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Apple ຈະປ່ຽນສາຍສາຍ AirPods ໄປເປັນບ່ອນສາກ USB-C

ByGabriel Botha

Sep 8, 2023
Apple ຈະປ່ຽນສາຍສາຍ AirPods ໄປເປັນບ່ອນສາກ USB-C

ອີງຕາມການລາຍງານໂດຍ Mark Gurman ຂອງ Bloomberg, Apple ຄາດວ່າຈະປ່ຽນສາຍ AirPods ທັງຫມົດຂອງຕົນໄປສູ່ກໍລະນີສາກໄຟ USB-C. ໃນຂະນະທີ່ AirPods Pro ຈະເຮັດໃຫ້ການປ່ຽນແປງນີ້ຄຽງຄູ່ກັບ iPhone 15 ໃນງານ Apple ໃນອາທິດຫນ້າ, AirPods ແລະ AirPods Max ປົກກະຕິຈະປະຕິບັດຕາມ "ໃນຕົ້ນປີຫນ້າ."

ສໍາລັບ AirPods Pro, ການປ່ຽນແປງຈະຈໍາກັດພຽງແຕ່ກໍລະນີການສາກໄຟ, ໃນຂະນະທີ່ຫູຟັງທີ່ແທ້ຈິງຈະຍັງຄົງຄືກັນກັບຮຸ່ນທີສອງທີ່ປ່ອຍອອກມາໃນປີກາຍນີ້. Apple ຍັງໄດ້ປະກາດການປັບປຸງຊອບແວຫຼາຍໆຢ່າງສໍາລັບ AirPods Pro, ລວມທັງການປັບສຽງ, ການຮັບຮູ້ການສົນທະນາ, ແລະການສະຫຼັບອັດຕະໂນມັດລະຫວ່າງອຸປະກອນຕ່າງໆ.

ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, ຊ່ອງຫວ່າງທີ່ຍາວກວ່າລະຫວ່າງການອັບເດດສໍາລັບ AirPods ປົກກະຕິແລະ AirPods Max ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າຮູບແບບເຫຼົ່ານີ້ຈະໄດ້ຮັບການປັບປຸງໃຫມ່ທີ່ສົມບູນແບບກວ່າ. AirPods ລຸ້ນທີ 1 ໃກ້ຈະຮອດ XNUMX ປີແລ້ວນັບຕັ້ງແຕ່ການອັບເດດຄັ້ງສຸດທ້າຍຂອງພວກເຂົາ, ແລະ AirPods Max ແມ່ນມີມາດົນກວ່ານີ້. ມັນເປັນໄປບໍ່ໄດ້ທີ່ Apple ຈະປ່ຽນພຽງແຕ່ຊ່ອງສຽບສາຍສາກສໍາລັບ AirPods Max, ຍ້ອນວ່າພວກເຂົາບໍ່ຄາດວ່າຈະໄດ້ຮັບຄຸນສົມບັດໃຫມ່ຄືກັນກັບ AirPods Pro ເນື່ອງຈາກຊິບ HXNUMX ເກົ່າຂອງພວກເຂົາ.

ບົດລາຍງານຂອງ Gurman ຍັງໃຫ້ລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບຜະລິດຕະພັນອື່ນໆຂອງ Apple, ເຊັ່ນ Apple Watches ທີ່ຈະມາເຖິງ. ໂມງໃໝ່ນີ້ຈະມີເຊັນເຊີອັດຕາການເຕັ້ນຫົວໃຈທີ່ອອກແບບໃໝ່ ແລະການອ່ານສຸຂະພາບທີ່ຖືກຕ້ອງກວ່າ. ນອກຈາກນັ້ນ, ບົດລາຍງານຍັງຢືນຢັນຂ່າວລືທີ່ຜ່ານມາກ່ຽວກັບ iPhone 15 ແລະ 15 Pro, ລວມທັງການກໍ່ສ້າງ titanium ທີ່ເບົາກວ່າແລະການຫັນປ່ຽນໄປສູ່ USB-C.

ໂດຍລວມແລ້ວ, ການຫັນປ່ຽນຂອງ Apple ໄປສູ່ກໍລະນີສາກໄຟ USB-C ສໍາລັບສາຍ AirPods ຂອງມັນຫມາຍເຖິງການກ້າວໄປສູ່ມາດຕະຖານໃນທົ່ວອຸປະກອນຂອງມັນ. ການປ່ຽນແປງນີ້ຈະໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ມີປະສົບການການສາກໄຟທີ່ສະດວກກວ່າ ແລະສອດຄ່ອງກັບການປ່ຽນແປງໃນທົ່ວອຸດສາຫະກໍາໄປສູ່ການເຊື່ອມຕໍ່ USB-C.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- Mark Gurman ຂອງ Bloomberg
- The Verge

By Gabriel Botha

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