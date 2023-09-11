ໂຮງງານຊິບ Arizona ຂອງ TSMC ຈະບໍ່ລົບລ້າງການເພິ່ງພາອາໄສການຜະລິດຊິລິໂຄນຢູ່ຕ່າງປະເທດ.

ໂຮງງານຊິບໃຫມ່ທີ່ກໍາລັງກໍ່ສ້າງໂດຍ TSMC ໃນ Arizona ໄດ້ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມຕື່ນເຕັ້ນກ່ຽວກັບການຜະລິດຊິບທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນໃນສະຫະລັດ, ໂດຍສະເພາະສໍາລັບ Apple. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ຜູ້ຊ່ຽວຊານເຕືອນວ່າການເຄື່ອນໄຫວນີ້ຈະບໍ່ລົບລ້າງການເອື່ອຍອີງຂອງບໍລິສັດຢ່າງເຕັມທີ່ກ່ຽວກັບການຜະລິດຊິລິໂຄນຢູ່ຕ່າງປະເທດ.
ອີງຕາມການພາຍໃນ, ເຖິງແມ່ນວ່າຊິບຈະໄດ້ຮັບການຜະລິດໃນສະຫະລັດອາເມລິກາ, ພວກເຂົາເຈົ້າຍັງຈະຕ້ອງໄດ້ຖືກສົ່ງກັບຄືນໄປບ່ອນໄຕ້ຫວັນສໍາລັບການປະກອບຢ່າງເຕັມທີ່. ວິສະວະກອນ TSMC ແລະອະດີດພະນັກງານຂອງ Apple ເປີດເຜີຍວ່າເຕັກນິກການຫຸ້ມຫໍ່ທີ່ກ້າວຫນ້າ, ສໍາຄັນສໍາລັບຂະບວນການປະກອບສຸດທ້າຍ, ບໍ່ແມ່ນຢູ່ບ່ອນອື່ນໄດ້ງ່າຍໂດຍບໍ່ມີລະບົບຕ່ອງໂສ້ການສະຫນອງທີ່ເຂັ້ມແຂງ.
ໃນຂະນະທີ່ TSMC ບໍ່ໄດ້ວາງແຜນທີ່ຈະສ້າງໂຮງງານຫຸ້ມຫໍ່ຊິບໃນສະຫະລັດເນື່ອງຈາກຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີ່ສູງ, ມັນເຊື່ອວ່າໂຮງງານ Arizona ຈະບໍ່ຜະລິດຊິບພຽງພໍເພື່ອໃຫ້ພຽງແຕ່ການກໍ່ສ້າງໂຮງງານຫຸ້ມຫໍ່ທີ່ກ້າວຫນ້າໃນພາກພື້ນ.
ນັກວິເຄາະໄດ້ຍົກໃຫ້ເຫັນຄວາມເປັນຫ່ວງກ່ຽວກັບຜົນກະທົບທາງດ້ານພູມສາດທາງດ້ານການເມືອງຂອງລັດ Arizona fab. Dylan Patel, ຫົວຫນ້ານັກວິເຄາະຂອງ SemiAnalysis, ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າເນື່ອງຈາກຄວາມຕ້ອງການສົ່ງ chip ກັບຄືນໄປໄຕ້ຫວັນສໍາລັບການຫຸ້ມຫໍ່, ສະຖານທີ່ອາດຈະບໍ່ມີປະສິດທິພາບໃນເວລາທີ່ມີຄວາມເຄັ່ງຕຶງທາງດ້ານພູມສາດຫຼືສົງຄາມ.
ມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ທີ່ Apple ສາມາດນໍາໃຊ້ສະຖານທີ່ສໍາລັບການຜະລິດຊິບທີ່ມີຄວາມສໍາຄັນຕ່ໍາບາງຢ່າງທີ່ສາມາດຖືກຫຸ້ມຫໍ່ໂດຍໃຊ້ຂະບວນການທີ່ມີຢູ່ຢູ່ນອກໄຕ້ຫວັນ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ເນື່ອງຈາກວ່າ Apple ອີງໃສ່ການຫຸ້ມຫໍ່ພັດລົມແບບປະສົມປະສານຂອງ TSMC ໃນວິທີການຫຸ້ມຫໍ່, ເຊິ່ງບໍລິສັດພຽງແຕ່ໃຊ້ໃນປະລິມານທີ່ສູງ, ມັນຍັງບໍ່ຊັດເຈນວ່າການຜະລິດສາມາດປ່ຽນໄປ Arizona ໄດ້ຫຼາຍປານໃດ.
ໃນຂະນະທີ່ໂຮງງານຊິບ TSMC Arizona ແນ່ນອນວ່າຈະປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການຜະລິດຊິບທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນໃນສະຫະລັດ, ມັນເປັນສິ່ງສໍາຄັນທີ່ຈະສັງເກດວ່າມັນຈະບໍ່ກໍາຈັດຄວາມຕ້ອງການການຜະລິດຊິລິໂຄນຢູ່ຕ່າງປະເທດສໍາລັບ Apple ຢ່າງສົມບູນ.
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