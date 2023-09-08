ຮຸ້ນ Apple ຕົກຕໍ່າລົງ ໃນຂະນະທີ່ຈີນວາງແຜນທີ່ຈະຂະຫຍາຍການຫ້າມ iPhone

Apple Inc. ເຫັນວ່າຮຸ້ນຂອງຕົນຫຼຸດລົງເກືອບ 3% ໃນວັນພະຫັດ, ເຊິ່ງກໍ່ໃຫ້ເກີດການສູນເສຍເກືອບ 200 ຕື້ໂດລາໃນມູນຄ່າຕະຫຼາດໃນໄລຍະສອງມື້. ນີ້ແມ່ນມີຂຶ້ນໃນຂະນະທີ່ຈີນຕັ້ງໃຈທີ່ຈະຂະຫຍາຍການຫ້າມການນໍາໃຊ້ iPhone ກັບອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ສະຫນັບສະຫນູນລັດຖະບານແລະບໍລິສັດລັດ. ບໍລິສັດທີ່ຕັ້ງຢູ່ Cupertino ໄດ້ປະສົບກັບການຫຼຸດລົງຂອງຫຼັກຊັບ 6.4%, ເຊິ່ງເປັນການຕົກຕໍ່າທີ່ສຸດໃນຮອບສອງມື້ທີ່ຮ້າຍແຮງທີ່ສຸດໃນເດືອນ. Apple ເປັນສ່ວນປະກອບສໍາຄັນໃນດັດຊະນີຫຼັກຊັບຊັ້ນນໍາຂອງສະຫະລັດ, ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການຫຼຸດລົງຂອງຕະຫຼາດທີ່ກວ້າງຂວາງໂດຍອິດທິພົນຈາກບັນຫາຕ່າງໆໃນປະເທດຈີນ.
ຈີນ, ເຊິ່ງເປັນປະເທດເສດຖະກິດໃຫຍ່ອັນດັບສອງຂອງໂລກ, ໄດ້ປະເຊີນກັບວິກິດການຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງໃນຕະຫຼາດອະສັງຫາລິມະສັບຂອງຕົນ, ເຊິ່ງໄດ້ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ຄວາມຕ້ອງການຂອງສິນຄ້າແລະເຄື່ອງໃຊ້ໄຟຟ້າ. Apple ອີງໃສ່ຈີນເປັນຕະຫຼາດຕ່າງປະເທດທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດແລະຖານການຜະລິດທົ່ວໂລກ. ນອກຈາກນັ້ນ, ຜົນຜະລິດຄັງເງິນຂອງສະຫະລັດທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນແລະຄວາມກັງວົນກ່ຽວກັບອັດຕາເງິນເຟີ້ຍັງສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ຫຼັກຊັບຂອງ Apple. ໃນຂະນະທີ່ພັນທະບັດຂາຍອອກ, ມີຄວາມວິຕົກກັງວົນວ່າ Federal Reserve ຈະຕ້ອງໃຊ້ມາດຕະການທີ່ເຂັ້ມແຂງກວ່າເກົ່າເພື່ອຕ້ານກັບອັດຕາເງິນເຟີ້, ອາດຈະສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ຄວາມຢືດຢຸ່ນຂອງເສດຖະກິດສະຫະລັດ.
ປະຕິກິລິຍາຂອງຕະຫຼາດຕໍ່ຂ່າວນີ້ມີຄວາມສຳຄັນຫຼາຍ, ໂດຍນັກລົງທຶນໄດ້ຂາຍຊັບສິນຕ່າງໆ ເຊັ່ນ: ຊິບ, ເທັກໂນໂລຢີ mega-cap, ແລະຫຼັກຊັບຈີນທີ່ຈົດທະບຽນຢູ່ໃນສະຫະລັດ. ດັດຊະນີ Nasdaq 100, ທີ່ຖືກຄອບງໍາໂດຍຫຼັກຊັບເຕັກໂນໂລຢີ, ໄດ້ຫຼຸດລົງປະມານ 1%. ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ, ດັດຊະນີ Philadelphia Semiconductor, ປະກອບດ້ວຍຜູ້ສະຫນອງ Apple ຈໍານວນຫນຶ່ງ, ໄດ້ຫຼຸດລົງ 2.5% ໃນວັນພະຫັດ.
ນັກວິເຄາະຂອງທະນາຄານແຫ່ງອາເມລິກາ Wamsi Mohan ພົບວ່າໄລຍະເວລາຂອງການຫ້າມທີ່ອາດຈະຫນ້າສົນໃຈ, ໂດຍສະເພາະການພິຈາລະນາການເປີດຕົວຫຼ້າສຸດຂອງໂທລະສັບສະຫຼາດທີ່ມີຄວາມສາມາດໃນການ 5G ສູງຂອງ Huawei Technologies Co. ການພັດທະນານີ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າປັກກິ່ງໄດ້ຮັບຄວາມຄືບຫນ້າໃນການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມພະຍາຍາມຂອງສະຫະລັດເພື່ອຄວບຄຸມການເຕີບໂຕຂອງຕົນ. ຖ້າການຫ້າມດັ່ງກ່າວຖືກປະຕິບັດ, ມັນຍັງສາມາດສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ບໍລິສັດເຕັກໂນໂລຢີອື່ນໆຂອງສະຫະລັດທີ່ອີງໃສ່ການຂາຍແລະການຜະລິດໃນປະເທດຈີນ.
ເຖິງວ່າຈະມີສິ່ງທ້າທາຍເຫຼົ່ານີ້, ນັກວິເຄາະບາງຄົນ, ເຊັ່ນ Daniel Ives ຂອງ Wedbush Securities, ເຊື່ອວ່າຜົນກະທົບຂອງ "ການຫ້າມ iPhone ແມ່ນ overblown." Ives ໂຕ້ຖຽງວ່າການຫ້າມດັ່ງກ່າວຈະສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ iPhone ຫນ້ອຍກວ່າ 500,000 ເຄື່ອງຈາກປະມານ 45 ລ້ານເຄື່ອງທີ່ຄາດວ່າຈະຂາຍໃນປະເທດຈີນໃນປີຫນ້າ. ລາວຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າ Apple ຍັງໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດທີ່ສໍາຄັນໃນຕະຫຼາດໂທລະສັບສະຫຼາດຈີນ.
ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: Bloomberg