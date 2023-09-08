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ຮຸ້ນ Apple ຕົກຕໍ່າລົງ ໃນຂະນະທີ່ຈີນວາງແຜນທີ່ຈະຂະຫຍາຍການຫ້າມ iPhone

ByVicky Stavropoulou

Sep 8, 2023
ຮຸ້ນ Apple ຕົກຕໍ່າລົງ ໃນຂະນະທີ່ຈີນວາງແຜນທີ່ຈະຂະຫຍາຍການຫ້າມ iPhone

Apple Inc. ເຫັນວ່າຮຸ້ນຂອງຕົນຫຼຸດລົງເກືອບ 3% ໃນວັນພະຫັດ, ເຊິ່ງກໍ່ໃຫ້ເກີດການສູນເສຍເກືອບ 200 ຕື້ໂດລາໃນມູນຄ່າຕະຫຼາດໃນໄລຍະສອງມື້. ນີ້​ແມ່ນ​ມີ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ຈີນ​ຕັ້ງ​ໃຈ​ທີ່​ຈະ​ຂະ​ຫຍາຍ​ການ​ຫ້າມ​ການ​ນໍາ​ໃຊ້ iPhone ກັບ​ອົງ​ການ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ທີ່​ສະ​ຫນັບ​ສະ​ຫນູນ​ລັດ​ຖະ​ບານ​ແລະ​ບໍ​ລິ​ສັດ​ລັດ​. ບໍລິສັດທີ່ຕັ້ງຢູ່ Cupertino ໄດ້ປະສົບກັບການຫຼຸດລົງຂອງຫຼັກຊັບ 6.4%, ເຊິ່ງເປັນການຕົກຕໍ່າທີ່ສຸດໃນຮອບສອງມື້ທີ່ຮ້າຍແຮງທີ່ສຸດໃນເດືອນ. Apple ເປັນສ່ວນປະກອບສໍາຄັນໃນດັດຊະນີຫຼັກຊັບຊັ້ນນໍາຂອງສະຫະລັດ, ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການຫຼຸດລົງຂອງຕະຫຼາດທີ່ກວ້າງຂວາງໂດຍອິດທິພົນຈາກບັນຫາຕ່າງໆໃນປະເທດຈີນ.

ຈີນ, ເຊິ່ງເປັນປະເທດເສດຖະກິດໃຫຍ່ອັນດັບສອງຂອງໂລກ, ໄດ້ປະເຊີນກັບວິກິດການຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງໃນຕະຫຼາດອະສັງຫາລິມະສັບຂອງຕົນ, ເຊິ່ງໄດ້ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ຄວາມຕ້ອງການຂອງສິນຄ້າແລະເຄື່ອງໃຊ້ໄຟຟ້າ. Apple ອີງໃສ່ຈີນເປັນຕະຫຼາດຕ່າງປະເທດທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດແລະຖານການຜະລິດທົ່ວໂລກ. ນອກຈາກນັ້ນ, ຜົນຜະລິດຄັງເງິນຂອງສະຫະລັດທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນແລະຄວາມກັງວົນກ່ຽວກັບອັດຕາເງິນເຟີ້ຍັງສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ຫຼັກຊັບຂອງ Apple. ໃນຂະນະທີ່ພັນທະບັດຂາຍອອກ, ມີຄວາມວິຕົກກັງວົນວ່າ Federal Reserve ຈະຕ້ອງໃຊ້ມາດຕະການທີ່ເຂັ້ມແຂງກວ່າເກົ່າເພື່ອຕ້ານກັບອັດຕາເງິນເຟີ້, ອາດຈະສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ຄວາມຢືດຢຸ່ນຂອງເສດຖະກິດສະຫະລັດ.

ປະຕິກິລິຍາຂອງຕະຫຼາດຕໍ່ຂ່າວນີ້ມີຄວາມສຳຄັນຫຼາຍ, ໂດຍນັກລົງທຶນໄດ້ຂາຍຊັບສິນຕ່າງໆ ເຊັ່ນ: ຊິບ, ເທັກໂນໂລຢີ mega-cap, ແລະຫຼັກຊັບຈີນທີ່ຈົດທະບຽນຢູ່ໃນສະຫະລັດ. ດັດຊະນີ Nasdaq 100, ທີ່ຖືກຄອບງໍາໂດຍຫຼັກຊັບເຕັກໂນໂລຢີ, ໄດ້ຫຼຸດລົງປະມານ 1%. ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ, ດັດຊະນີ Philadelphia Semiconductor, ປະກອບດ້ວຍຜູ້ສະຫນອງ Apple ຈໍານວນຫນຶ່ງ, ໄດ້ຫຼຸດລົງ 2.5% ໃນວັນພະຫັດ.

ນັກວິເຄາະຂອງທະນາຄານແຫ່ງອາເມລິກາ Wamsi Mohan ພົບວ່າໄລຍະເວລາຂອງການຫ້າມທີ່ອາດຈະຫນ້າສົນໃຈ, ໂດຍສະເພາະການພິຈາລະນາການເປີດຕົວຫຼ້າສຸດຂອງໂທລະສັບສະຫຼາດທີ່ມີຄວາມສາມາດໃນການ 5G ສູງຂອງ Huawei Technologies Co. ການ​ພັດ​ທະ​ນາ​ນີ້​ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ວ່າ​ປັກ​ກິ່ງ​ໄດ້​ຮັບ​ຄວາມ​ຄືບ​ຫນ້າ​ໃນ​ການ​ຫຼຸດ​ຜ່ອນ​ຄວາມ​ພະ​ຍາ​ຍາມ​ຂອງ​ສະ​ຫະ​ລັດ​ເພື່ອ​ຄວບ​ຄຸມ​ການ​ເຕີບ​ໂຕ​ຂອງ​ຕົນ. ຖ້າການຫ້າມດັ່ງກ່າວຖືກປະຕິບັດ, ມັນຍັງສາມາດສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ບໍລິສັດເຕັກໂນໂລຢີອື່ນໆຂອງສະຫະລັດທີ່ອີງໃສ່ການຂາຍແລະການຜະລິດໃນປະເທດຈີນ.

ເຖິງວ່າຈະມີສິ່ງທ້າທາຍເຫຼົ່ານີ້, ນັກວິເຄາະບາງຄົນ, ເຊັ່ນ Daniel Ives ຂອງ Wedbush Securities, ເຊື່ອວ່າຜົນກະທົບຂອງ "ການຫ້າມ iPhone ແມ່ນ overblown." Ives ໂຕ້ຖຽງວ່າການຫ້າມດັ່ງກ່າວຈະສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ iPhone ຫນ້ອຍກວ່າ 500,000 ເຄື່ອງຈາກປະມານ 45 ລ້ານເຄື່ອງທີ່ຄາດວ່າຈະຂາຍໃນປະເທດຈີນໃນປີຫນ້າ. ລາວຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າ Apple ຍັງໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດທີ່ສໍາຄັນໃນຕະຫຼາດໂທລະສັບສະຫຼາດຈີນ.

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: Bloomberg

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