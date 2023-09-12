ຊີວິດເມືອງ

ເປີດຕົວເທັກໂນໂລຍີໃໝ່ ແລະພະລັງຂອງ AI

ເຕັກໂນໂລຊີ

Apple ນຳສະເໜີການສາກ USB-C ສຳລັບ iPhone 15 ແລະ AirPods Pro

ByVicky Stavropoulou

Sep 12, 2023
Apple ນຳສະເໜີການສາກ USB-C ສຳລັບ iPhone 15 ແລະ AirPods Pro

ໃນລະຫວ່າງເຫດການທີ່ຜ່ານມາຂອງ Apple, ບໍລິສັດໄດ້ປະກາດວ່າມັນຈະມີການປ່ຽນແປງທີ່ສໍາຄັນຕໍ່ເຕັກໂນໂລຢີການສາກໄຟ. ລຸ້ນ iPhone 15 ທີ່ກຳລັງຈະມາຮອດຈະມາພ້ອມກັບພອດ USB-C, ແທນທີ່ພອດ Lightning ທີ່ຜ່ານມາ. ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ, Apple ຍັງແນະນຳຊ່ອງສຽບ USB-C ສຳລັບ AirPods Pro ລຸ້ນທີສອງ.

ດ້ວຍຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ຂອງ USB-C ໃໝ່, ຜູ້ໃຊ້ຈະສາມາດສາກແບັດ AirPods Pro ຂອງເຂົາເຈົ້າໄດ້ໂດຍໃຊ້ສາຍ USB-C ທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ກັບ iPhone 15. ລຸ້ນ AirPods Pro ລຸ້ນໃໝ່ຫຼ້າສຸດທີ່ມີເຄສ USB-C ສາມາດສັ່ງຈອງລ່ວງໜ້າໄດ້ແລ້ວໃນລາຄາ 249 ໂດລາ ແລະຈະມີລາຄາ. ສາມາດໃຊ້ໄດ້ຕັ້ງແຕ່ວັນທີ 22 ກັນຍາ.

ນອກເຫນືອຈາກການອັບເດດຊ່ອງສຽບສາຍສາກ, Apple ໄດ້ປັບປຸງ AirPods Pro ໃນດ້ານຄວາມທົນທານ. ດຽວນີ້ທັງເຄສ ແລະຫູຟັງເອຍບັດຖືກຈັດອັນດັບ IP54 ເພື່ອປ້ອງກັນຂີ້ຝຸ່ນ, ເສີມຂະຫຍາຍຄວາມທົນທານ ແລະ ອາຍຸຍືນໂດຍລວມຂອງພວກມັນ.

Apple ຍັງໄດ້ເປີດເຜີຍວ່າກໍລະນີ USB-C ຈະຮອງຮັບສຽງທີ່ສູນຫາຍທີ່ບໍ່ມີເວລາ latency ຕໍ່າເມື່ອຈັບຄູ່ກັບ Vision Pro ທີ່ຈະມາເຖິງ. ຊິບ H2 ຊ່ວຍໃຫ້ຄຸນນະພາບສຽງ 20-bit 48 kHz, ສັນຍາວ່າຈະມີປະສົບການສຽງທີ່ເລິກເຊິ່ງເມື່ອຊຸດຫູຟັງຂອງ Apple ເປີດຕົວໃນປີໜ້າ.

AirPods Pro ລຸ້ນທີ XNUMX ສະເໜີການອັບເກຣດຢ່າງສຳຄັນຈາກລຸ້ນກ່ອນໜ້າ, ເຊິ່ງມີຄຸນນະພາບສຽງທີ່ດີຂຶ້ນ ແລະ ປັບປຸງປະສິດທິພາບການຍົກເລີກສຽງລົບກວນ (ANC). ຄຸນສົມບັດທີ່ໂດດເດັ່ນອັນໜຶ່ງແມ່ນໂໝດໂປ່ງໃສ, ເຊິ່ງໃຫ້ປະສົບການສຽງທີ່ເປັນທຳມະຊາດໃນລະຫວ່າງການໂທວິດີໂອ ແລະ ການໂຕ້ຕອບດ້ວຍສຽງ. ການເຂົ້າເຖິງ Siri ແບບແຮນຟຣີ, ການສະຫຼັບອຸປະກອນແບບບໍ່ມີຮອຍຕໍ່, ແລະການຄວບຄຸມລະດັບສຽງທີ່ເພີ່ມເຂົ້າມາແມ່ນຢູ່ໃນບັນດາຄວາມສະດວກສະບາຍທີ່ AirPods Pro ສະເໜີໃຫ້.

