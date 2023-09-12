Apple's Carbon-Neutral Watch Series 9: ການເບິ່ງທີ່ໃກ້ຊິດກ່ຽວກັບຜົນກະທົບດ້ານສະພາບອາກາດທີ່ໃຫຍ່ກວ່າ

ບໍ່ດົນມານີ້ Apple ໄດ້ປະກາດການປ່ອຍ Apple Watch Series 9 ຂອງຕົນ, ເຊິ່ງມັນອ້າງວ່າເປັນຜະລິດຕະພັນທໍາອິດທີ່ເປັນກາງຂອງຄາບອນ. ໃນຂະນະທີ່ນີ້ແມ່ນບາດກ້າວກ້າວໄປຂ້າງຫນ້າຢ່າງແທ້ຈິງ, ມັນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນທີ່ຈະຕ້ອງກວດເບິ່ງຮູບພາບຂະຫນາດໃຫຍ່ຂອງຜົນກະທົບດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມຂອງບໍລິສັດແທນທີ່ຈະສຸມໃສ່ຄວາມຍືນຍົງຂອງຜະລິດຕະພັນແຕ່ລະຄົນ.
ສະຖານະຄາບອນ-ເປັນກາງຂອງ Apple Watch Series 9 ນຳໃຊ້ກັບການປະສົມສະເພາະຂອງກໍລະນີ ແລະແຖບເທົ່ານັ້ນ. ນອກຈາກນັ້ນ, Apple ມີຄວາມຕັ້ງໃຈທີ່ຈະຢຸດການຂາຍອຸປະກອນເສີມໜັງ ເຊັ່ນ: ສາຍໂມງ ແລະ ຖົງໂທລະສັບ ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນການປ່ອຍອາຍພິດເຮືອນແກ້ວໃຫ້ໜ້ອຍທີ່ສຸດ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ເມື່ອປະເມີນຄໍາຫມັ້ນສັນຍາສະພາບອາກາດຂອງບໍລິສັດ, ມັນເປັນສິ່ງສໍາຄັນທີ່ຈະເບິ່ງເກີນຄວາມຍືນຍົງຂອງຜະລິດຕະພັນສ່ວນບຸກຄົນແລະພິຈາລະນາການຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມໂດຍລວມ.
Apple ມີຈຸດປະສົງເພື່ອບັນລຸຄວາມເປັນກາງຂອງຄາບອນໃນປີ 2030, ເຊິ່ງເປັນຕົວແທນຂອງຈຸດສໍາຄັນທີ່ພວກເຮົາຄວນປະເມີນບໍລິສັດ. ກ່ຽວກັບ Apple Watch Series 9, ກໍລະນີທີ່ເລືອກແລະແຖບປະສົມປະສານຂອງຮູບແບບນີ້, ພ້ອມກັບ Apple Watch Ultra 2 ແລະ Apple Watch SE, ຈະມີໂລໂກ້ທີ່ຊີ້ບອກເຖິງຄວາມເປັນກາງຂອງຄາບອນ. Apple ຖືວ່າການຫຼຸດຜ່ອນການປ່ອຍອາຍພິດໃນຂະບວນການຜະລິດໄປສູ່ການປັບປຸງວັດສະດຸ, ໄຟຟ້າ, ແລະການຂົນສົ່ງ, ລວມທັງການເພີ່ມການຮັບຮອງເອົາພະລັງງານສະອາດໂດຍຜູ້ສະຫນອງ. ການປ່ອຍອາຍພິດທີ່ຍັງເຫຼືອແມ່ນໄດ້ຮັບການຊົດເຊີຍໂດຍຜ່ານໂຄງການທີ່ອີງໃສ່ທໍາມະຊາດ, ເຊັ່ນການລິເລີ່ມການປູກປ່າທີ່ເສີມຂະຫຍາຍການດູດຊຶມ CO2. ນອກຈາກນັ້ນ, Apple ຍັງໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາວ່າຈະໃຫ້ກົງກັບການນຳໃຊ້ໄຟຟ້າທີ່ລູກຄ້າຄາດຫວັງໄວ້ສຳລັບການສາກແບບ Apple Watch ແບບກາກບອນທີ່ເປັນກາງໂດຍການລົງທຶນໃນໂຄງການພະລັງງານທົດແທນ.
ເປັນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງຄໍາຫມັ້ນສັນຍາຂອງຕົນເພື່ອຄວາມຍືນຍົງ, Apple ໄດ້ທົດແທນຫນັງດ້ວຍວັດສະດຸ microtwill ທີ່ເອີ້ນວ່າ FineWoven, ອ້າງວ່າມີການປ່ອຍອາຍພິດຄາບອນຕ່ໍາຢ່າງຫຼວງຫຼາຍເມື່ອທຽບກັບຫນັງ. ການຫັນປ່ຽນຄັ້ງນີ້ແມ່ນແນໃສ່ຫຼຸດຜ່ອນການປ່ອຍອາຍພິດເຮືອນແກ້ວຈາກງົວທີ່ປ່ອຍອາຍພິດມີເທນ, ອາຍແກັສເຮືອນແກ້ວທີ່ມີພະລັງແຮງທີ່ເຮັດໃຫ້ການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດຮ້າຍແຮງຂຶ້ນ.
ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ໃນຂະນະທີ່ການຫຼຸດຜ່ອນການປ່ອຍອາຍພິດຈາກແຫຼ່ງສະເພາະແມ່ນມີຄວາມສໍາຄັນ, ມັນບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງສະທ້ອນເຖິງຄວາມຄືບຫນ້າໂດຍລວມທີ່ບໍລິສັດກໍາລັງດໍາເນີນໄປສູ່ເປົ້າຫມາຍສະພາບອາກາດຂອງຕົນ. ບໍລິສັດອາດຈະເຮັດໃຫ້ຜະລິດຕະພັນຫນຶ່ງມີກາກບອນຫນ້ອຍລົງແຕ່ຊົດເຊີຍຜົນສໍາເລັດນີ້ໂດຍການຂາຍຜະລິດຕະພັນນັ້ນໃນປະລິມານຫຼາຍ, ນໍາໄປສູ່ການການປ່ອຍອາຍພິດເຮືອນແກ້ວດຽວກັນຫຼືແມ້ກະທັ້ງເພີ່ມຂຶ້ນ.
ບົດລາຍງານຄວາມຄືບໜ້າດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມຫຼ້າສຸດຂອງ Apple ຊີ້ບອກເຖິງການຫຼຸດລົງຂອງການປ່ອຍອາຍຄາບອນທັງໝົດ, ໂດຍບໍລິສັດຈະຜະລິດກາກບອນໄດອອກໄຊເທົ່າກັບ 20.6 ລ້ານໂຕນໃນປີ 2022. ເພື່ອບັນລຸເປົ້າໝາຍສະພາບອາກາດ, Apple ຕ້ອງບັນລຸການປ່ອຍອາຍພິດສຸດທິໃນທ້າຍທົດສະວັດ. ມັນເປັນສິ່ງສໍາຄັນທີ່ຄວາມກ້າວຫນ້າຍັງສືບຕໍ່, ສະແດງໃຫ້ເຫັນໂດຍບົດບາດຂອງ Octavia Spencer ເປັນແມ່ທໍາມະຊາດໃນ skit ໃນລະຫວ່າງເຫດການທີ່ຜ່ານມາຂອງ Apple, ເຕືອນບໍລິສັດບໍ່ໃຫ້ເຮັດໃຫ້ແມ່ຂອງຕົນຜິດຫວັງ.
ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: Apple