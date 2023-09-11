ເຫດການ "Wonderlust" ຂອງ Apple: ສິ່ງທີ່ຄາດຫວັງ

ຄວາມຄາດຫວັງແມ່ນການກໍ່ສ້າງຍ້ອນວ່າເຫດການທີ່ຄາດວ່າຈະສູງຂອງ Apple, "Wonderlust," ແມ່ນພຽງແຕ່ປະມານແຈ. ກໍານົດສໍາລັບມື້ອື່ນ, ເຫດການນີ້ຄາດວ່າຈະເປີດຕົວຜະລິດຕະພັນໃຫມ່ທີ່ຫນ້າຕື່ນເຕັ້ນທີ່ຈະສ້າງຄວາມພໍໃຈໃຫ້ກັບແຟນ Apple ທົ່ວໂລກ. ໃນຂະນະທີ່ມີການເປີດຕົວທີ່ຢືນຢັນບໍ່ຫຼາຍປານໃດ, ເຊັ່ນ iPhone 15 ແລະ Apple Watch Series 9, ໂຮງງານຂ່າວລືແມ່ນ buzzing ກັບການຄາດເດົາກ່ຽວກັບສິ່ງທີ່ Apple ມີຢູ່ໃນຮ້ານ.
ຫນຶ່ງໃນການເປີດຕົວທີ່ຄາດວ່າຈະສູງທີ່ສຸດແມ່ນ iPhone 15. Leaks ແລະພາຍໃນອຸດສາຫະກໍາໄດ້ໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈບາງຢ່າງກ່ຽວກັບສິ່ງທີ່ພວກເຮົາສາມາດຄາດຫວັງຈາກສາຍໃຫມ່ຂອງ iPhones ນີ້. ມັນໄດ້ຖືກກ່າວວ່າຈະກິລາສີໃຫມ່, ການອອກແບບທີ່ບາງລົງ, ແລະກອບສີມ້ານທີ່ເຮັດຈາກໂລຫະປະສົມ titanium. ຈໍສະແດງຜົນຄາດວ່າຈະມີຂະຫນາດໃຫຍ່ກວ່າເລັກນ້ອຍ, ແລະກ້ອງຖ່າຍຮູບຈະມີເລນ telephoto periscopic ທີ່ປັບປຸງຄວາມຄົມຊັດແລະນ້ໍາຫນັກຫຼຸດລົງ.
ການອັບເກຣດຂ່າວລືທີ່ໜ້າຕື່ນເຕັ້ນອັນໜຶ່ງສຳລັບ iPhone 15 ແມ່ນຄວາມສາມາດໃນການໂອນຂໍ້ມູນຄວາມໄວສູງ Thunderbolt, ເຊິ່ງຈະຊ່ວຍໃຫ້ມີຄວາມໄວໃນການສາກໄຟໄວຂຶ້ນ. ນີ້ແມ່ນຄຸນສົມບັດທີ່ຕ້ອງການເປັນເວລາດົນນານໂດຍ fans iPhone, ເຮັດໃຫ້ມັນເປັນການເພີ່ມເຕີມທີ່ຄາດວ່າຈະສູງ.
ນອກເຫນືອຈາກ iPhone 15, Apple ຍັງຈະເປີດຕົວ Apple Watch Series 9. ໃນຂະນະທີ່ລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບການນຸ່ງເສື້ອໃຫມ່ແມ່ນຂາດແຄນ, ຄາດວ່າຈະໃຫ້ຄວາມສົມບູນຂອງ iPhone 15 ແລະສະເຫນີຫນ້າທີ່ປັບປຸງແລະຄຸນສົມບັດ.
ນອກເຫນືອຈາກການເປີດຕົວທີ່ໄດ້ຮັບການຢືນຢັນເຫຼົ່ານີ້, ມີການຄາດເດົາວ່າ Apple ອາດຈະປ່ອຍ AirPods ລຸ້ນ ໃໝ່ ໃນປີນີ້. ມັນເປັນເວລາສາມປີນັບຕັ້ງແຕ່ການເປີດຕົວຂອງ AirPods Max, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ນີ້ເປັນໂອກາດທີ່ອາດມີສໍາລັບ Apple ທີ່ຈະນໍາສະເຫນີສະບັບປັບປຸງ.
ຄວາມເປັນໄປໄດ້ອີກຢ່າງຫນຶ່ງແມ່ນວ່າ Apple ຈະສະຫນອງການເບິ່ງຕົວຢ່າງຂອງຊຸດຫູຟັງ Vision Pro "spatial computing" ທີ່ຈະມາເຖິງ, ເຖິງແມ່ນວ່າມັນບໍ່ໄດ້ຖືກຄາດວ່າຈະອອກຈົນກ່ວາປີຫນ້າ.
ໃນຂະນະທີ່ອາດຈະມີຄວາມແປກໃຈຢູ່ໃນຮ້ານ, ມັນບໍ່ຫນ້າຈະເປັນໄປໄດ້ວ່າ iPads ຫຼື Macs ໃຫມ່ຈະຖືກເປີດເຜີຍໃນເຫດການ "Wonderlust". ການປ່ອຍເຫຼົ່ານີ້ມີແນວໂນ້ມທີ່ຈະເກີດຂຶ້ນໃນປີ 2024 ດ້ວຍການນໍາຊິບ M3 ຂອງ Apple.
ສໍາລັບຜູ້ທີ່ລໍຖ້າເບິ່ງເຫດການຢ່າງກະຕືລືລົ້ນ, ມັນຈະມີການຖ່າຍທອດສົດຢູ່ໃນເວັບໄຊທ໌ຂອງ Apple. ເຫດການຈະຈັດຂຶ້ນໃນວັນອັງຄານ, ເດືອນກັນຍາ 12, ຢູ່ 10 am PT (1 pm ET).
ໃນຂະນະທີ່ fans Apple ນັບລົງຊົ່ວໂມງ, ຄວາມຕື່ນເຕັ້ນຍັງສືບຕໍ່ສ້າງ. ຕິດຕາມເຫດການ "Wonderlust" ໃນມື້ອື່ນ, ບ່ອນທີ່ Apple ຄາດວ່າຈະສະແດງນະວັດຕະກໍາຫລ້າສຸດຂອງພວກເຂົາແລະ wow ຜູ້ຊົມອີກເທື່ອຫນຶ່ງ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– ເຫດການປີ 2023 ຂອງ Apple: ສິ່ງທີ່ຄາດຫວັງ. ດຶງມາຈາກ [ບົດຄວາມແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ]