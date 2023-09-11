Apple ມີຄວາມຕັ້ງໃຈທີ່ຈະຈັດງານທີ່ຄາດວ່າຈະມີຫົວຂໍ້ "Wonderlust" ບ່ອນທີ່ຄາດວ່າຈະເປີດຕົວອຸປະກອນໃຫມ່ແລະສະຫນອງການອັບເດດກ່ຽວກັບການປ່ຽນແປງຊອບແວ. ບົດລາຍງານແນະນໍາວ່າ iPhone ແລະ Apple Watch ຮຸ່ນໃຫມ່ອາດຈະຖືກນໍາສະເຫນີໃນລະຫວ່າງເຫດການ.
iPhone 15 ມີຂ່າວລືວ່າຈະມີການປັບປຸງເຕັກໂນໂລຢີທີ່ໂດດເດັ່ນຈາກທັດສະນະການອອກແບບ. ພອດສາກໄຟ USB-C ແລະຄຸນສົມບັດ Dynamic Island ອາດຈະຖືກນໍາສະເຫນີສໍາລັບ iPhone 15 ທຸກຮຸ່ນ. Dynamic Island ເປັນຄຸນສົມບັດທີ່ອະນຸຍາດໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ສາມາດກວດສອບການເຕືອນແລະກິດຈະກໍາໃນປະຈຸບັນທີ່ດໍາເນີນຢູ່ດ້ານເທິງຂອງຫນ້າຈໍ.
iPhone 15 ລຸ້ນພື້ນຖານ ແລະລຸ້ນ Plus ຈະໃຊ້ຊິບ A16, ໃນຂະນະທີ່ອີກສອງລຸ້ນຈະມີຊິບ A17. ຮຸ່ນ Pro ແລະ Pro Max ຄາດວ່າຈະມີ bezel ຂະຫນາດນ້ອຍກວ່າແລະຂະຫນາດຈໍສະແດງຜົນເພີ່ມຂຶ້ນ. ຂອບ Titanium ຍັງຄາດວ່າຈະມີ. ມີລາຍງານວ່າສະຫຼັບວົງ/silent ອາດຈະຖືກປ່ຽນແທນດ້ວຍ “ປຸ່ມປະຕິບັດ” ໃນແບບ Pro ແລະ Pro Max.
Apple Watch Series 9 ຍັງຄາດວ່າຈະຖືກນໍາສະເຫນີຢູ່ໃນງານດັ່ງກ່າວ, ພ້ອມກັບ Apple Watch Ultra ຮຸ່ນໃຫມ່. ຜະລິດຕະພັນທັງສອງອາດຈະເຫັນການປັບປຸງຄວາມໄວໃນການປຸງແຕ່ງແລະສະເຫນີທາງເລືອກສີເພີ່ມເຕີມ.
ນັກວິເຄາະຄາດຄະເນວ່າ iPhone 15 ລຸ້ນ Pro ແລະ Pro Max ຈະມີລາຄາເພີ່ມຂຶ້ນ 100 ໂດລາເມື່ອທຽບໃສ່ກັບລຸ້ນກ່ອນ, ສົມເຫດສົມຜົນໂດຍຄວາມກ້າວຫນ້າທາງດ້ານເຕັກໂນໂລຢີ, ຊິບ, ແລະເຕັກໂນໂລຢີຫມໍ້ໄຟ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ຄາດວ່າບັນດາຜູ້ໃຫ້ບໍລິການຂອງສະຫະລັດຈະໃຫ້ສ່ວນຫຼຸດ ແລະ ໂປຣໂມຊັນເພື່ອຊຸກຍູ້ການຂາຍ iPhone 15.
ເຫດການປະຈໍາປີຂອງ Apple ໃນເດືອນກັນຍາຈະຈັດຂຶ້ນໃນວັນອັງຄານເວລາ 10 ໂມງເຊົ້າຕາມເວລາທ້ອງຖິ່ນໃນ Cupertino, California. ບໍລິສັດໄດ້ເຫັນການຫຼຸດລົງຂອງການຂາຍສຸດທິສໍາລັບສາມໄຕມາດທໍາອິດຂອງປີງົບປະມານ 2023 ຂອງຕົນ, ສ້າງລາຍໄດ້ 293.79 ຕື້ໂດລາທຽບກັບ 304.18 ຕື້ໂດລາໃນໄລຍະດຽວກັນຂອງປີທີ່ຜ່ານມາ. ເຖິງວ່າຈະມີນີ້, ມູນຄ່າຂອງຮຸ້ນ Apple ໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນຫຼາຍກວ່າ 43% ໃນປີນີ້.
ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: The Verge, Bloomberg