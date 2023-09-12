Apple ນຳສະເໜີການສາກ USB-C ສຳລັບ iPhone 15 ແລະ AirPods Pro

ໃນລະຫວ່າງເຫດການທີ່ຜ່ານມາຂອງ Apple, ບໍລິສັດໄດ້ປະກາດວ່າມັນຈະມີການປ່ຽນແປງທີ່ສໍາຄັນຕໍ່ເຕັກໂນໂລຢີການສາກໄຟ. ລຸ້ນ iPhone 15 ທີ່ກຳລັງຈະມາຮອດຈະມາພ້ອມກັບພອດ USB-C, ແທນທີ່ພອດ Lightning ທີ່ຜ່ານມາ. ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ, Apple ຍັງແນະນຳຊ່ອງສຽບ USB-C ສຳລັບ AirPods Pro ລຸ້ນທີສອງ.
ດ້ວຍຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ຂອງ USB-C ໃໝ່, ຜູ້ໃຊ້ຈະສາມາດສາກແບັດ AirPods Pro ຂອງເຂົາເຈົ້າໄດ້ໂດຍໃຊ້ສາຍ USB-C ທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ກັບ iPhone 15. ລຸ້ນ AirPods Pro ລຸ້ນໃໝ່ຫຼ້າສຸດທີ່ມີເຄສ USB-C ສາມາດສັ່ງຈອງລ່ວງໜ້າໄດ້ແລ້ວໃນລາຄາ 249 ໂດລາ ແລະຈະມີລາຄາ. ສາມາດໃຊ້ໄດ້ຕັ້ງແຕ່ວັນທີ 22 ກັນຍາ.
ນອກເຫນືອຈາກການອັບເດດຊ່ອງສຽບສາຍສາກ, Apple ໄດ້ປັບປຸງ AirPods Pro ໃນດ້ານຄວາມທົນທານ. ດຽວນີ້ທັງເຄສ ແລະຫູຟັງເອຍບັດຖືກຈັດອັນດັບ IP54 ເພື່ອປ້ອງກັນຂີ້ຝຸ່ນ, ເສີມຂະຫຍາຍຄວາມທົນທານ ແລະ ອາຍຸຍືນໂດຍລວມຂອງພວກມັນ.
Apple ຍັງໄດ້ເປີດເຜີຍວ່າກໍລະນີ USB-C ຈະຮອງຮັບສຽງທີ່ສູນຫາຍທີ່ບໍ່ມີເວລາ latency ຕໍ່າເມື່ອຈັບຄູ່ກັບ Vision Pro ທີ່ຈະມາເຖິງ. ຊິບ H2 ຊ່ວຍໃຫ້ຄຸນນະພາບສຽງ 20-bit 48 kHz, ສັນຍາວ່າຈະມີປະສົບການສຽງທີ່ເລິກເຊິ່ງເມື່ອຊຸດຫູຟັງຂອງ Apple ເປີດຕົວໃນປີໜ້າ.
AirPods Pro ລຸ້ນທີ XNUMX ສະເໜີການອັບເກຣດຢ່າງສຳຄັນຈາກລຸ້ນກ່ອນໜ້າ, ເຊິ່ງມີຄຸນນະພາບສຽງທີ່ດີຂຶ້ນ ແລະ ປັບປຸງປະສິດທິພາບການຍົກເລີກສຽງລົບກວນ (ANC). ຄຸນສົມບັດທີ່ໂດດເດັ່ນອັນໜຶ່ງແມ່ນໂໝດໂປ່ງໃສ, ເຊິ່ງໃຫ້ປະສົບການສຽງທີ່ເປັນທຳມະຊາດໃນລະຫວ່າງການໂທວິດີໂອ ແລະ ການໂຕ້ຕອບດ້ວຍສຽງ. ການເຂົ້າເຖິງ Siri ແບບແຮນຟຣີ, ການສະຫຼັບອຸປະກອນແບບບໍ່ມີຮອຍຕໍ່, ແລະການຄວບຄຸມລະດັບສຽງທີ່ເພີ່ມເຂົ້າມາແມ່ນຢູ່ໃນບັນດາຄວາມສະດວກສະບາຍທີ່ AirPods Pro ສະເໜີໃຫ້.
Apple ຍັງໄດ້ປະກາດຄຸນສົມບັດທີ່ຈະມາເຖິງສໍາລັບ AirPods Pro ດ້ວຍການເປີດຕົວ iOS 17. Adaptive Audio ຈະປັບປ່ຽນ ANC ແລະຄວາມໂປ່ງໃສແບບໄດນາມິກໂດຍອີງໃສ່ສະພາບແວດລ້ອມຂອງທ່ານ, ໃນຂະນະທີ່ປະລິມານສ່ວນບຸກຄົນໃຊ້ການຮຽນຮູ້ເຄື່ອງຈັກເພື່ອຄາດຄະເນລະດັບການຟັງທີ່ທ່ານຕ້ອງການ. ນອກຈາກນັ້ນ, ການຮັບຮູ້ການສົນທະນາຫຼຸດລົງລະດັບສຽງ ແລະຈັດລໍາດັບຄວາມສໍາຄັນຂອງສຽງ, ຫຼຸດຜ່ອນສຽງລົບກວນໃນພື້ນຫຼັງໂດຍອັດຕະໂນມັດ.
ການປັບປຸງຊອບແວເພີ່ມເຕີມຄາດວ່າຈະປັບປຸງການສະຫຼັບອຸປະກອນທີ່ບໍ່ມີຮອຍຕໍ່, ເຮັດໃຫ້ມັນງ່າຍຂຶ້ນໃນການປ່ຽນແປງລະຫວ່າງອຸປະກອນ Apple. ນອກຈາກນັ້ນ, ຜູ້ໃຊ້ຈະສາມາດປິດສຽງ ແລະປິດສຽງໄດ້ໃນໄວໆນີ້ໂດຍການກົດປຸ່ມເທິງ AirPods Pro, ເຊິ່ງເປັນຄຸນສົມບັດທີ່ຈະຖືກຂະຫຍາຍໄປສູ່ AirPods ລຸ້ນອື່ນໆເຊັ່ນກັນ.
Apple ຍັງເປີດຕົວລຸ້ນ EarPods ທີ່ມີສາຍຂອງຕົນ, ດຽວນີ້ສາມາດເຂົ້າກັນໄດ້ກັບ USB-C. ລາຄາ $19, USB-C EarPods ຈະຖືກວາງອອກໃນອາທິດນີ້.
ໃນຖານະເປັນສະເຫມີ, Apple ຍັງສືບຕໍ່ປະດິດສ້າງຜະລິດຕະພັນຂອງຕົນ, ສະເຫນີຫນ້າທີ່ປັບປຸງແລະປະສົບການຂອງຜູ້ໃຊ້ສໍາລັບລູກຄ້າຂອງຕົນ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– [ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ 1]
– [ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ 2]