Apple ຍັງໄດ້ປະກາດຄຸນສົມບັດທີ່ຈະມາເຖິງສໍາລັບ AirPods Pro ດ້ວຍການເປີດຕົວ iOS 17. Adaptive Audio ຈະປັບປ່ຽນ ANC ແລະຄວາມໂປ່ງໃສແບບໄດນາມິກໂດຍອີງໃສ່ສະພາບແວດລ້ອມຂອງທ່ານ, ໃນຂະນະທີ່ປະລິມານສ່ວນບຸກຄົນໃຊ້ການຮຽນຮູ້ເຄື່ອງຈັກເພື່ອຄາດຄະເນລະດັບການຟັງທີ່ທ່ານຕ້ອງການ. ນອກຈາກນັ້ນ, ການຮັບຮູ້ການສົນທະນາຫຼຸດລົງລະດັບສຽງ ແລະຈັດລໍາດັບຄວາມສໍາຄັນຂອງສຽງ, ຫຼຸດຜ່ອນສຽງລົບກວນໃນພື້ນຫຼັງໂດຍອັດຕະໂນມັດ.

ການປັບປຸງຊອບແວເພີ່ມເຕີມຄາດວ່າຈະປັບປຸງການສະຫຼັບອຸປະກອນທີ່ບໍ່ມີຮອຍຕໍ່, ເຮັດໃຫ້ມັນງ່າຍຂຶ້ນໃນການປ່ຽນແປງລະຫວ່າງອຸປະກອນ Apple. ນອກຈາກນັ້ນ, ຜູ້ໃຊ້ຈະສາມາດປິດສຽງ ແລະປິດສຽງໄດ້ໃນໄວໆນີ້ໂດຍການກົດປຸ່ມເທິງ AirPods Pro, ເຊິ່ງເປັນຄຸນສົມບັດທີ່ຈະຖືກຂະຫຍາຍໄປສູ່ AirPods ລຸ້ນອື່ນໆເຊັ່ນກັນ.

Apple ຍັງເປີດຕົວລຸ້ນ EarPods ທີ່ມີສາຍຂອງຕົນ, ດຽວນີ້ສາມາດເຂົ້າກັນໄດ້ກັບ USB-C. ລາຄາ $19, USB-C EarPods ຈະຖືກວາງອອກໃນອາທິດນີ້.

ໃນຖານະເປັນສະເຫມີ, Apple ຍັງສືບຕໍ່ປະດິດສ້າງຜະລິດຕະພັນຂອງຕົນ, ສະເຫນີຫນ້າທີ່ປັບປຸງແລະປະສົບການຂອງຜູ້ໃຊ້ສໍາລັບລູກຄ້າຂອງຕົນ.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– [ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ 1]
– [ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ 2]

By Vicky Stavropoulou

Post ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

ເຕັກໂນໂລຊີ

ຍີ່​ປຸ່ນ​ຈະ​ພັດ​ທະ​ນາ​ເຄື່ອງ​ຈັກ​ລູກ​ສອນ​ໄຟ​ມີ​ເທນ​ເພື່ອ​ເປີດ​ນຳ​ໃຊ້​ໃນ​ປີ 2030

Sep 16, 2023 Robert Andrew
ເຕັກໂນໂລຊີ

ການຂາຍ Discover Samsung: ຮັບ Samsung SmartThings Station ໃນລາຄາພຽງແຕ່ $1!

Sep 16, 2023 Mampho Brescia
ເຕັກໂນໂລຊີ

ສິນລະປະຂອງການຖອກທ້ອງ: ການປ່ອຍໃຫ້ສິ່ງເກີນ

Sep 16, 2023 Gabriel Botha

ທ່ານພາດ

ວິທະຍາສາດ

ການສຶກສາຄົ້ນພົບວ່າພັນທຸ ກຳ ທີ່ສືບທອດມາຈາກ Neanderthals ເພີ່ມຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການເປັນໂຣກ Covid-19 ຮ້າຍແຮງ, ການສຶກສາຄົ້ນພົບ

Sep 19, 2023 Gabriel Botha 0 ຄໍາເຫັນ
ວິທະຍາສາດ

ການສົ່ງເສີມການສູນພັນ: ກຽດສັກສີຂອງ Neanderthals

Sep 19, 2023 Vicky Stavropoulou 0 ຄໍາເຫັນ
ວິທະຍາສາດ

ຕົ້ນກໍາເນີດວັດຖຸບູຮານ: ການເປີດເຜີຍຄວາມລຶກລັບຂອງອະດີດຂອງພວກເຮົາ

Sep 19, 2023 Vicky Stavropoulou 0 ຄໍາເຫັນ
ວິທະຍາສາດ

Tamil Nadu ລາຍງານກໍລະນີ COVID-19 ໃໝ່ໜຶ່ງກໍລະນີທີ່ມີອັດຕາການທົດສອບໃນທາງບວກເປັນສູນ

Sep 19, 2023 Robert Andrew 0 ຄໍາເຫັນ