີ້ໄປສູ່ຊີວິດ. ຄຸນຄ່າການຜະລິດຢູ່ໃນການສະແດງສະແດງເຖິງຄວາມມຸ່ງຫມັ້ນທີ່ຈະເຮັດຄວາມຍຸຕິທໍາຕໍ່ franchise Godzilla ທີ່ຮັກແພງ. ໃນຂະນະທີ່ມີໂອກາດຂອງຄວາມຜິດຫວັງສະເຫມີ, ອີງຕາມສິ່ງທີ່ພວກເຮົາໄດ້ເຫັນມາເຖິງຕອນນັ້ນ, ມັນມີທ່າແຮງທີ່ຈະກາຍເປັນຫນຶ່ງໃນລາຍການໂທລະພາບທີ່ດີທີ່ສຸດຂອງປີ 2023.

Monarch: Legacy of Monsters ກໍາລັງຈະສາຍຮອບປະຖົມມະທັດໃນວັນທີ 17 ພະຈິກນີ້ຢູ່ Apple TV Plus.

