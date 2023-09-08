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ມູນຄ່າຕະຫຼາດຂອງ Apple ຫຼຸດລົງທ່າມກາງການຫ້າມ iPhone ຂອງຈີນ

ByMampho Brescia

Sep 8, 2023
ມູນຄ່າຕະຫຼາດຂອງ Apple ຫຼຸດລົງທ່າມກາງການຫ້າມ iPhone ຂອງຈີນ

Apple (AAPL) ໄດ້ປະສົບກັບການຫຼຸດລົງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຂອງມູນຄ່າຕະຫຼາດ, ເຊິ່ງສູນເສຍມູນຄ່າ 200 ຕື້ໂດລາໃນຮອບສອງມື້. ການ​ຫຼຸດ​ລົງ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ໄດ້​ເກີດ​ຂຶ້ນ​ຈາກ​ການ​ລາຍ​ງານ​ວ່າ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ຈີນ​ມີ​ແຜນ​ທີ່​ຈະ​ຫ້າມ​ການ​ນຳ​ໃຊ້ iPhone ໃນ​ວຽກ​ງານ​ລັດ​ຖະ​ບານ. ຂ່າວນີ້ໄດ້ສົ່ງຄື້ນຊັອດຜ່ານຊຸມຊົນການລົງທຶນ, ເຮັດໃຫ້ລາຄາຫຸ້ນຂອງ Apple ຕົກຕໍ່າລົງ.

ການຫ້າມໃຊ້ iPhone ສໍາລັບການເຮັດວຽກຂອງລັດຖະບານໃນປະເທດຈີນແມ່ນເປັນຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ Apple, ເນື່ອງຈາກວ່າຕະຫຼາດຈີນເປັນຕົວຂັບເຄື່ອນທີ່ສໍາຄັນຂອງລາຍໄດ້ຂອງບໍລິສັດ. ດ້ວຍຫຼາຍກວ່າ 1.4 ຕື້ຜູ້ບໍລິໂພກທີ່ມີທ່າແຮງ, ຈີນເປັນຕົວແທນຂອງລາຍໄດ້ທີ່ສໍາຄັນສໍາລັບ Apple, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ມີຈໍານວນການຂາຍທົ່ວໂລກຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ.

ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, ສະຫະລັດເບິ່ງຄືວ່າຢູ່ໃນທ່າທາງເສດຖະກິດທີ່ຫມັ້ນຄົງກວ່າເມື່ອທຽບກັບເສດຖະກິດທີ່ສໍາຄັນຂອງເອີຣົບແລະຈີນ. ​ເຖິງ​ວ່າ​ຈະ​ປະສົບ​ກັບ​ສິ່ງ​ທ້າ​ທາຍ​ທີ່​ຕະຫຼາດ​ໂລກ​ປະ​ເຊີນ​ໜ້າ​ຢູ່​ກໍ່ຕາມ, ​ແຕ່​ເສດຖະກິດ​ອາ​ເມ​ລິ​ກາ​ໄດ້​ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ຄວາມ​ຢືດ​ຢຸ່ນ​ຢ່າງ​ເດັ່ນ​ຊັດ.

ໃນ​ຂະ​ນະ​ນັ້ນ, ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ Biden ມີ​ກຳ​ນົດ​ຈະ​ເຂົ້າ​ຮ່ວມກອງ​ປະ​ຊຸມ​ສຸດຍອດ G20 ຢູ່ ອິນ​ເດຍ. ກອງ​ປະຊຸມ​ສຸດ​ຍອດ​ດັ່ງກ່າວ​ໄດ້​ເຕົ້າ​ໂຮມ​ບັນດາ​ຜູ້ນຳ​ຈາກ​ບັນດາ​ປະ​ເທດ​ເສດຖະກິດ​ໃຫຍ່​ທີ່​ສຸດ​ຂອງ​ໂລກ, ​ໄດ້​ເປີດ​ໂອກາດ​ໃຫ້​ແກ່​ການ​ຮ່ວມ​ມື​ໃນ​ທົ່ວ​ໂລກ ​ແລະ​ປຶກສາ​ຫາລື​ກ່ຽວ​ກັບ​ບັນຫາ​ເສດຖະກິດ​ທີ່​ສຳຄັນ.

ມັນຍັງຄົງເປັນທີ່ຈະເບິ່ງວ່າ Apple ຈະຊອກຫາສິ່ງທ້າທາຍທີ່ເກີດຂື້ນໂດຍການຫ້າມ iPhone ຂອງລັດຖະບານຈີນແນວໃດ. ບໍລິສັດອາດຈະຕ້ອງຄົ້ນຫາຍຸດທະສາດທາງເລືອກເພື່ອຮັກສາສ່ວນແບ່ງຕະຫຼາດແລະລາຍໄດ້ໃນປະເທດຈີນ. ການຫຼຸດລົງຂອງຕະຫຼາດທີ່ຜ່ານມານີ້ເຮັດຫນ້າທີ່ເປັນການເຕືອນເຖິງຄວາມສ່ຽງແລະຄວາມບໍ່ແນ່ນອນທີ່ອາດຈະປະເຊີນຫນ້າໂດຍບໍລິສັດຫລາຍຊາດທີ່ດໍາເນີນທຸລະກິດໃນເສດຖະກິດໂລກາພິວັດ.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– Brad Smith ຂອງ Yahoo Finance
– ແຜນ​ການ​ຂອງ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ຈີນ​ທີ່​ຈະ​ຫ້າມ​ໃຊ້ iPhone ໃນ​ວຽກ​ງານ​ລັດ​ຖະ​ບານ

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