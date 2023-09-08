ມູນຄ່າຕະຫຼາດຂອງ Apple ຫຼຸດລົງທ່າມກາງການຫ້າມ iPhone ຂອງຈີນ

Apple (AAPL) ໄດ້ປະສົບກັບການຫຼຸດລົງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຂອງມູນຄ່າຕະຫຼາດ, ເຊິ່ງສູນເສຍມູນຄ່າ 200 ຕື້ໂດລາໃນຮອບສອງມື້. ການຫຼຸດລົງດັ່ງກ່າວໄດ້ເກີດຂຶ້ນຈາກການລາຍງານວ່າເຈົ້າໜ້າທີ່ຈີນມີແຜນທີ່ຈະຫ້າມການນຳໃຊ້ iPhone ໃນວຽກງານລັດຖະບານ. ຂ່າວນີ້ໄດ້ສົ່ງຄື້ນຊັອດຜ່ານຊຸມຊົນການລົງທຶນ, ເຮັດໃຫ້ລາຄາຫຸ້ນຂອງ Apple ຕົກຕໍ່າລົງ.
ການຫ້າມໃຊ້ iPhone ສໍາລັບການເຮັດວຽກຂອງລັດຖະບານໃນປະເທດຈີນແມ່ນເປັນຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ Apple, ເນື່ອງຈາກວ່າຕະຫຼາດຈີນເປັນຕົວຂັບເຄື່ອນທີ່ສໍາຄັນຂອງລາຍໄດ້ຂອງບໍລິສັດ. ດ້ວຍຫຼາຍກວ່າ 1.4 ຕື້ຜູ້ບໍລິໂພກທີ່ມີທ່າແຮງ, ຈີນເປັນຕົວແທນຂອງລາຍໄດ້ທີ່ສໍາຄັນສໍາລັບ Apple, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ມີຈໍານວນການຂາຍທົ່ວໂລກຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ.
ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, ສະຫະລັດເບິ່ງຄືວ່າຢູ່ໃນທ່າທາງເສດຖະກິດທີ່ຫມັ້ນຄົງກວ່າເມື່ອທຽບກັບເສດຖະກິດທີ່ສໍາຄັນຂອງເອີຣົບແລະຈີນ. ເຖິງວ່າຈະປະສົບກັບສິ່ງທ້າທາຍທີ່ຕະຫຼາດໂລກປະເຊີນໜ້າຢູ່ກໍ່ຕາມ, ແຕ່ເສດຖະກິດອາເມລິກາໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມຢືດຢຸ່ນຢ່າງເດັ່ນຊັດ.
ໃນຂະນະນັ້ນ, ປະທານາທິບໍດີ Biden ມີກຳນົດຈະເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສຸດຍອດ G20 ຢູ່ ອິນເດຍ. ກອງປະຊຸມສຸດຍອດດັ່ງກ່າວໄດ້ເຕົ້າໂຮມບັນດາຜູ້ນຳຈາກບັນດາປະເທດເສດຖະກິດໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງໂລກ, ໄດ້ເປີດໂອກາດໃຫ້ແກ່ການຮ່ວມມືໃນທົ່ວໂລກ ແລະປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບບັນຫາເສດຖະກິດທີ່ສຳຄັນ.
ມັນຍັງຄົງເປັນທີ່ຈະເບິ່ງວ່າ Apple ຈະຊອກຫາສິ່ງທ້າທາຍທີ່ເກີດຂື້ນໂດຍການຫ້າມ iPhone ຂອງລັດຖະບານຈີນແນວໃດ. ບໍລິສັດອາດຈະຕ້ອງຄົ້ນຫາຍຸດທະສາດທາງເລືອກເພື່ອຮັກສາສ່ວນແບ່ງຕະຫຼາດແລະລາຍໄດ້ໃນປະເທດຈີນ. ການຫຼຸດລົງຂອງຕະຫຼາດທີ່ຜ່ານມານີ້ເຮັດຫນ້າທີ່ເປັນການເຕືອນເຖິງຄວາມສ່ຽງແລະຄວາມບໍ່ແນ່ນອນທີ່ອາດຈະປະເຊີນຫນ້າໂດຍບໍລິສັດຫລາຍຊາດທີ່ດໍາເນີນທຸລະກິດໃນເສດຖະກິດໂລກາພິວັດ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– Brad Smith ຂອງ Yahoo Finance
– ແຜນການຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ຈີນທີ່ຈະຫ້າມໃຊ້ iPhone ໃນວຽກງານລັດຖະບານ