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ໂຮງງານຊິບ Arizona ຂອງ TSMC ຈະບໍ່ລົບລ້າງການເພິ່ງພາອາໄສການຜະລິດຊິລິໂຄນຢູ່ຕ່າງປະເທດ.

ByRobert Andrew

Sep 11, 2023
ໂຮງງານຊິບ Arizona ຂອງ TSMC ຈະບໍ່ລົບລ້າງການເພິ່ງພາອາໄສການຜະລິດຊິລິໂຄນຢູ່ຕ່າງປະເທດ.

ໂຮງງານຊິບໃຫມ່ທີ່ກໍາລັງກໍ່ສ້າງໂດຍ TSMC ໃນ Arizona ໄດ້ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມຕື່ນເຕັ້ນກ່ຽວກັບການຜະລິດຊິບທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນໃນສະຫະລັດ, ໂດຍສະເພາະສໍາລັບ Apple. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ຜູ້ຊ່ຽວຊານເຕືອນວ່າການເຄື່ອນໄຫວນີ້ຈະບໍ່ລົບລ້າງການເອື່ອຍອີງຂອງບໍລິສັດຢ່າງເຕັມທີ່ກ່ຽວກັບການຜະລິດຊິລິໂຄນຢູ່ຕ່າງປະເທດ.

ອີງ​ຕາມ​ການ​ພາຍ​ໃນ​, ເຖິງ​ແມ່ນ​ວ່າ​ຊິບ​ຈະ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ຜະ​ລິດ​ໃນ​ສະ​ຫະ​ລັດ​ອາ​ເມລິ​ກາ​, ພວກ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ຍັງ​ຈະ​ຕ້ອງ​ໄດ້​ຖືກ​ສົ່ງ​ກັບ​ຄືນ​ໄປ​ບ່ອນ​ໄຕ້​ຫວັນ​ສໍາ​ລັບ​ການ​ປະ​ກອບ​ຢ່າງ​ເຕັມ​ທີ່​. ວິສະວະກອນ TSMC ແລະອະດີດພະນັກງານຂອງ Apple ເປີດເຜີຍວ່າເຕັກນິກການຫຸ້ມຫໍ່ທີ່ກ້າວຫນ້າ, ສໍາຄັນສໍາລັບຂະບວນການປະກອບສຸດທ້າຍ, ບໍ່ແມ່ນຢູ່ບ່ອນອື່ນໄດ້ງ່າຍໂດຍບໍ່ມີລະບົບຕ່ອງໂສ້ການສະຫນອງທີ່ເຂັ້ມແຂງ.

ໃນຂະນະທີ່ TSMC ບໍ່ໄດ້ວາງແຜນທີ່ຈະສ້າງໂຮງງານຫຸ້ມຫໍ່ຊິບໃນສະຫະລັດເນື່ອງຈາກຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີ່ສູງ, ມັນເຊື່ອວ່າໂຮງງານ Arizona ຈະບໍ່ຜະລິດຊິບພຽງພໍເພື່ອໃຫ້ພຽງແຕ່ການກໍ່ສ້າງໂຮງງານຫຸ້ມຫໍ່ທີ່ກ້າວຫນ້າໃນພາກພື້ນ.

ນັກວິ​ເຄາະ​ໄດ້​ຍົກ​ໃຫ້​ເຫັນ​ຄວາມ​ເປັນ​ຫ່ວງ​ກ່ຽວ​ກັບ​ຜົນ​ກະທົບ​ທາງ​ດ້ານ​ພູມ​ສາດ​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເມືອງ​ຂອງ​ລັດ Arizona fab. Dylan Patel, ຫົວຫນ້ານັກວິເຄາະຂອງ SemiAnalysis, ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າເນື່ອງຈາກຄວາມຕ້ອງການສົ່ງ chip ກັບຄືນໄປໄຕ້ຫວັນສໍາລັບການຫຸ້ມຫໍ່, ສະຖານທີ່ອາດຈະບໍ່ມີປະສິດທິພາບໃນເວລາທີ່ມີຄວາມເຄັ່ງຕຶງທາງດ້ານພູມສາດຫຼືສົງຄາມ.

ມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ທີ່ Apple ສາມາດນໍາໃຊ້ສະຖານທີ່ສໍາລັບການຜະລິດຊິບທີ່ມີຄວາມສໍາຄັນຕ່ໍາບາງຢ່າງທີ່ສາມາດຖືກຫຸ້ມຫໍ່ໂດຍໃຊ້ຂະບວນການທີ່ມີຢູ່ຢູ່ນອກໄຕ້ຫວັນ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ເນື່ອງຈາກວ່າ Apple ອີງໃສ່ການຫຸ້ມຫໍ່ພັດລົມແບບປະສົມປະສານຂອງ TSMC ໃນວິທີການຫຸ້ມຫໍ່, ເຊິ່ງບໍລິສັດພຽງແຕ່ໃຊ້ໃນປະລິມານທີ່ສູງ, ມັນຍັງບໍ່ຊັດເຈນວ່າການຜະລິດສາມາດປ່ຽນໄປ Arizona ໄດ້ຫຼາຍປານໃດ.

ໃນຂະນະທີ່ໂຮງງານຊິບ TSMC Arizona ແນ່ນອນວ່າຈະປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການຜະລິດຊິບທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນໃນສະຫະລັດ, ມັນເປັນສິ່ງສໍາຄັນທີ່ຈະສັງເກດວ່າມັນຈະບໍ່ກໍາຈັດຄວາມຕ້ອງການການຜະລິດຊິລິໂຄນຢູ່ຕ່າງປະເທດສໍາລັບ Apple ຢ່າງສົມບູນ.

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ຂໍ້ມູນ, SemiAnalysis

By Robert Andrew

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